Что способствовало распространению моногамии?

Почему во многих обществах со временем утвердилась моногамия? На этот вопрос долго не было внятного ответа. Keystone-SDA

Проблема организации наследования материальных активов, как показало новое исследование, сыграла ключевую роль в превращении моногамии в устойчивую и успешную модель брака. Стремление передавать землю и имущество по наследству без дробления побуждало мужчин ограничивать число жён.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Konkurrenz um Erbe förderte laut Studie die Monogamie Оригинал Читать далее Konkurrenz um Erbe förderte laut Studie die Monogamie

Об этом в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) сообщила международная исследовательская группа с участием ученых Университета Цюриха (Universität Zürich). Издание PNAS существует с 1915 года и является одним из самых цитируемых и престижных междисциплинарных научных журналов в мире в области биологических, физических и социальных наук.

Как указывают ученые, в исторической перспективе наиболее распространённой формой брака всегда была полигиния — социальный порядок, в рамках которого один мужчина состоит в брачных отношениях с несколькими женщинами. Более ранние исследования объясняли это тем, что для женщин было выгодно делить привилегированного мужчину с другими жёнами, особенно если это обеспечивало ей и её детям лучшие условия жизни и выживания.

Но почему тогда несмотря на это во многих обществах со временем утвердилась моногамия? На этот вопрос долго не было внятного ответа. Особенно парадоксальным такое развитие выглядело в аграрных обществах с ярко выраженным имущественным неравенством, где, казалось бы, должны были доминировать именно полигинные браки. В рамках нового исследования учёные проанализировали данные по 186 обществам по всему миру. Результаты показали: моногамия начинала преобладать в ситуациях, когда такие ресурсы, как пахотная земля, становились дефицитными, переходили в частную собственность и начинали наследоваться.

Исследователи объясняют это тем, что мужчины сознательно ограничивали число браков, стремясь избежать дробления наследства и тем самым обеспечить своим потомкам в обществе конкурентное преимущество. При этом другая популярная теория, согласно которой моногамия прежде всего служит социальной стабильности, в рамках данного исследования подтверждения не получила. Эта гипотеза исходила из предположения, что полигиния ведёт к избытку неженатых мужчин, что могло способствовать распространению насилия.

Моногамия якобы снижала конкуренцию между мужчинами и приносила обществу общую выгоду. Однако, как подчёркивают авторы упомянутого исследования, убедительных эмпирических доказательств в пользу этой интерпретации найти не удалось. Результаты проекта также ставят под сомнение представление о том, что моногамия является исключительно европейским историческим феноменом. По итогам исследования стало понятно, что при сходных условиях — прежде всего при ограниченности наследуемых ресурсов — моногамия неоднократно возникала независимо друг от друга в самых разных культурах.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

