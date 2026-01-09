The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Фронтиры исследований

Что способствовало распространению моногамии?

Почему во многих обществах со временем утвердилась моногамия? На этот вопрос долго не было внятного ответа.
Почему во многих обществах со временем утвердилась моногамия? На этот вопрос долго не было внятного ответа. Keystone-SDA

Проблема организации наследования материальных активов, как показало новое исследование, сыграла ключевую роль в превращении моногамии в устойчивую и успешную модель брака. Стремление передавать землю и имущество по наследству без дробления побуждало мужчин ограничивать число жён.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Об этом в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) сообщила международная исследовательская группа с участием ученых Университета Цюриха (Universität Zürich). Издание PNAS существует с 1915 года и является одним из самых цитируемых и престижных междисциплинарных научных журналов в мире в области биологических, физических и социальных наук.

Как указывают ученые, в исторической перспективе наиболее распространённой формой брака всегда была полигиния — социальный порядок, в рамках которого один мужчина состоит в брачных отношениях с несколькими женщинами. Более ранние исследования объясняли это тем, что для женщин было выгодно делить привилегированного мужчину с другими жёнами, особенно если это обеспечивало ей и её детям лучшие условия жизни и выживания.

Но почему тогда несмотря на это во многих обществах со временем утвердилась моногамия? На этот вопрос долго не было внятного ответа. Особенно парадоксальным такое развитие выглядело в аграрных обществах с ярко выраженным имущественным неравенством, где, казалось бы, должны были доминировать именно полигинные браки. В рамках нового исследования учёные проанализировали данные по 186 обществам по всему миру. Результаты показали: моногамия начинала преобладать в ситуациях, когда такие ресурсы, как пахотная земля, становились дефицитными, переходили в частную собственность и начинали наследоваться.

Исследователи объясняют это тем, что мужчины сознательно ограничивали число браков, стремясь избежать дробления наследства и тем самым обеспечить своим потомкам в обществе конкурентное преимущество. При этом другая популярная теория, согласно которой моногамия прежде всего служит социальной стабильности, в рамках данного исследования подтверждения не получила. Эта гипотеза исходила из предположения, что полигиния ведёт к избытку неженатых мужчин, что могло способствовать распространению насилия.

Моногамия якобы снижала конкуренцию между мужчинами и приносила обществу общую выгоду. Однако, как подчёркивают авторы упомянутого исследования, убедительных эмпирических доказательств в пользу этой интерпретации найти не удалось. Результаты проекта также ставят под сомнение представление о том, что моногамия является исключительно европейским историческим феноменом. По итогам исследования стало понятно, что при сходных условиях — прежде всего при ограниченности наследуемых ресурсов — моногамия неоднократно возникала независимо друг от друга в самых разных культурах.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

В соответствии со стандартами JTI

