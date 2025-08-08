The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Фронтиры исследований

Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов

НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.
НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий. Keystone-SDA

Исследовательский институт Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать ворон и грачей от сельхозугодий. В настоящее время специалисты тестируют технологию, которая должна предотвратить повреждение посевов, вызываемое этими птицами.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

По данным института Agroscope, опубликованным в четверг 31 июля 2025 года, вороны и грачи могут нанести значительный ущерб, прежде всего свежезасеянным полям кукурузы и подсолнечника. Проблема, как поясняют учёные, заключается в том, что птицы быстро привыкают к акустическим отпугивающим средствам — таким как гудки, пугала или воздушные шары. Даже регулирующий отстрел утратил свою эффективность.

«Необходимо найти способ действовать быстрее, чем развивается способность животных адаптироваться к мерам противодействия им. Посевы находятся под угрозой всего несколько недель, но и вороны учатся очень быстро», — заявил Томас Анкен (Thomas Anken) из испытательной станции «Умные технологии в сельском хозяйстве» (Smarte Technologien in der Landwirtschaft) при НИИ Agroscope.»

Читайте также:

Показать больше
В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

Показать больше

Что такое искусственный интеллект? Просто о сложном

Этот контент был опубликован на В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

Читать далее Что такое искусственный интеллект? Просто о сложном

Одним из возможных решений, по мнению Agroscope, являются интеллектуальные пугала, оснащённые камерой распознавания и гудком. Внешне они мало напоминают привычные конструкции: на фотографии, опубликованной в сообщении Agroscope, изображена металлическая установка с солнечной панелью — без привычных лохмотьев и соломенной шляпы. В настоящее время такие прототипы проходят испытания на нескольких полях.

Начиная с 2026 года начнётся реализация итоговой версии системы. Финансирование проекта обеспечивает Федеральное ведомство по вопросам сельского хозяйства (Bundesamt für Landwirtschaft, BLW, подразделение Минэкономики). В рамках данного проекта исследователи также намерены изучить предупреждающие крики различных видов ворон в разных регионах Швейцарии — так называемые «диалекты голосов» птиц.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука
Показать больше
Швейцарский фестиваль Fête de l'Epouvantail или Праздник огородных пугал в этом году отмечает своё 30-летие.

Показать больше

Пугала огородные проведут свой фестиваль в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцарский фестиваль Fête de l’Epouvantail или Праздник огородных пугал в этом году отмечает своё 30-летие.

Читать далее Пугала огородные проведут свой фестиваль в Швейцарии

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
29 Отметки «мне нравится»
22 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

