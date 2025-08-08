Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов

НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий. Keystone-SDA

Исследовательский институт Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать ворон и грачей от сельхозугодий. В настоящее время специалисты тестируют технологию, которая должна предотвратить повреждение посевов, вызываемое этими птицами.

По данным института Agroscope, опубликованным в четверг 31 июля 2025 года, вороны и грачи могут нанести значительный ущерб, прежде всего свежезасеянным полям кукурузы и подсолнечника. Проблема, как поясняют учёные, заключается в том, что птицы быстро привыкают к акустическим отпугивающим средствам — таким как гудки, пугала или воздушные шары. Даже регулирующий отстрел утратил свою эффективность.

«Необходимо найти способ действовать быстрее, чем развивается способность животных адаптироваться к мерам противодействия им. Посевы находятся под угрозой всего несколько недель, но и вороны учатся очень быстро», — заявил Томас Анкен (Thomas Anken) из испытательной станции «Умные технологии в сельском хозяйстве» (Smarte Technologien in der Landwirtschaft) при НИИ Agroscope.»

Одним из возможных решений, по мнению Agroscope, являются интеллектуальные пугала, оснащённые камерой распознавания и гудком. Внешне они мало напоминают привычные конструкции: на фотографии, опубликованной в сообщении Agroscope, изображена металлическая установка с солнечной панелью — без привычных лохмотьев и соломенной шляпы. В настоящее время такие прототипы проходят испытания на нескольких полях.

Начиная с 2026 года начнётся реализация итоговой версии системы. Финансирование проекта обеспечивает Федеральное ведомство по вопросам сельского хозяйства (Bundesamt für Landwirtschaft, BLW, подразделение Минэкономики). В рамках данного проекта исследователи также намерены изучить предупреждающие крики различных видов ворон в разных регионах Швейцарии — так называемые «диалекты голосов» птиц.

