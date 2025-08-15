Как производят полупроводники

Изготовление микрочипов для компьютеров, техники, транспортных средств и множества других устройств — процесс сложный и дорогостоящий.
Этот контент был опубликован на
1 минута
Я пишу о стремительно развивающихся технологиях искусственного интеллекта и их потенциальном влиянии на жизнь общества.
Родом из Англии, я некоторое время работал на BBC в Лондоне, а затем переехал в Швейцарию и стал сотрудником SWI swissinfo.ch.
Я занимаюсь созданием видеороликов и подкастов о науке и технологиях. Разрабатываю разъяснительные видеоформаты для просмотра на мобильных устройствах, смешивая анимацию и документалистику.
Я изучал кинематографию и анимацию в Цюрихской Высшей школе прикладных искусств и начал работать видеожурналистом в SWI swissinfo.ch в 2004 году. С тех пор я специализируюсь на создании разных стилей анимации для наших визуальных продуктов.
Каждый из производственных этапов требует специализированных производственных помещений и высокоточного оборудования. Поэтому производство полупроводников невозможно без значительных инвестиций и исключительно сложного ноу-хау.
Показать больше
Показать больше
Швейцарский ИИ
Швейцария укрепляет свои позиции в сфере микротехнологий
Этот контент был опубликован на
Швейцария создаёт национальный центр по производству микросхем — чтобы не отстать от мировых лидеров.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.