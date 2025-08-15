The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Фронтиры исследований

Как производят полупроводники

Изготовление микрочипов для компьютеров, техники, транспортных средств и множества других устройств — процесс сложный и дорогостоящий.

Этот контент был опубликован на
1 минута

Я пишу о стремительно развивающихся технологиях искусственного интеллекта и их потенциальном влиянии на жизнь общества. Родом из Англии, я некоторое время работал на BBC в Лондоне, а затем переехал в Швейцарию и стал сотрудником SWI swissinfo.ch.

Я занимаюсь созданием видеороликов и подкастов о науке и технологиях. Разрабатываю разъяснительные видеоформаты для просмотра на мобильных устройствах, смешивая анимацию и документалистику. Я изучал кинематографию и анимацию в Цюрихской Высшей школе прикладных искусств и начал работать видеожурналистом в SWI swissinfo.ch в 2004 году. С тех пор я специализируюсь на создании разных стилей анимации для наших визуальных продуктов.

Каждый из производственных этапов требует специализированных производственных помещений и высокоточного оборудования. Поэтому производство полупроводников невозможно без значительных инвестиций и исключительно сложного ноу-хау.

Швейцария создаёт национальный центр по производству микросхем — чтобы не отстать от мировых лидеров.

Швейцарский ИИ

Швейцария укрепляет свои позиции в сфере микротехнологий

Читать далее Швейцария укрепляет свои позиции в сфере микротехнологий
Швейцарская индустрия производства компьютерных чипов развивается за счёт научных передовых научных исследований, а не прямых вливаний капитала

Швейцарский ИИ

Производство полупроводников: что Швейцария делает иначе — и лучше!

Читать далее Производство полупроводников: что Швейцария делает иначе — и лучше!
Вашингтон исключил Швейцарию из числа стран-союзников, которым предоставлен неограниченный доступ к чипам, необходимым для работы с искусственным интеллектом.

США ограничивают доступ Швейцарии к новейшим чипам 

Читать далее США ограничивают доступ Швейцарии к новейшим чипам 

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
11 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

