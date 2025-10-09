The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Цены на лекарства

Медстраховка тяжёлым бременем ложится на бюджет

Заметное большинство жителей Швейцарии обеспокоены увеличением стоимости медстраховки ОМС
Заметное большинство жителей Швейцарии обеспокоены увеличением стоимости медстраховки ОМС. Keystone-SDA

Заметное большинство жителей Швейцарии обеспокоены постоянным увеличением стоимости медстраховки: такие данные приводятся в итогах соцопроса, опубликованных газетами медиагруппы Tamedia.

Кроме того, 68% респондентов поддержали идею введения единой системы медицинского страхования. Этот вариант получил большинство голосов во всех возрастных категориях, среди сторонников всех политических партий, а также вне зависимости от пола и уровня доходов.

Напротив, идея сократить число больниц как фактор, снижающий расходы, не встретила широкой поддержки: лишь 36% участников ответили «да» или «скорее да» на соответствующий вопрос. Дополнительно 9% респондентов признались, что им будет трудно оплачивать возросшие страховые взносы в 2026 году. Ещё 5% заявили, что вовсе не знают, как будут это делать.

В 2026 году страховые взносы в фонды обязательного медстрахования (ОМС) в Швейцарии снова увеличатся.

Насколько подорожает медстраховка в Швейцарии

В 2026 году страховые взносы в фонды обязательного медстрахования (ОМС) в Швейцарии снова увеличатся.

Читать далее Насколько подорожает медстраховка в Швейцарии

Опрос был проведён исследовательским институтом Leewas в период с 25 по 28 сентября 2025 года среди примерно 24 500 человек в немецкоязычной и франкоязычной Швейцарии, а также в италоязычном Тичино. Статистическая погрешность составляет показатель в ±1,9 процентного пункта.

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

