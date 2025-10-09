Медстраховка тяжёлым бременем ложится на бюджет
Заметное большинство жителей Швейцарии обеспокоены постоянным увеличением стоимости медстраховки: такие данные приводятся в итогах соцопроса, опубликованных газетами медиагруппы Tamedia.
Кроме того, 68% респондентов поддержали идею введения единой системы медицинского страхования. Этот вариант получил большинство голосов во всех возрастных категориях, среди сторонников всех политических партий, а также вне зависимости от пола и уровня доходов.
Напротив, идея сократить число больниц как фактор, снижающий расходы, не встретила широкой поддержки: лишь 36% участников ответили «да» или «скорее да» на соответствующий вопрос. Дополнительно 9% респондентов признались, что им будет трудно оплачивать возросшие страховые взносы в 2026 году. Ещё 5% заявили, что вовсе не знают, как будут это делать.
Опрос был проведён исследовательским институтом Leewas в период с 25 по 28 сентября 2025 года среди примерно 24 500 человек в немецкоязычной и франкоязычной Швейцарии, а также в италоязычном Тичино. Статистическая погрешность составляет показатель в ±1,9 процентного пункта.
