Помогают ли цифровые платформы демократии или они топят её в белом шуме?

Большие цифровые платформы вроде Твиттера (X) обещали нам стать цифровой агорой, местом встреч сродни городской площади, но что-то явно пошло не так. Guiziou Franck / Hemis.fr

Искусственный интеллект того и гляди затопит сеть контентом: репутация цифровых платформ сейчас хуже некуда. Некогда обещанная нам утопия гармоничного общественного пространства цивилизованного диалога без цензуры превратилась в «цифровую каторгу». Или всё-таки эта идея ещё не утрачена окончательно?

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Если пользователь с менее чем 5000 «друзьями» решит покинуть социальную сеть X (бывший Twitter), то это вряд ли попадёт в заголовки новостей. Но не каждый такой пользователь — министр внутренних дел Швейцарии, курирующий культуру, социальный блок и здравоохранение. Поэтому, когда в октябре 2024 года социалистка Элизабет Бом-Шнайдер, а именно она сейчас занимает эту должность в Швейцарии, опубликовала свой последний твит, заявив, что X «глубоко изменился» и что её утомила «(царящая там токсичная) культура дебатов», это отнюдь не осталось в стране незамеченным.

Сейчас демонстративное «хлопанье цифровыми дверьми» на выходе из X стало новой модой и глобальной тенденцией. В 2022 году, купив Twitter и переименовав его в X, Илон Маск пообещал создать «общую цифровую агору» — городскую площадь, которая будет «тёплой и гостеприимной для всех». Однако в январе 2025 года консультативная рабочая группа при правительстве Швейцарии предупредилаВнешняя ссылка, что платформа X, равно как и такие сети, как Facebook и TikTok, представляет собой «угрозу для демократии», оказывая фундаментальное влияние на процесс формирования общественного мнения. Что случилось?

Социальные сети: инструмент демократии или фактор поляризации?

За последние два года общий тон на платформе X, и без того «нелицеприятный», превратился в сплошное «поругание публики»: общение стало грубее, отчасти из-за ослабления модерации. Всё это снова вылило на цифровые трамвайные рельсы большое количество дискуссионного масла: каким же должно быть цивилизованное цифровое общественное пространство? Для одних сторонников неограниченной свободы слова реформы Илона Маска (а также аналогичные решения компании Meta) стали положительной новостью.

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Для других пользователей, включая многих рекламодателей, это стало поводом начать поиски альтернативы. А для тех, кто серьёзно обеспокоен социальным расколом и поляризацией, остаётся актуальным другой вопрос: приносит ли отказ от пребывания на платформе X хоть какую-то пользу? Или же это всего лишь форма бегства в другие «закрытые цифровые пространства» — например, на тот же Instagram, принадлежащий всё той же компании Meta? Ведь именно туда и ушла Элизабет Бом-Шнайдер.

«Эхо-камеры» и иллюзия разнообразия мнений

Что представляют собой эти «закрытые цифровые сообщества», или так называемые «эхо-камеры», в которых пользователь общается не с миром вокруг, а, по сути, лишь с самим собой? «Такие эхо-пространства действительно существуют, но пока неясно, насколько эта проблема велика», — говорит Эмма Хоес (Emma HoesВнешняя ссылка), эксперт Цюрихского университета в области цифровых технологий и стратегий онлайн-поведения людей. По её мнению, постоянные дебаты об «эхо-камерах» могут вопреки ожиданиям обострять проблему, превращая её в «ряд эхо-пространств, вложенных в одну большую эхо-камеру».

Эмма Хоес — научная сотрудница (постдок) Цюрихского университета, где она изучает, как цифровые технологии влияют на качество информационных экосистем. Courtesy of

«Но некоторые исследования показывают, что контент, который мы видим в соцсетях, и в самом деле куда более разнообразен, чем тот, с которым мы сталкиваемся в „тёплой ламповой“ жизни». И даже на таких независимых платформах, как Bluesky, куда мигрировали многие её коллеги, возможность случайного знакомства с контентом, который мы не выбирали, вполне, по ее словам, отлична от нуля. В любом случае, говорит Эмма Хоес, техническое создание контекста, принуждающего пользователей сталкиваться с противоположными мнениями, необязательно ведёт к большей открытости индивидуальных взглядов.

Интернет как фактор фрагментации общества

«Одно из самых устойчивых эмпирических наблюдений состоит в том, что политические взгляды людей остаются невероятно стабильными. Как правило, они формируют свою картину мира в молодости, так что простое пролистывание ленты новостей в соцсетях вряд ли способно мотивировать их изменить свои убеждения», — объясняет Эмма Хоес. Степень распространённости политических дебатов в интернете тоже порой очень серьёзно переоценивается. Ведь большинство пользователей потребляет «мусор» — развлекательный контент или материалы, подпитывающие «культурные войны» по актуальным на Западе вопросам (число гендеров, употребление феминитивов и так далее).

Добавьте сюда TikTok, доступную бесплатную порнографию, азартные и видеоигры — и цифровая среда покажется вам не столько местом политической поляризации, сколько пространством «информационной депривации», где качественные новости ещё нужно постараться найти. Можно, конечно, помечтать о создании цифровой агоры — места цивилизованных дебатов, однако факт остаётся фактом: интернет изначально функционировал как пространство, где люди ищут и находят единомышленников, а не оппонентов, и таким он остался и сейчас.

Искусственный интеллект и новый кризис доверия

«Суть сети в том, что она огромна и никто не может осмыслить её целиком», — считает Ханнес Байор (Hannes BajohrВнешняя ссылка) из Калифорнийского университета в Беркли, изучающий влияние искусственного интеллекта и больших языковых моделей (LLM) на текст и мировую письменную культуру. Он предупреждает, что вскоре ситуация может стать ещё сложнее, ведь инструменты вроде ChatGPT превращают и без того бесконечные потоки контента в целый безбрежный космос, затрудняющий поиск качественной информации.

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В худшем случае, по его мнению, это может привести к появлению «искусственных общественных сфер», то есть пространств, в рамках которых невозможно будет уже определить, был ли контент создан человеком или машиной. Такая неопределённость подрывает ключевые демократические принципы, включая доверие к властям. Так называемые LLM способны также изменить и стиль общения людей. «Эти модели создаются на основе определённых алгоритмов и данных, они отнюдь не являются нейтральными вопреки всему тому, что утверждают их разработчики», — поясняет Ханнес Байор.

Ханнес Байор — доцент кафедры немецкого языка Калифорнийского университета в Беркли. Ранее он занимал должности постдока в Базельском университете и в инкубаторе молодых талантов Collegium Helveticum der ETH в Цюрихе. Jen Siska / Courtesy of

«Все они обладают встроенными предпочтениями и предвзятостями, а поскольку они оперируют вероятностными методами, то сами такого рода модели рискуют попасть в своего рода «ценностную ловушку», то есть застрять в определённой нарративной манере, не адаптируясь к изменяющимся политическим и языковым реалиям. Если бы таких моделей было миллионы, то проблема, возможно, и не была бы столь острой, но там, где доминирует несколько компаний-гигантов, это подчас приводит к определённой стандартизации языка и дискурса, навязанного нам этими самыми корпорациями, а в долгосрочной перспективе всё это может сузить спектр коммуникативных навыков, необходимых людям для демократического обсуждения актуальных проблем и вопросов».

В целом и Ханнес Байор, и Эмма Хоес согласны: регулировать то, что и как люди говорят и чем делятся друг с другом, — сложная задача. При этом, как говорит Эмма Хоес, не стоит слишком зацикливаться на негативе. «Хотя в интернете много «плохого» контента, он составляет лишь небольшую часть того, что люди потребляют реально и на практике. Все ингредиенты для надлежащим образом функционирующей цифровой общественной сферы у нас уже есть. Нужно только уметь их находить — и помогать в этом другим. У людей есть все необходимые инструменты. Они просто не всегда ими пользуются», — резюмирует Эмма Хоес.

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