Эстония и Швейцария: два пути к цифровой демократии

В 2018 году жители Эстонии могли уже, например, быстро проверять обновления в своих цифровых медкартах: эта страна одной из первых в мире сделала электронные сервисы частью повседневной жизни. Fabian Weiss / Laif

Эстония сделала цифровую революцию частью повседневной жизни и стала мировым символом в области построения «электронного государства». Швейцария идёт иным путём — осторожно внедряя технологии и опасаясь подорвать доверие к демократии.

Швейцария вряд ли может считаться образцом и первопроходцем так называемой «цифровизации». Многих жителей страны даже шокировало, что в начале пандемии швейцарские врачи отправляли свои доклады в Федеральное ведомство здравоохранения по факсу. С тех пор, конечно, уже многое изменилось, и в лучшую сторону, но Швейцария всё ещё остается объектом шуток и сарказма по поводу своей нерасторопности и медлительности, особенно в некоторых сферах, таких как перевод производственных процессов на цифровые рельсы. Одни объясняют это особенностями федерализма и прямой демократии: здесь любое решение требует времени. Другие — менталитетом.

Так или иначе, в отчёте ЕвросоюзаВнешняя ссылка за 2023 год о проблемах и успехах в области развития «электронного правительства» подчёркивалось: «Во многих странах Европы электронное удостоверение личности уже почти так же привычно, как и обычный паспорт». Эстония ввела его ещё в 2002 году. В Швейцарии же судьбу цифрового удостоверения личности решат лишь на референдуме в сентябре 2025 года. Но как раз эта медлительность и может оказаться решающим преимуществом. «Медленный, децентрализованный подход к „цифровизации“ может помочь сохранить демократию», — считает Кристиан Р. Ульбрих (Christian R. Ulbrich), руководитель Исследовательского центра e-PIAF при Базельском университете.

Напомним, что в первой половине 2025 года Илон Маск в роли советника Дональда Трампа возглавил новое подразделение правительства США — Департамент повышения эффективности государства (Department of Government Efficiency). Его команда попыталась сэкономить бюджет, в том числе за счёт объединения государственных баз данных в единый массив, однако такая централизация вызвала критику по причине угрозы разрушения режима конфиденциальности персональных данных. Инициатива DOGE сопровождалась громкими заявлениями об экономии, но на деле, как показали независимые расследования, её эффект оказался минимальным и даже привёл к дополнительным расходам: по подсчётам журналистов, программа сожгла миллионы долларов, не достигнув заявленных целей.

В марте 2025 года Илон Маск появился на людях в футболке с надписью DOGE. За этим шутливым акронимом (Departement of Government Efficiency) скрывается и намёк на криптовалюту Dogecoin, к которой предприниматель давно проявляет симпатию. KEYSTONE

А ведь общество ждёт от государства в первую очередь особой осторожности в обращении с личными данными. По словам Кристиана Ульбриха, такие сюжеты ясно показывают: цифровую инфраструктуру нужно защищать не только от внешних атак, но и от злоупотреблений изнутри. «Во многих странах сейчас очень сильны популистские движения, для которых демократия — не ценность, а враг, — говорит он. — Что будет, если они придут к власти? Поэтому главная задача демократии — распределять ресурсы и властные полномочия и не допускать их концентрации в одних руках». Именно эта логика и отражена в первой части подготовленного его командой отчета «Мониторинг процессов цифровизации государства с учётом демократических стандартов» (Monitor zur demokratiekompatiblen Digitalisierung des StaatesВнешняя ссылка). В документе сравниваются подходы к этой проблематике парламентов, правительств и органов судебной власти в четырёх либеральных демократиях: Швейцарии, Германии, Великобритании и Эстонии.

«Только один раз»

Эстония попала в этот список, потому что как раз она считается образцом для подражания: эта бывшая советская республика уже перевела 100% своих госуслуг в цифровой формат. Основой системы стал принцип «только один раз»: гражданину нужно лишь единожды предоставить органам власти информацию о себе, после этого государственные учреждения обязаны иметь к ней доступ, а самого гражданина больше лишний раз не тревожат. Швейцария пока далека от такой модели. На рекламном сайте Центра e-estonia местная система электронной идентификации личности (e-ID) представлена как «краеугольный камень «бесшовного» цифрового общества. Мы построили цифровое общество и можем показать и вам, как это сделать».

Но складывается впечатление, что некоторые ключевые общественные дискуссии по такой цифровой модели в Эстонии так и не состоялись и теперь должны быть проведены задним числом. Так, например, полиция, часто в сотрудничестве с местными органами власти, установила по всей стране более чем 200 видеокамер, способных автоматически распознавать номера автомобилей. «Однако (идея создать) сеть камер такого масштаба […] никогда в Эстонии публично не обсуждалась: ни в обществе, ни на уровне риигикогу [эст. Riigikogu, в дословном переводе — «Государственное собрание», то есть «эстонского парламента]. Кроме того, такая система не упоминается ни в одном законе», — отмечает государственная медиаплатформа ERRВнешняя ссылка.

Январь 2002 года: гражданин Эстонии показывает только что полученную идентификационную карту. С этого момента граждане страны впервые могли начать подписывать документы в цифровом формате. KEYSTONE

В ходе политической дискуссии, которая в этом году уже пошла на спад, полиции было предписано использовать собранные данные только «в ограниченном масштабеВнешняя ссылка». «Всё то, чего достигла Эстония (в области цифровизации), вполне заслуживает признания», — говорит Кристиан Ульбрих. В отчете «Мониторинг процессов цифровизации государства с учётом демократических стандартов» Эстония получила наивысший результат среди всех четырёх сравниваемых стран. Но и критические моменты оказались весьма серьёзными. «Эстонская система может быть использована, всего лишь после небольших изменений, в антидемократических целях и в ущерб гражданам».

Как «угнать» систему?

При работе над «Мониторингом» Кристиан Ульбрих часто задавался вопросом: «Насколько легко было бы «угнать» эту систему?» В Эстонии, например, существует единый Централизованный информационный регистр, содержащий базовые сведения о населении страны (Rahvastikuregister, Population Register), на базе которого размещены адреса проживания граждан, данных по их родителям, а также другие личные данные. Все эти сведения связаны с уникальным идентификационным номером, который является «квазипубличным», то есть он формально не является полностью открытой информацией, но фактически номер легко доступен или логически выводим (например, потому что он печатается на всех документах и содержит в себе дату рождения). «Номер есть в распоряжении у всех государственных органов, и тогда я, конечно, задаюсь вопросом: а не пора ли внедрить более надёжную систему, защищённую от злоупотреблений?»

Основой эстонской цифровой революции является X-Road, система, включающая в себя программное обеспечение, правовые рамки и принципы, обеспечивающие, в теории, безопасный децентрализованный обмен данными через Интернет. Как говорит К. Ульбрих, система X-Road децентрализована, но в ней есть лишь две составляющие — Trust Services и Operator. «Тот, кто контролирует обе составляющие, тот фактически контролирует и всю систему». В Эстонии, разумеется, осознают эту проблему, поэтому сейчас почти каждый запрос можно отследить через специальный контрольный модуль защиты данных.

«Но когда я смотрю на карту мира и вижу, кто покупает эту систему, то становится ясно: авторитарные страны вроде Саудовской Аравии наверняка не будут интегрировать в свои купленные системы такие модули защиты», — говорит К. Ульбрих. Как говорит эстонский политолог и профессор Тартуского университета Михкель Солвак, раньше Эстония представляла себя миру в качестве «цифровой страны чудес», однако несколько громких случаев кражи данных поставили в стране вопрос, что называется, ребром: «Не делимся ли мы (как граждане) слишком многим (с государством)?» Тем более что ведь ещё остаётся фактор России — «недружелюбного соседа на востоке».

Главные факторы — доверие и децентрализация

«Именно поэтому идея объединения существующих баз данных в единый информационный банк, да еще и с применением технологий искусственного интеллекта, была встречена в штыки», — объясняет М. Солвак. В стране, по его словам, всё чаще поэтому звучат призывы к усилению режима государственного контроля и надзора в области защиты частной информации, а ведь общественное доверие в рамках процесса перевода государственной инфраструктуры на цифровые рельсы как раз и является ключевым фактором.

Например, в Эстонии уже 20 лет как действует система онлайн-голосования. «Но люди не совсем понимают, как именно работает эта система. Но если результаты голосований будут проверяться не одним контрольным органом, а несколькими независимыми участниками избирательного процесса, причем желательно с разными мировоззренческими позициями, то это может повысить степень доверия людей к таким технологиям».

Октябрь 2005 года: члены избирательной комиссии проверяют первые результаты онлайн-голосования на муниципальных выборах в Эстонии — событие, ставшее в мировой политической практике невиданным ранее прецедентом. Raigo Pajula / AFP

Такой подход соответствует направлению мысли К. Ульбриха. По его словам, в Великобритании, например, органы государственной власти (…) слишком рано перешли на систему Microsoft Cloud, тем самым сделав себя зависимыми от частного поставщика цифровых услуг. Поэтому выход из такой ситуации заключается в децентрализации систем хранения частных данных. И как раз Швейцария с ее федерализмом «обладает наибольшим потенциалом «цифровизации», совместимым с демократией».

Государство в этой стране действует медленно, но обоснованно, всегда по всем важным вопросам заручаясь поддержкой граждан. Хотя в итоге, как подчёркивает К. Ульбрих, у государства все равно иного выбора нет: «Если весь остальной мир переходит на цифровые технологии, то государство тоже должно это сделать. Поэтому ключевой вопрос заключается не в том, надо ли переходить на цифру, а в том, как именно должен происходить этот процесс».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

