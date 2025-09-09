The Swiss voice in the world since 1935
Цифровая демократия

Что такое система социального кредита?

Швейцарский исследовательский проект изучает в настоящее время вопрос о том, источником каких рисков для демократических систем могут стать так называемые «системы социального кредита» или «скоринга»? Но, для начала, о чём, собственно, идёт речь?

Этот контент был опубликован на
1 минута
José Kress , Вера Лейзингер , Беньямин фон Виль

Так называемая «система социального кредитования», реализованная в Китае, давно уже обращает на себя внимание по всему миру. Звучат опасения, что аналогичные подходы могут быть постепенно реализованы и в демократических странах, пусть в более «мягкой» форме. Читайте подробнее об этом в нашем материале по ссылке ниже.

Общество, которое поощряет людей за аккуратную парковку и здоровый образ жизни, некоторым может показаться весьма привлекательным. Но у многих такого рода перспективы вызывают откровенное беспокойство.

Цифровая демократия

В Швейцарии изучают риски социального скоринга

Этот контент был опубликован на Угрожают ли социальные бонусные системы китайского типа таким демократиям как Швейцария?

Читать далее В Швейцарии изучают риски социального скоринга
Наша рассылка на тему демократии

Демократия

Наша рассылка на тему демократии

Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.

Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

