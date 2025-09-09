Что такое система социального кредита?

Швейцарский исследовательский проект изучает в настоящее время вопрос о том, источником каких рисков для демократических систем могут стать так называемые «системы социального кредита» или «скоринга»? Но, для начала, о чём, собственно, идёт речь?
Так называемая «система социального кредитования», реализованная в Китае, давно уже обращает на себя внимание по всему миру. Звучат опасения, что аналогичные подходы могут быть постепенно реализованы и в демократических странах, пусть в более «мягкой» форме. Читайте подробнее об этом в нашем материале по ссылке ниже.
Цифровая демократия
В Швейцарии изучают риски социального скоринга
Угрожают ли социальные бонусные системы китайского типа таким демократиям как Швейцария?
