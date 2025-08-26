The Swiss voice in the world since 1935
Was ist ein Sozialkreditsystem?

Ein Schweizer Forschungsprojekt befasst sich momentan mit dem Risiko, das von Sozialkreditsystemen für Demokratien ausgeht. Doch worum geht es da eigentlich?

1 Minute
José Kress , Vera Leysinger , Benjamin von Wyl

Lesen Sie auch unseren Hintergrundartikel zur Entwicklung des Sozialkreditsystems in China und dem aktuellen Forschungsprojekt in der Schweiz:

In seinem aktuellen Bericht hat auch der Schweizer Datenschutzbeauftragte seine Beunruhigung über die Thematik zum Ausdruck gebracht. Unseren Artikel darüber finden Sie hier:

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Ein Arm ragt aus dem Meer und hält ein Handy in der Hand

Warum manche Menschen kein Smartphone haben wollen

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Fast 20 Jahre nach dem ersten iPhone wollen sich noch immer nicht alle voll und ganz auf die Digitalisierung einlassen. Drei Menschen erörtern ihre Gründe.

