Министр культуры Швейцарии выступила в защиту общественных СМИ

На открытии Дней кино в Золотурне Элизабет Бом-Шнайдер (в центре) назвала ТРК SRG «незаменимой структурой». Keystone-SDA

На открытии традиционных «Дней кино в Золотурне» министр внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер (курирует культуру) выступила в защиту швейцарского национального общественного вещателя, ТРК SRG SSR.

По её словам, SRG «незаменима для нашей страны, для связей между её столь разными регионами». Она подчеркнула далее, что эта компания активно поддерживает швейцарское кино. «Компания SRG слишком важна», — добавила министр. Напомним, что в воскресенье, 8 марта 2026 года, швейцарцы проголосуют на референдуме по инициативе о сокращении финансирования SRG. Федеральный совет (правительство) эту инициативу уже официально отклонил и рекомендовал голосовать против неё.

В условиях потока фейков Элизабет Бом-Шнайдер указала на важность источников, предоставляющих надёжную информацию, напомнив о той роли, которую общественное вещание играет в сфере демократии. Она также почтила память жертв трагедии в Кран-Монтане (Crans-Montana). Министр отдельно упомянула мужество молодых людей, помогавших спасать пострадавших, и профессионализм медиков.

Страна меняется

Говоря о программе нынешнего Золотурнского кинофестиваля, Элизабет Бом-Шнайдер отметила, что в этом году в Золотурне особое внимание уделено фильмам, ставящим под вопрос само понятие какой-либо принадлежности — семейной, культурной или национальной. «Чем больше меняется наша страна, тем важнее не убаюкивать себя иллюзией, что мы и так всё о Швейцарии уже знаем досконально», — сказала министр.

В программе киносмотра в Золотурне находятся в этом году 164 фильма, что, по словам его организаторов, подчёркивает жизнеспособность швейцарского кинопроизводства. Художественный директор Кинодней Никколо Кастелли (Niccolò Castelli) отметил, что многие кинематографисты стремятся сегодня выходить за пределы упрощённых историй и искать более нюансированные сюжеты.

Так, фильм, показанный на открытии фестиваля, лента The Narrative, возвращается к делу банкира Квеку Адоболи (Kweku Adoboli), бывшего брокера банка UBS, предлагая менее однозначное прочтение темы личной / индивидуальной ответственности и несколько иной взгляд на финансовую индустрию.

Франкоязычная Швейцария в этом году представлена в конкурсе особенно заметно: в фестивале участвуют девять франкофонных фильмов, среди них лента Be Boris Бенуа Гонсере (Benoît Goncerut) из кантона Во (Vaud) и картина A bras-le-corps Мари-Эльзы Сгуальдо (Marie-Elsa Sgualdo) из Невшателя (Neuchâtel), получившая восторженные отзывы в Венеции.

Семейный фильм Mein Freund Barry, снятый в кантонах Вале (Wallis) и Тичино (Ticino), приводится на фестивале в качестве примера типично швейцарского межрегионального сотрудничества в области культуры. Отдельно отмечена режиссёр-ветеран из Женевы Эдна Полити (Edna PolitiВнешняя ссылка): её ленты характеризуются устроителями фестиваля в качестве приглашения к межкультурному диалогу. Верный своей традиции, фестиваль в Золотурне проходит в неформальной атмосфере без «красных ковровых дорожек», делая ставку на прямые встречи кинематографистов и публики.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

