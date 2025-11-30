Швейцария отвергла на референдуме введение налога на наследование

Швейцарцы на референдуме решительно отвергли налог на наследование крупных состояний, равно как и идею «всеобщей гражданской службы». Keystone / Alessandro Della Valle

Избиратели в Швейцарии на референдуме 30 ноября 2025 года решительно отклонили вынесенные на голосование в воскресенье предложение ввести налог на наследование крупных состояний, а также идею обязать всех граждан проходить «всеобщую гражданскую службу», которой предлагалось заменить призывную армию.

12 минут

По итогам воскресного голосования 84,1% избирателей высказались против инициативы о всеобщей гражданской службе, а 78,3% отвергли инициативу о введении налога на наследование крупных состояний. Явка на референдум составила 43%, все кантоны уверенно проголосовали против обоих предложений. Особенно ощутимое поражение потерпела инициатива о введении обязательной гражданской службы. Ещё шесть недель назад около 48% участников опроса, проведенного социологическим НИИ gfs.bern заявляли, что поддержали бы этот законопроект.

Внешний контент

Однако затем ко дню второго опроса уровень поддержки снизился до 32%. Голоса еще подсчитывались, но в воскресенье уже довольно рано стало ясно, что оба предложения потерпели поражение уже потому, что против обоих законопроектов проголосовало большинство кантонов. Напомним: поскольку обе эти инициативы являлись по своей форме поправками к конституции, в их пользу должны были бы проголосовать как списочное большинство избирателей, так и большинство кантонов, субъектов федерации (принцип «двойного большинства»).

«Битва за битвой»

«Это вовсе не финал — борьба продолжается», — заявила швейцарскому общественному телевидению на французском языке RTS Ноэми Ротен (Noémie Roten), член комитета сторонников инициативы введения гражданской службы вместо армейской службы по призыву. «Мы гордимся тем, что нам удалось такую важную тему сделать предметом общенациональной дискуссии», — добавила она, упомянув, кроме того, затронутые этой инициативой вопросы гендерного равенства, гражданской ответственности и национальной безопасности. Сегодня обязательная служба в Швейцарии ограничена только армией, системой гражданской обороны и гражданской службой без оружия.

Обязаны служить только мужчины, женщины могут служить добровольно. Авторы инициативы предлагали обязать служить и мужчин, и женщин, причем не только и даже не столько в армии, сколько в области охраны окружающей среды, а также в структурах, занимающихся помощью больным и престарелым, а также в системе, занимающейся устранением последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Швейцарцы, постоянно проживающие за рубежом, могли бы проходить такую службу добровольно.

При этом власти могли бы привлекать к такой службе и иностранцев с постоянным видом на жительство в Швейцарии (ВНЖ категории С, буква латинская). Ноэми Ротен (Noémie Roten) отметила, что идея всеобщей гражданской службы не умерла, скорее всего, она просто опередила свое время. «Крупные общественные проекты нередко требуют в Швейцарии нескольких попыток, на референдумы их порой требуется выносить по нескольку раз», — указала она, приведя в пример историю борьбы за введение в стране женского избирательного права.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Служить в интересах общества и охраны окружающей среды? Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии проголосуют по инициативе, предлагающей заменить военную службу всеобщей гражданской службой. Читать далее Служить в интересах общества и охраны окружающей среды?

Инициатива «За деятельную Швейцарию» (Service-citoyen-Initiative), выдвинутая одноимённой гражданской ассоциацией, на старте агитационной кампании пользовалась довольно широкой поддержкой, прежде всего в среде левых избирателей. Однако в парламенте её поддержали только партия «Зелёных либералов» (GLP) и Евангелическая народная партия (EVP), в то время как Федеральный совет (кабинет министров) и большинство депутатов рекомендовали народу голосовать против. На это указал Лукас Гольдер (Lukas Golder) из НИИ gfs.bern в интервью швейцарскому общественному (негосударственному) телеканалу на немецком языке SRF.

Сторонники этой идеи утверждали, что существующая система на основе воинской службы по призыву устарела, поскольку она не охватывает всех жителей страны, включая женщин. Всеобщая гражданская служба, по их мнению, стало бы шагом общества к гендерному равенству, укрепила социальную сплочённость и повысила степень гражданской активности жителей страны. Одновременно армия имела бы гораздо более длинную кадровую «скамейку запасных» (военно-политическое руководство страны уже сейчас прогнозирует, что к 2029 году ВС Швейцарии столкнутся с острым дефицитом квалифицированного персонала). Однако в итоге эти аргументы не убедили избирателей, которые опасались, что реализация такой реформы приведет к огромным дополнительным расходам и для кантонов, и для экономики в целом.

«Деньги на ветер»

«Здесь дело было вовсе не в страхе перед чем-то новым — это были бы просто деньги, выброшенные на ветер», — заявила в интервью телеканалу SRF депутат Совета кантонов (малая палата парламента Швейцарии) от Партии «Центр» (Die Mitte) Андреа Гмюр (Andrea Gmür). По её словам, эта инициатива не стала бы шагом вперёд в вопросах гендерного равенства, поскольку именно женщины уже выполняют большую часть работы по дому и по уходу за детьми, пожилыми и больными. «Такая гражданская обязанность породила бы куда больше вопросов, чем дала ответов», — указала депутат.

Ноэми Ротен (Noémie Roten) отметила, что идея всеобщей гражданской службы не умерла, скорее всего, она просто опередила свое время. Keystone / Gaetan Bally

Организация «Группа за Швейцарию без армии» (Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, GSoA) также приветствовала результаты голосования, но заявила, что продолжит борьбу против попыток увеличить численность Вооруженных сил. Несмотря на такой печальный для авторов инициативы исход голосования, инициативный комитет намерен, по его словам, оспорить в установленном порядке содержание официальных информационных материалов (красная «Памятка избирателя»), которые федеральные власти всегда рассылают накануне референдумов. По мнению Ноэми Ротен, граждане на этот раз «не получили объективной и полной информации, необходимой для формирования непредвзятого мнения по данному вопросу».

Налог на наследование: левые против всех остальных

Поражение, которое потерпели сторонники общенационального налога на крупные наследства, оказалось даже куда более горьким, чем они ожидали. Против инициативы высказались 78,3% избирателей, что заметно больше, чем предсказывали опросы, и это даже куда больше, чем тем 71% избирателей, отвергнувших аналогичный проект десять лет назад. Сейчас, как и тогда, ни один кантон не поддержал это предложение. Оно предусматривало введение 50-процентного налога на часть наследства, превышающую необлагаемый налогом минимум в 50 миллионов франков. Против неё изначально выступали и кабмин (Федеральный совет), и большинство политических партий. Свою роль сыграла и агитационная кампания оппонентов, не страдавших от отсутствия финансирования и предупреждавших, что одобрение такой инициативы нанесет удар по Швейцарии в качестве комфортной для бизнеса юрисдикции.

Согласно опросу общественного мнения, проведённому за 10 дней до голосования, поддержать инициативу изначально планировали лишь 32% избирателей. То есть шансов на успех у нее не было. Молодые социалисты (JUSO, молодёжная организация Социал-демократической партии Швейцарии) утверждали, что имущественное расслоение общества угрожает не только социальной сплочённости Швейцарии, но и климату. По их словам, «сверхбогатые люди вносят несоразмерно большой вклад в процесс глобального потепления», поэтому все поступления от налога должны были направляться на «меры по борьбе с изменением климата».

Инициаторы законопроекта подчёркивали, что порог в 50 миллионов франков затронул бы лишь около 0,05% населения страны. Однако их оппоненты указывали, что именно от этих людей во многом и зависит экономическое положение страны, что своими капиталами, вложенными в производство, они создают рабочие места и в значительной степени пополняют налоговую казну страны. Кроме того, богатые семьи в случае одобрения этой инициативы могут просто уехать из Швейцарии. Со своей стороны министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) назвала такой налог мерой, «практически равной экспроприации».

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых» Этот контент был опубликован на В Швейцарии предлагают ввести налог в 50% на наследства свыше 50 млн франков. Вырученные средства пойдут на «защиту климата». Подробности инициативы и аргументы сторон. Читать далее Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых»

Беньямин Мюлеманн (Benjamin Mühlemann), сопредседатель Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen), заявил в воскресенье по итогам референдума в эфире швейцарского общественного телевидения SRF, что в ходе политической кампании накануне голосования избирателям стало ясно: одобрение инициативы привело бы к «удару по экономике и к подрыву основ нашего общего благосостояния, не говоря уже о массовом сокращении рабочих мест». По его словам, даже если предположить, что степень имущественного расслоения в стране действительно увеличивается, то все равно «общий уровень благосостояния в целом повышается для всех групп граждан».

«Предложим лучший метод»

Глава бизнес-ассоциации economiesuisse Моника Рюль (Monika Rühl) добавила, что результат голосования стал актом поддержки «семейных предприятий», а после провала аналогичной инициативы в 2015 году теперь всем должно быть совершенно очевидно, что швейцарские избиратели не хотят общенационального налога на наследование. Со своей стороны, инициаторы этого налога признали, что такой итог был предсказуем. В заявлении, опубликованном в воскресенье, «молодые социалисты» (JUSO) обвинили в своем провале «хорошо профинансированную кампанию оппонентов», которая отвлекала, де, внимание от сути инициативы, включая её климатический аспект.

А также по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Имеет ли хоть какой-то смысл налог на наследование? Этот контент был опубликован на Статистические данные показывают, что этот вид налогообложения играет всё меньшую роль почти во всех странах, входящих в ОЭСР. Читать далее Имеет ли хоть какой-то смысл налог на наследование?

Ранее президент JUSO Мириам Хостетманн (Mirjam Hostetmann) не раз критиковала публичные выступления состоятельных жителей страны, угрожавших уехать из Швейцарии в случае, если инициатива будет одобрена. С ее точки зрения такие заявления были ничем иным как «кампанией запугивания». Сопредседатель Социал-демократической партии Швейцарии Седрик Вермут (Cédric Wermuth) заявил в эфире телеканала SRF, что хорошим идеям нужно время созреть, тем более что тема борьбы с неравенством остаётся значимой для общества особенно в ситуации растущих расходов, в том числе и расходов на медицинское страхование: «Может быть конкретно этот способ решения данной проблемы и оказался не самым популярным, но в будущем мы предложим лучший метод».

Это была уже не первая попытка вынести на общенациональное голосование вопрос о налогообложении «сверхбогатых» людей. Ранее избиратели уже отклоняли в 2021 году инициативу о налогообложении прироста капитала и проект общенационального налога на наследование (в 2015 году). Тогда, как и сейчас, решающим фактором стали опасения граждан по поводу сокращения рабочих мест и возможных рисков для бизнеса.

Общая редакция: Рето Гизи фон Вартбург (Reto Gysi von Wartburg), перевод с английского и адаптация: Игорь Петров

Как мы используем искусственный интеллект При переводе и адаптации статей и материалов на русский язык мы применяем основанные на искусственном интеллекте инструменты автоматического перевода, такие как DeepL и Google Translate. Затем каждый такой текст проходит тщательную редактуру, с тем чтобы обеспечить точность и корректность передачи информации на живом и современном русском языке. Использование таких инструментов позволяет нам уделять больше времени подготовке оригинальных аналитических материалов. Подробнее о том, как мы работаем с ИИ, можно прочитать здесь.

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch