Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

«Скрижали судьбы»: Трамп обрушил на Швейцарию свою «таможенную дубинку» в её национальный праздник, День 1 Августа. Keystone

Рекордные американские пошлины на швейцарские товары вызвали в Берне, мягко говоря, настоящий шок. Решение Вашингтона взимать 39% с продукции с лейблом «Сделано в Швейцарии» сыграло на руку сторонникам сближения с Европейским союзом и стало мощным аргументом в пользу ратификации нового пакета соглашений с ЕС, так называемого Третьего пакета секторальных соглашений (Bilaterale III).

8 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Хотя швейцарский парламент начнёт рассматривать этот пакет только в 2026 году, а до референдума, который станет важнейшей цезурой в истории страны, пройдёт ещё больше времени, дискуссии разгорелись уже до того, как Дональд Трамп обрушил на Швейцарию «таможенную дубинку» — причём как раз в День 1 Августа, в день, как гласит миф, основания Швейцарской Конфедерации. А 7 августа новые пошлины официально вступили в силу.

Эта мера произвела эффект разорвавшейся бомбы, ведь в особенной степени новые тарифы угрожют как раз экспортно ориентированным секторам швейцарской промышленности. Глава межотраслевого объединения машиностроителей так прямо и назвал происходящее «нападением на Швейцарию». В экономических и политических кругах растёт тревога по поводу возможного исчезновения рабочих мест. Тем более, что некоторые компании уже перешли на режим сокращённого рабочего времени (Kurzarbeit).

Крах иллюзий

Однако новые пошлины стали ударом не только по экономике, но и по внешнеполитическим иллюзиям. Берн был одним из первых, кто начал переговоры с президентом США Дональдом Трампом сразу после того, как тот в начале апреля — в так называемый «День освобождения» — объявил о введении повышенных пошлин на весь импорт.

Показать больше

Показать больше Швейцария — ЕС: краткая история двусторонних соглашений Этот контент был опубликован на Швейцария подписала недавно третий пакет двусторонних соглашений с ЕС, начав новую главу в истории отношений Берна и Брюсселя. Читать далее Швейцария — ЕС: краткая история двусторонних соглашений

Швейцарии тогда грозили тарифы в размере 31%. В ответ правительство заявило о достижении предварительного соглашения — о некой «сделке» с Трампом. Для оптимизма, казалось бы, были все основания: была подписана совместная Декларация о намерениях, предусматривающая пошлины лишь в 10%. В Берне это восприняли как дипломатический успех и как подтверждение особого характера двусторонних швейцарско-американских отношений. Когда в июле 2025 года президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) заявила, что «нашла подход» к Трампу, в стране укрепилось ощущение если не избранности, то как минимум привилегированного статуса.

Идеология «особого пути» под ударом

Резкий разворот американской позиции поставил под сомнение не только эффективность выбранной переговорной тактики, но и саму идею о Швейцарии как «особом случае» в истории. Этот политический миф уходит корнями в 19 век, он служил обоснованием нейтралитета в двух мировых войнах и подпитывал идеологию «Духовной обороны страны» в годы Второй мировой и холодной войн. С начала 1990-х годов образ «особого пути» Швейцарии стал элементом официальной риторики, в том числе и особенно в кругах близких к консервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), которая активно выступает против участия страны в процессе европейской интеграции.

Показать больше

Показать больше «Братские республики»: что связывает США и Швейцарию Этот контент был опубликован на Маленькая Швейцария и огромные США: что между ними может быть общего? А между тем они долгое время считались «братскими республиками», оказавшими друг на друга огромное влияние. Читать далее «Братские республики»: что связывает США и Швейцарию

Теперь же SVP оказалась в довольно неловком положении. На протяжении многих лет высокопоставленные представители этой партии выражали симпатии к Д. Трампу и призывали к углублению экономических связей с США, считая их альтернативой отношениям с Брюсселем. Однако нынешний кризис ставит этот курс под вопрос, особенно если учесть, что на Европейский союз приходится около 50% швейцарского экспорта, тогда как на США — лишь 18%.

Праволиберальное издание Nebelspalter поспешило возложить ответственность за срыв переговоров на некую «еврофильскую партию» в правительстве и федеральной администрации. По версии издания, она сознательно саботировала диалог с США, с тем чтобы продвинуть Третий пакет соглашений с ЕС. Речь шла о «влиятельной группе чиновников и дипломатов», однако никаких доказательств этому представлено не было.

На пресс-конференции 7 августа Карин Келлер-Зуттер пояснила, что сам президент США с самого начала увязывал пошлины с торговым дефицитом в двусторонних отношениях и давал ясно понять, что изменить его позицию невозможно. Несмотря на эти разъяснения, споры о причинах срыва договорённостей не утихают — напротив, они только усиливаются. Одно очевидно уже сейчас: тарифный кризис объективно усилил интерес к проекту Bilaterale III или Третьему пакету секторальных соглашений с ЕС. Фактически, новые пошлины заметно повысили привлекательность курса на сближение с Европой, по крайней мере в обозримой перспективе.

Отношения с ЕС — главная внешнеполитическая проблема Швейцарии

Несмотря на стратегическое значение американского рынка для ряда отраслей швейцарской экономики, будущее страны в решающей степени определяется именно её отношениями с Европейским союзом. Вопрос о точных характеристиках надлежащего баланса в отношениях между Берном и Брюсселем остаётся одной из самых острых тем внутренней политики Швейцарии последних лет. Вступление в ЕС всерьёз не обсуждается: согласно опросам общественного мнения подавляющее большинство граждан Швейцарии выступает против этого. Так что предметом споров остаётся не членство, а степень сближения с внутренним рынком ЕС, с его институтами и инфраструктурой.

Показать больше

Показать больше Торгово-экономические отношения ЕС и Швейцарии в 8 графиках Этот контент был опубликован на Новый пакет соглашений между Швейцарией и ЕС стал поводом для анализа экономических связей, объединяющих Конфедерацию и Европу. Читать далее Торгово-экономические отношения ЕС и Швейцарии в 8 графиках

Сегодня большинство политических партий Швейцарии поддерживают договорённости, выработанные с ЕС в рамках Третьего пакета. Исключение составляет правый политический фланг, который традиционно придерживается изоляционистской позиции и настаивает на максимальном дистанцировании от Брюсселя. Однозначно можно сказать, что от таможенного шока выиграла швейцарская левая когорта, которая изначально выступала за тесные связи с Евросоюзом. Однако теперь, что интересно, всё громче звучат голоса и тех, кто ранее предпочитал уклоняться от чёткой позиции.

Оборонные инициативы выходят на первый план

Особенно это касается представителей деловых кругов и партии «Центр» (Mitte), которые теперь всё чаще выступают за углубление сотрудничества с ЕС. Сближение с Европой уже происходит и в других сферах, прежде всего в сфере политики безопасности. Первая причина — Россия: её агрессивная война против Украины серьёзно подорвала чувство безопасности и в самой Швейцарии. Вторая — Дональд Трамп и его непредсказуемая позиция в этой войне. Особенно учитывая, что он сам публично поставил под сомнение обязательства США по защите союзников в случае нападения на них. Речь идёт о статье 5 Устава НАТО, гарантирующей коллективную оборону. Это вызывает дополнительные тревогу и неуверенность.

Показать больше

Показать больше Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО Этот контент был опубликован на Как Старый Свет пересматривает свою политику в области обеспечения национальной безопасности: наш аналитический обзор. Читать далее Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО

Именно поэтому в последние годы Европейский союз активизировал оборонные инициативы, в которых теперь участвует и Швейцария. Так, Берн подключился к ряду проектов в рамках PESCO, механизма оборонного сотрудничества стран ЕС, он участвует в инициативе European Sky Shield («Европейский противовоздушный щит»), а также рассматривает возможность присоединения к масштабной программе перевооружений ReArm Europe. Между правительством Швейцарии, федеральной администрацией и большинством политических партий сложился консенсус: Швейцария должна сближаться с ЕС в военной сфере, так же как это уже происходит в отношениях с НАТО, но при неизменном соблюдении принципов нейтралитета. Согласно опросам общественного мнения, такой курс пользуется широкой поддержкой у граждан страны.

Показать больше

Показать больше Швейцария решила участвовать в оборонных проектах Евросоюза Этот контент был опубликован на Страны Европы усиливают военно-политическое сотрудничество, Швейцария тоже «как бы» присоединяется к этому процессу. Читать далее Швейцария решила участвовать в оборонных проектах Евросоюза

Ведь в вопросах безопасности — даже больше, чем в экономике — всё решают доверие и надёжность отношений. а как раз в этом контексте европейские партнёры выглядят на фоне Д. Трампа как оплот здравого смысла и стабильности. Правительство Швейцарии уже заявило, что продолжит добиваться снижения американских пошлин и оказывать поддержку национальной экономике с помощью целенаправленного пакета мер. Однако, как подчёркивают в Берне, быстрого решения ожидать не стоит. На пресс-конференции 7 августа 2025 года федеральная президент Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) подытожила: «Соединённые Штаты — важный для нас торговый партнёр. Мы хотим с ним нормальных отношений, но не любой ценой».

Показать больше

Показать больше Что означают 39% пошлины США для швейцарской экономики? Этот контент был опубликован на Экономический редактор телерадиокомпании SRF Ян Бауманн (Jan Baumann) о последствиях этих мер для швейцарской экономики. Читать далее Что означают 39% пошлины США для швейцарской экономики?

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика