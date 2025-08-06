The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская дипломатия

Как швейцарский дипломат в Японии пережил атомную бомбардировку

Военный корреспондент среди руин Хиросимы. Снимок сделан через несколько недель после атомной бомбардировки. AP Photo
Военный корреспондент среди руин Хиросимы. Снимок сделан через несколько недель после атомной бомбардировки.

Восемьдесят лет назад на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Последствия бомбардировок оказались катастрофическими: города были разрушены, погибло более двухсот тысяч человек. Эти события привели к быстрой капитуляции Японии и положили конец Второй мировой войне. В центре этой драмы оказался швейцарский дипломат Камиль Горже (Camille Gorgé, 1893–1978), чьи мемуары сегодня вызывают интерес и в самой Японии.

Этот контент был опубликован на
9 минут

Бруно много лет был корреспондентом Швейцарской национальной телерадиовещательной компании SRG SSR в Швеции и по всей Скандинавии. Он также является директором по международным отношениям в Фонде швейцарской демократии и со-президентом Глобального форума по вопросам современной прямой демократии.

Показать больше

В Европе мировая война уже завершилась, но в конце лета 1945 года на Дальнем Востоке она продолжалась с прежней интенсивностью. СССР разорвал пакт о ненападении с Японией и начал уничтожение Квантунской армии, со своей стороны США подвергли атомной бомбардировке Хиросиму и Нагасаки. По разным оценкам, они унесли жизни более двухсот тысяч человек.

Бомбардировку швейцарский дипломат в Японии Камиль Горже (Camille Gorgé, 1893–1978) зафиксировал в своем дневнике следующим образом:

7 августа 1945 года

Город Хиросима был уничтожен одной-единственной бомбой абсолютно нового типа. Это была бомба с загадочным составом, чья разрушительная сила превышала мощность обычных бомб в тысячу раз. Число погибших, по-видимому, будет значительным. Говорят, трагедия произошла в доли секунды.

8 августа 1945 года

Сообщается, что бомба, сброшенная на Хиросиму, унесла около ста тысяч жизней. Уже никто не сомневается в том, что с применением так называемой атомной бомбы человечество вступило в новую эпоху.

9 августа 1945 года

Ещё одна катастрофа: та же участь постигла и Нагасаки. Вторая атомная бомба разрушила этот город.

10 августа 1945 года

События развиваются стремительно. Сообщается, что японское императорское правительство согласилось на безоговорочную капитуляцию при единственном условии: Император сохраняет свой трон и прерогативы.

«Гриб» атомного взрыва над Нагасаки. Снято с земли 9 августа 1945 года. EPA / Nagasaki Atomic Bomb Museum
«Гриб» атомного взрыва над Нагасаки. Снято с земли 9 августа 1945 года.

И в самом деле, вечером 10 августа 1945 года японский посланник в Берне Шуничи Касэ (Shun’ichi Kase) передал главе швейцарского Департамента / Министерства иностранных дел заявление японского правительства о капитуляции. Швейцария тогда выступала в качестве посредника между США и Японией.

Затем последовал организованный Швейцарией обмен нотами и попытка военного переворота японских военных, направленная против Императорского дома. Посредничество удалось, переворот провалился, Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. На тот момент нейтральная Швейцария имела по меньшей мере 219 мандатов, которые уполномочивали её выполнять посреднические функции в отношениях между государствами-противниками в мировом конфликте. Это и объясняет тот факт, почему швейцарские дипломаты вроде Камиля Горже играли в те годы такую важную роль.

Как Камиль Горже попал в Японию

Родом он был швейцарского франкоязычного Юрского региона, входившего тогда в состав кантона Берн. Получив диплом юриста в Университете Женевы в 1917 году, он начал работать в Федеральном департаменте народного хозяйства в Берне (сегодня это Министерство экономики), а вскоре перешёл на дипломатическую службу. В 1924–1926 годах он работал юридическим советником министра иностранных дел Японии в Токио. «Горже был очарован Японией и поддерживал тогдашнюю ориентацию японского правительства на модернизацию и вестернизацию страны», — рассказывает в интервью Swissinfo историк Пьер-Ив Донзе (Pierre-Yves Donzé).

Пьер-Ив Донзе (Pierre-Yves Donzé), историк и соиздатель мемуаров Камиля Горже (Camille Gorgé). Живет в Японии и преподаёт в Университете г. Осака. Фото предоставлено частным образом (zVg).
Пьер-Ив Донзе (Pierre-Yves Donzé), историк и соиздатель мемуаров Камиля Горже (Camille Gorgé). Живет в Японии и преподаёт в Университете г. Осака.

Будучи также родом из региона Юры, уже около двадцати лет живёт в Японии и занимает должность профессора экономической истории в Университете города Осака. Занимаясь историей деятельности швейцарских компаний в Японии Пьер-Ив Донзе неоднократно сталкивался с именем Камиля Горже: «Будучи официальным представителем Швейцарии в Японии с 1940 по 1945 годы, он брал на работу при посольстве многочисленных представителей швейцарских компаний, потерявших работу, но не могущих из-за войны покинуть страну. Посольство Швейцарии тогда представляло в Японии интересы более чем двадцати государств».

Две страны

Совместно с историками Клодом Хаузером (Claude Hauser), Энди Метром (Andy Maître) и Паскалем Лоттазом (Pascal Lottaz) он изучил тогда ещё неопубликованные мемуары Камиля Горже, написанные им уже после возвращения в Швейцарию. По словам Пьера-Ива Донзе эти записки «дают нам уникальное представление о жизни в Японии во время Второй мировой войны и о роли нейтральной Швейцарии». Камиль Горже покидал Японию на время в середине 1920-х годов в качестве её восторженного поклонника, но, потом по словам историка, он был «шокирован» тем, с чем он столкнулся по возвращении в страну 15 февраля 1940 года. В своих мемуарах он писал:

«На платформе я жму множество рук. Соотечественники, похоже, рады видеть нас вновь. Но я ощущаю неловкость в их поведении. Они говорят тихо, оглядываются, прежде чем что-то сказать. В воздухе витает тревога. Это уже не та Япония, что в 1924 году. Сейчас это полицейское государство, видящее повсюду врагов и шпионов. Её врождённая ксенофобия лишь усилилась».

Начиная с 1937 года Япония вела войну против Китая. После нападения на военно-морскую базу США Перл-Харбор в декабре 1941 года положение Камиля Горже стало ещё более неустойчивым и опасным. В военные годы Камилю Горже конечно не удалось даже приблизительно реализовать намеченный план представительства швейцарских интересов в Японии.

Нередки были прямые физические нападения на него, а один из дипломатов, направленных им в японский тогда Тайвань, был убит военной полицией прямо на борту судна при возвращении в Японию. Тем не менее Камиль Горже пытался и дальше исполнять свои обязанности, связанные с посредническим статусом Швейцарии, к которым относились также обеспечение связи между воюющими странами и, по мере возможности, забота о военнопленных и организация эвакуации гражданских лиц на родину

В августе 1944 года швейцарское посольство, где к тому моменту работали более шестидесяти человек, было эвакуировано из Токио в горный регион на севере страны и находилось там под наблюдением спецслужб. Но несмотря на политическое и физическое давление и на свои крайне ограниченные возможности, Камиль Горже постоянно сохранял в памяти «старую добрую» Японию, а 27 июля 1943 года он записал в дневнике:

«Существуют две Японии: одна — это страна искусства, культа предков, изящества и красоты; другая — страна полицейского государства и милитаризма, уродства и глупости».

Нагасаки в наши дни.
Нагасаки в наши дни.

Это внутреннее противоречие усиливалось под влиянием особенностей швейцарской политики нейтралитета. «Она (политика) основывалась как на традициях, так и на прагматизме и учитывала, в том числе, и экономические мотивы», — поясняет Паскаль Лоттаз. Ему принадлежат научные комментарии к мемуарам К. Горже, сегодня он занимает должность профессора кафедры международных отношений в Университете Киото. По его мнению, несмотря на все вызовы и угрозы, Швейцария во время Второй мировой все-таки довольно последовательно исполняла в Японии роль дипломатического посредника — вплоть до самого конца войны.

Мемуары заполняют лакуну в японской историографии

Оригинальная французская версия мемуаров Камиля Горже вышла в свет в 2018 году, а недавно их полный текст был опубликован и на японском языке. По наблюдениям издателя Пьера-Ива Донзе, эта книга вызвала в Японии огромный интерес. «Некоторые местные историки высказывают предположение, что именно Горже, обладая контактами с американцами, способствовал сохранению японской императорской системы». Однако в своих исследованиях Донзе и его коллеги не нашли этому подтверждений. Мемуары Камиля Горже также были представлены японским историкам на одном из мероприятий швейцарского посольства.

Генерал Ёсидзиро Умэдзу (Yoshijirō Umezu) подписывает акт о безоговорочной капитуляции Японии. Церемония проходила на борту американского линкора в Токийском заливе, 2 сентября 1945 года. Akg-Images
Генерал Ёсидзиро Умэдзу (Yoshijirō Umezu) подписывает акт о безоговорочной капитуляции Японии. Церемония проходила на борту американского линкора в Токийском заливе, 2 сентября 1945 года.

Некоторые из них в беседе со Swissinfo очень положительно оценили эту публикацию. Однако вопрос о том, каким образом этот источник будет воспринят в рамках японской историографии, остаётся пока открытым. Так или иначе, 2 сентября 1945 года делегация японского правительства подписала на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе акт о капитуляции. Завершилась война, одновременно закончилась и миссия Камиля Горже в Японии. После финальных встреч с Дугласом Макартуром (Douglas MacArthur) и японским премьер-министром Кидзуро Шидэхарой (Kijūrō Shidehara), знакомым ему ещё с 1920-х годов, он вернулся в Швейцарию и продолжил работать на дипломатической службе вплоть до выхода на пенсию в 1958 году.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Литература:

Journal d’un témoin: Camille Gorgé, diplomate suisse dans le Japon en guerre (1940–1945) / под ред. П.-И. Донзе, К. Хаузера, П. Лоттаза, А. Метра. – (Quaderni di Dodis ; № 10). – Берн: Dodis, 2018. – 302 с. – ISBN 978-2-9701095-9-2. Пер. названия: Дневник свидетеляВнешняя ссылка: Камиль Горже, швейцарский дипломат в Японии во время войны (1940–1945).

