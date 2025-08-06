Как швейцарский дипломат в Японии пережил атомную бомбардировку

Военный корреспондент среди руин Хиросимы. Снимок сделан через несколько недель после атомной бомбардировки. AP Photo AP / Keystone

Восемьдесят лет назад на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Последствия бомбардировок оказались катастрофическими: города были разрушены, погибло более двухсот тысяч человек. Эти события привели к быстрой капитуляции Японии и положили конец Второй мировой войне. В центре этой драмы оказался швейцарский дипломат Камиль Горже (Camille Gorgé, 1893–1978), чьи мемуары сегодня вызывают интерес и в самой Японии.

В Европе мировая война уже завершилась, но в конце лета 1945 года на Дальнем Востоке она продолжалась с прежней интенсивностью. СССР разорвал пакт о ненападении с Японией и начал уничтожение Квантунской армии, со своей стороны США подвергли атомной бомбардировке Хиросиму и Нагасаки. По разным оценкам, они унесли жизни более двухсот тысяч человек.

Бомбардировку швейцарский дипломат в Японии Камиль Горже (Camille Gorgé, 1893–1978) зафиксировал в своем дневнике следующим образом:

7 августа 1945 года

Город Хиросима был уничтожен одной-единственной бомбой абсолютно нового типа. Это была бомба с загадочным составом, чья разрушительная сила превышала мощность обычных бомб в тысячу раз. Число погибших, по-видимому, будет значительным. Говорят, трагедия произошла в доли секунды.

8 августа 1945 года

Сообщается, что бомба, сброшенная на Хиросиму, унесла около ста тысяч жизней. Уже никто не сомневается в том, что с применением так называемой атомной бомбы человечество вступило в новую эпоху.

9 августа 1945 года

Ещё одна катастрофа: та же участь постигла и Нагасаки. Вторая атомная бомба разрушила этот город.

10 августа 1945 года

События развиваются стремительно. Сообщается, что японское императорское правительство согласилось на безоговорочную капитуляцию при единственном условии: Император сохраняет свой трон и прерогативы.

«Гриб» атомного взрыва над Нагасаки. Снято с земли 9 августа 1945 года. EPA / Nagasaki Atomic Bomb Museum EPA/NAGASAKI ATOMIC BOMB MUSEUM

И в самом деле, вечером 10 августа 1945 года японский посланник в Берне Шуничи Касэ (Shun’ichi Kase) передал главе швейцарского Департамента / Министерства иностранных дел заявление японского правительства о капитуляции. Швейцария тогда выступала в качестве посредника между США и Японией.

Затем последовал организованный Швейцарией обмен нотами и попытка военного переворота японских военных, направленная против Императорского дома. Посредничество удалось, переворот провалился, Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. На тот момент нейтральная Швейцария имела по меньшей мере 219 мандатов, которые уполномочивали её выполнять посреднические функции в отношениях между государствами-противниками в мировом конфликте. Это и объясняет тот факт, почему швейцарские дипломаты вроде Камиля Горже играли в те годы такую важную роль.

Как Камиль Горже попал в Японию

Родом он был швейцарского франкоязычного Юрского региона, входившего тогда в состав кантона Берн. Получив диплом юриста в Университете Женевы в 1917 году, он начал работать в Федеральном департаменте народного хозяйства в Берне (сегодня это Министерство экономики), а вскоре перешёл на дипломатическую службу. В 1924–1926 годах он работал юридическим советником министра иностранных дел Японии в Токио. «Горже был очарован Японией и поддерживал тогдашнюю ориентацию японского правительства на модернизацию и вестернизацию страны», — рассказывает в интервью Swissinfo историк Пьер-Ив Донзе (Pierre-Yves Donzé).

Пьер-Ив Донзе (Pierre-Yves Donzé), историк и соиздатель мемуаров Камиля Горже (Camille Gorgé). Живет в Японии и преподаёт в Университете г. Осака. Фото предоставлено частным образом (zVg).

Будучи также родом из региона Юры, уже около двадцати лет живёт в Японии и занимает должность профессора экономической истории в Университете города Осака. Занимаясь историей деятельности швейцарских компаний в Японии Пьер-Ив Донзе неоднократно сталкивался с именем Камиля Горже: «Будучи официальным представителем Швейцарии в Японии с 1940 по 1945 годы, он брал на работу при посольстве многочисленных представителей швейцарских компаний, потерявших работу, но не могущих из-за войны покинуть страну. Посольство Швейцарии тогда представляло в Японии интересы более чем двадцати государств».

Две страны

Совместно с историками Клодом Хаузером (Claude Hauser), Энди Метром (Andy Maître) и Паскалем Лоттазом (Pascal Lottaz) он изучил тогда ещё неопубликованные мемуары Камиля Горже, написанные им уже после возвращения в Швейцарию. По словам Пьера-Ива Донзе эти записки «дают нам уникальное представление о жизни в Японии во время Второй мировой войны и о роли нейтральной Швейцарии». Камиль Горже покидал Японию на время в середине 1920-х годов в качестве её восторженного поклонника, но, потом по словам историка, он был «шокирован» тем, с чем он столкнулся по возвращении в страну 15 февраля 1940 года. В своих мемуарах он писал:

«На платформе я жму множество рук. Соотечественники, похоже, рады видеть нас вновь. Но я ощущаю неловкость в их поведении. Они говорят тихо, оглядываются, прежде чем что-то сказать. В воздухе витает тревога. Это уже не та Япония, что в 1924 году. Сейчас это полицейское государство, видящее повсюду врагов и шпионов. Её врождённая ксенофобия лишь усилилась».

Начиная с 1937 года Япония вела войну против Китая. После нападения на военно-морскую базу США Перл-Харбор в декабре 1941 года положение Камиля Горже стало ещё более неустойчивым и опасным. В военные годы Камилю Горже конечно не удалось даже приблизительно реализовать намеченный план представительства швейцарских интересов в Японии.

Нередки были прямые физические нападения на него, а один из дипломатов, направленных им в японский тогда Тайвань, был убит военной полицией прямо на борту судна при возвращении в Японию. Тем не менее Камиль Горже пытался и дальше исполнять свои обязанности, связанные с посредническим статусом Швейцарии, к которым относились также обеспечение связи между воюющими странами и, по мере возможности, забота о военнопленных и организация эвакуации гражданских лиц на родину

В августе 1944 года швейцарское посольство, где к тому моменту работали более шестидесяти человек, было эвакуировано из Токио в горный регион на севере страны и находилось там под наблюдением спецслужб. Но несмотря на политическое и физическое давление и на свои крайне ограниченные возможности, Камиль Горже постоянно сохранял в памяти «старую добрую» Японию, а 27 июля 1943 года он записал в дневнике:

«Существуют две Японии: одна — это страна искусства, культа предков, изящества и красоты; другая — страна полицейского государства и милитаризма, уродства и глупости».

Нагасаки в наши дни. Keystone

Это внутреннее противоречие усиливалось под влиянием особенностей швейцарской политики нейтралитета. «Она (политика) основывалась как на традициях, так и на прагматизме и учитывала, в том числе, и экономические мотивы», — поясняет Паскаль Лоттаз. Ему принадлежат научные комментарии к мемуарам К. Горже, сегодня он занимает должность профессора кафедры международных отношений в Университете Киото. По его мнению, несмотря на все вызовы и угрозы, Швейцария во время Второй мировой все-таки довольно последовательно исполняла в Японии роль дипломатического посредника — вплоть до самого конца войны.

Мемуары заполняют лакуну в японской историографии

Оригинальная французская версия мемуаров Камиля Горже вышла в свет в 2018 году, а недавно их полный текст был опубликован и на японском языке. По наблюдениям издателя Пьера-Ива Донзе, эта книга вызвала в Японии огромный интерес. «Некоторые местные историки высказывают предположение, что именно Горже, обладая контактами с американцами, способствовал сохранению японской императорской системы». Однако в своих исследованиях Донзе и его коллеги не нашли этому подтверждений. Мемуары Камиля Горже также были представлены японским историкам на одном из мероприятий швейцарского посольства.

Генерал Ёсидзиро Умэдзу (Yoshijirō Umezu) подписывает акт о безоговорочной капитуляции Японии. Церемония проходила на борту американского линкора в Токийском заливе, 2 сентября 1945 года. Akg-Images

Некоторые из них в беседе со Swissinfo очень положительно оценили эту публикацию. Однако вопрос о том, каким образом этот источник будет воспринят в рамках японской историографии, остаётся пока открытым. Так или иначе, 2 сентября 1945 года делегация японского правительства подписала на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе акт о капитуляции. Завершилась война, одновременно закончилась и миссия Камиля Горже в Японии. После финальных встреч с Дугласом Макартуром (Douglas MacArthur) и японским премьер-министром Кидзуро Шидэхарой (Kijūrō Shidehara), знакомым ему ещё с 1920-х годов, он вернулся в Швейцарию и продолжил работать на дипломатической службе вплоть до выхода на пенсию в 1958 году.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Литература:

