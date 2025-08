Come un diplomatico svizzero visse la Seconda guerra mondiale in Giappone

Un corrispondente di guerra tra ciò che resta di Hiroshima alcune settimane dopo il lancio della bomba. AP / Keystone

Ottant’anni fa, gli Stati Uniti sganciarono le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Oltre 200’000 persone morirono. Il Giappone si arrese. Camille Gorgé, diplomatico svizzero a Tokyo, raccontò quei giorni nei suoi appunti, oggi riscoperti anche in Giappone.

Nel 1945, mentre la guerra in Europa era già finita, in Asia il conflitto continuava. Tra il 6 e il 10 agosto, il mondo cambiò per sempre: Hiroshima e Nagasaki vennero distrutte da due bombe atomiche. Camille Gorgé (1893–1978), rappresentante svizzero in Giappone, documentò quegli eventi.

Nel suo diarioCollegamento esterno annotò quanto segue:

7 agosto 1945

Evento sensazionale: la città di Hiroshima è stata distrutta da una bomba, una sola, ma di un genere completamente nuovo, una bomba dalla composizione misteriosa, più potente di migliaia di bombe ordinarie. Le perdite di vite umane sarebbero state considerevoli. Il dramma si sarebbe consumato in una frazione di secondo.

8 agosto 1945

La bomba di Hiroshima avrebbe causato 100’000 vittime. Nessuno dubita più che con questa bomba atomica, l’umanità sia entrata in una nuova era.

9 agosto 1945

Un’altra disgrazia: Nagasaki ha subito a sua volta il martirio di Hiroshima. Una seconda bomba atomica l’ha annientata.

Lo scoppio della bomba a Nagasaki. EPA/NAGASAKI ATOMIC BOMB MUSEUM

10 agosto 1945

Gli eventi si susseguono rapidamente. Il governo imperiale avrebbe accettato di arrendersi senza condizioni, con l’unica riserva che l’Imperatore conservasse il suo trono e le sue prerogative.

Il ruolo della Svizzera nella resa del Giappone

La sera del 10 agosto, il diplomatico giapponese Shunichi Kase consegnò a Berna la dichiarazione di resa al capo della sezione esteri svizzera. La Confederazione, allora potenza protettrice per molti Paesi, fece da tramite tra Giappone e Stati Uniti.

Seguì uno scambio di note organizzato dalla Svizzera e un fallito colpo di Stato militare contro l’imperatore. Il 2 settembre 1945, il Giappone firmò la resa. La guerra finì.

La Svizzera, neutrale, gestiva fino a 219 mandati di protezione. Diplomatici come Gorgé svolgevano un ruolo chiave.

Chi era Camille Gorgé

Originario del Giura, Gorgé studiò diritto a Ginevra. Nel 1917 iniziò la carriera nel Dipartimento dell’economia a Berna, poi passò agli affari esteri. Tra il 1924 e il 1926 fu consigliere giuridico del ministro degli esteri giapponese a Tokyo.

Pierre-Yves Donzé è professore di storia in Giappone e ha co-pubblicato le memorie di Camille Gorgé Per gentile concessione di Pierre-Yves Donzé.

“Era affascinato dal Giappone e ne sosteneva l’apertura all’Occidente e alla modernità”, spiega Pierre-Yves Donzé, professore di storia economica a Osaka. Donzé, anch’egli giurassiano, vive in Giappone da vent’anni.

Nella sua ricerca sull’impatto e il ruolo delle aziende svizzere in Giappone, Donzé si è imbattuto più volte nel nome di Gorgé: “Come rappresentante ufficiale della Svizzera in Giappone durante gli anni della guerra, dal 1940 al 1945, Camille Gorgé ha assunto numerosi collaboratori di aziende svizzere che avevano perso il lavoro ma non potevano più lasciare il Paese. La legazione, in certi periodi, tutelava gli interessi di oltre 20 nazioni”.

Un “punto di vista unico” sul ruolo della Svizzera in Giappone

Donzé, insieme agli storici Claude Hauser, Andy Maître e Pascal Lottaz, ha studiato le memorie inedite di Gorgé, scritte al suo ritorno in Svizzera. Secondo Donzé, offrono “un punto di vista unico sulla vita in Giappone durante la guerra e sul ruolo della Svizzera neutrale”.

Camille Gorgé aveva lasciato il Giappone a metà degli anni Venti da entusiasta, ma al suo ritorno, il 15 febbraio 1940, rimase “scioccato” (Donzé) dalle condizioni che trovò, come descrive nelle sue memorie.

Sul molo, stringo una folla di mani. I miei connazionali sembrano felici di rivederci. Tuttavia, noto un certo disagio nel loro atteggiamento. Parlano a bassa voce e si guardano intorno prima di parlare. C’è preoccupazione nell’aria. Capisco, capisco troppo in fretta. Il Giappone del 1940 non è più quello del 1924. Ora è uno stato di polizia che vede nemici e spie ovunque. La sua xenofobia naturale si è aggravata.

Dal 1937, il Giappone era in guerra con la Cina. Dopo l’attacco contro Pearl Harbor nel dicembre 1941, le cose peggiorarono anche per Gorgé, con l’intensificarsi della xenofobia che lui percepiva come “naturale”.

Gorgé riferisce di aggressioni fisiche subite. Un diplomatico da lui inviato a Taiwan, occupata dai giapponesi, venne ucciso dalla polizia militare su una nave durante il viaggio di ritorno in Giappone. Ma rimase comunque sul posto.

La legazione svizzera sotto sorveglianza

Nella fase finale della guerra, la legazione svizzera impiegava oltre 60 persone. Nell’agosto del 1944, venne evacuata da Tokyo e trasferita in una zona montuosa nel nord del Giappone, dove fu posta sotto sorveglianza dai servizi segreti.

Durante gli anni di guerra, Gorgé non riuscì a tutelare gli interessi svizzeri in Giappone né a svolgere i compiti legati al mandato di potenza protettrice. Tra questi figuravano la gestione delle comunicazioni tra Stati belligeranti, l’assistenza a prigionieri di guerra e internati, e il rimpatrio di civili.

Nonostante tutte le avversità e il margine di manovra estremamente limitato, Camille Gorgé conservava ancora il ricordo del “vecchio” Giappone. Il 27 luglio 1943 scrive nelle sue memorie:

Esistono due Giappone antitetici: da un lato, il Giappone dell’arte, dei kakemono, degli haiku, del culto degli antenati e dei fiori; dall’altro, il Giappone poliziesco, affine sotto molti aspetti a quello militarista. Il primo incarna grazia e bellezza; il secondo, bruttezza e stupidità. Si ama il primo tanto quanto si detesta il secondo.

Questa ambivalenza nei confronti del Paese ospitante si accentuò per Gorgé a causa della politica di neutralità adottata dalla Svizzera durante la Seconda guerra mondiale. “Essa si basava tanto sulla tradizione quanto sul pragmatismo, senza trascurare motivazioni economiche”, spiega Pascal Lottaz a Swissinfo. Lottaz, autore dei commenti a diverse sezioni delle memorie di Gorgé, è oggi professore di Relazioni internazionali all’Università di Kyoto: “Nonostante le molte incognite, la Svizzera ha svolto in Giappone, fino alla fine, il suo ruolo di fornitore di servizi diplomatici”.

Un diario che suscita interesse in Giappone

Le memorie di Gorgé, pubblicate in francese nel 2018, sono ora disponibili anche in una versione completa in giapponese. Il curatore Pierre-Yves Donzé ha rilevato un crescente interesse: “Storici e storiche locali hanno ipotizzato che, grazie alla sua comunicazione con gli statunitensi, Gorgé abbia contribuito a preservare il sistema imperiale giapponese”. Tuttavia, Donzé e i suoi colleghi non hanno trovato prove a sostegno di questa tesi.

Le memorie sono state presentate anche in occasione di eventi organizzati dall’ambasciata svizzera, dove sono state accolte con favore da diversi ricercatori e ricercatrici giapponesi. Resta però da vedere se e come verranno recepite dalla storiografia giapponese.

Il 2 settembre 1945, una delegazione del governo giapponese firmò l’atto di resa a bordo della corazzata americana Missouri, nella baia di Tokyo. Con quel gesto si conclusero le ultime ostilità tra Stati nella Seconda guerra mondiale.

Il generale Yoshigiro Umezo firma la resa incondizionata del Giappone sulla corazzata statunitense Missouri, nella baia di Tokyo, il 2 settembre 1945, davanti ai generali MacArthur (sulla sinistra) e Sutherland (al centro). Akg-Images

Anche la missione di Camille Gorgé in Giappone giunse al termine. Dopo gli ultimi incontri con il generale americano Douglas MacArthur e con il primo ministro giapponese Kijuro Shidehara, che conosceva già dagli anni Venti, Gorgé tornò in Svizzera. Rimase al servizio della diplomazia fino al suo pensionamento nel 1958.

Articolo a cura di Benjamin von Wyl

Traduzione con il supporto dell’IA/mar

