Когда спутники превращаются в мишень: Швейцария и правила для космоса

Ракета SpaceX стартует с мыса Канаверал (Флорида, США) в сентябре 2024 года: на низкую околоземную орбиту ею были выведены пять коммерческих спутников. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), за последние 20 лет число спутниковых запусков увеличилось на 50%, а стоимость каждого из них снизилась в десять раз. Keystone

В ситуации новой холодной войны между ведущими мировыми державами, по привычке проецирующими свою военную мощь и за пределы земной атмосферы, Швейцария стремится занять привычную для себя роль посредника. Её цель — предотвратить конфликты в космосе до того, как они начнутся.

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Разработка международно признанных правил поведения на орбите становится все более насущной задачей. Без чётко прописанных норм космос может превратиться в зону повышенного риска — как с военной точки зрения, так и в технологическом отношении. Именно поэтому Швейцария предлагает организовать новый дипломатический канал, позволяющий укрепить доверие между странами и одновременно создать механизм предотвращения военной эскалации в околоземном космическом пространстве.

Непосредственным поводом для беспокойства стали события ноября 2021 года. Тогда Россия уничтожилаВнешняя ссылка устаревший спутник «Космос-1408», запустив для этого баллистическую ракету на высоту около 480 километров. После уничтожения этого ветерана советской космической программы на орбите образовалось облако из сотен мелких фрагментов и обломков.

Экипаж Международной космической станции (МКС) был вынужден занять места в эвакуационном спускаемом аппарате — на случай, если, как в фильме «Гравитация», станция попадет под «обстрел» остатками уничтоженного спутника. Этот инцидент стал «тревожным звонком»: орбитальная спутниковая инфраструктура, на которую сегодня опирается почти вся цифровая цивилизация, как оказалось, чрезвычайно уязвима.

«Пока ещё есть возможность договориться»

Сейчас вокруг Земли по разным орбитам вращаются более 10 000 активных спутников, обеспечивающих связь, навигацию, наблюдение за климатом и передачу данных. Выход из строя одного или нескольких таких спутников — будь то в результате враждебных действий или случайных инцидентов — способен вызвать эффект домино, от которого могут пострадать целые регионы планеты.

«Орбитальное пространство — общее достояние всех участников космической деятельности», — подчёркивает Клеманс Пуарье (Clémence Poirier), специалист по кибербезопасности при Центре исследования проблем безопасности (CSS) при Вышей технической школе Цюриха (ВТШ / ETHZ). По её словам, даже один фрагмент размером всего в один сантиметр способен уничтожить спутник весом в несколько тонн: «Такой инцидент может затронуть всех нас — независимо от того, кто стал его первопричиной».

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В такой ситуации Швейцария намерена инвестировать в выработку механизмов предотвращения таких инцидентов весь свой дипломатический капитал, накопленный в свое время в рамках переговоров по ядерному разоружению, по регулированию порядка применения кибероружия и по международному гуманитарному праву. Берн предлагает распространить логику нейтралитета и многостороннего диалога, в том числе и на околоземное космическое пространство. Стратегия проста: минимизировать риски, пока ещё есть возможность договориться.

Новое соперничество в космосе

Новые и старые космические державы стремятся сейчас по возможности адаптироваться к быстро меняющейся реальности. Швейцария, называющая себя «одной из 20 наиболее активных стран в космосе» (по объёму государственных инвестиций), готовит к принятию первый в своей истории «Закон о космической деятельности». Он находится на стадии парламентского обсуждения и его значение выходит далеко за рамки экономических и научных задач и проблем.

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В условиях стремительного роста числа участников космической гонки — как частных, так и государственных — Швейцария делает ставку на «поощрение ответственного поведения в космосе», подчёркивая свое стремление играть посредническую роль и «наводить мосты» там, где это возможно, с тем чтобы «сохранить орбитальное пространство для всех в качестве безопасной и мирной среды (научно-практической деятельности)». И в самом деле, если в эпоху холодной войны космос был ареной соперничества между Соединёнными Штатами и Советским Союзом, то сегодня ситуация радикально изменилась.

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Собственными космическими агентствами располагают более 70 стран мира, из которых 16 способны самостоятельно запускать спутники и другие космические аппараты. По данным Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ), в 2021 и 2022 году объём инвестиций в освоение космического пространства достиг рекордных показателей по меньшей мере в 70 миллиардов долларов. Одна только компания Starlink, принадлежащая Илону Маску, имеет на орбите около 7000 спутников. Согласно прогнозам Давосского форума (ВЭФ) уже к 2035 году глобальная космическая экономика может достичь объема в 1,8 трлн долларов, и Швейцария намерена занять в этой стремительно развивающейся отрасли свое достойное место.

Нужен современный закон

Не имея собственного национального космического агентства, Швейцария является страной-основателем Европейского космического агентства (ESA), активно участвует в формировании европейской и международной космической политики. Для поддержки примерно 250 стартапов, научных институтов и компаний, работающих в стране в этом секторе, стране нужно сформировать современную договорно-правовую базу. Объём швейцарских бюджетных инвестиций в космос составляет примерно 305 миллионов франков (345 миллионов долларов) в год.

Китайское национальное космическое управление (China National Space Administration, CNSA) в июне 2024 года отправило миссию на обратную сторону Луны с целью сбора образцов лунного грунта. К 2035 году Пекин планирует завершить формирование на Луне базовой роботизированной станции, а к 2050 году — расширить её до постоянной сети баз и опорных пунктов. Keystone / CNSA

Эти средства направляются, в частности, в бюджеты Европейского космического агентства (ESA, около 600 млн франков, за последние три года), Европейской организации спутниковой метеорологии (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites), программы Horizon Europe, а также в доход собственных проектов. Как подчёркивается в официальной космической доктрине Швейцарии, все эти вложения сторицей возвращаются в виде позитивных экономических эффектов, — включая создание и поддержание в Швейцарии по меньшей мере около 1500 высокотехнологичных рабочих мест.

Кибератаки и космический мусор

Параллельно Швейцария усиливает свое участие в формировании норм международного космического менеджмента. Базовые его принципы уже были закреплены в Договоре о принципах деятельностиВнешняя ссылка государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, который был открыт для подписания в 1967 году и заключён под эгидой Организации Объединённых Наций. В нём говорится, что все государства имеют право на мирное использование космоса, что никто не может претендовать на единоличный суверенитет в космосе, а размещение оружия массового уничтожения на орбите запрещено.

Однако с увеличением в этой сфере количества ведущих игроков и учитывая ранее невиданные технологические возможности, этих норм уже становится явно недостаточно. Новые угрозы требуют гибких и своевременных форм реагирования и регулирования. Проблема космического мусора — это лишь один из аспектов этой проблематики. Оборонный альянс НАТО официально признал, например, космос «своим оперативным доменом», имеющиеся технологии уже позволяют поражать находящиеся на орбите объекты, включая спутники связи и навигации. И это делает орбиту потенциальным театром будущих военных действий.

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«Всё большую угрозу в этом смысле представляют собой технологии двойного назначения, — поясняет Клеманс Пуарье (Clémence Poirier). — Роботизированные устройства, которые используются для удаления космического мусора, в теории могут быть применены и для атаки на спутники». По её словам, не менее опасны и кибератаки на спутниковые сети. Так, сразу после начала вторжения в Украину в 2022 году Россия, как предполагается, подвергла такой атаке европейскую спутниковую связь, что стало первым примером кибероперации против орбитальной инфраструктуры в условиях реального военного конфликта.

Консенсус за пределами атмосферы: дипломатия буксует

Несмотря на всю остроту дипломатических вызовов и угроз, многие международные инициативы по выработке новых норм и правил поведения в космосе терпят неудачу. Более десяти лет назад Европейский союз представил проект Международного кодекса поведения в космическом пространстве, однако документ не получил поддержки ключевых игроков, включая Соединённые Штаты. Толчком к новым дипломатическим усилиям стал уже упомянутый инцидент 2021 года, когда Россия уничтожила на орбите свой собственный спутник.

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В ответ Генеральная Ассамблея ООН приняла в 2022 году резолюцию, призывающую ввести мораторий на испытания разрушительного противоспутникового оружия прямого запуска (direct-ascent anti-satellite weapon, DA-ASAT). Из четырёх государств, обладающих подтверждёнными возможностями в этой области (России, Китая, США и Индии), эту инициативу поддержали только Соединённые Штаты. Остальные воздержались или выступили против, подчеркнув отсутствие глобального консенсуса по данному вопросу.

Как говорит Наталия Арчинард (Natalie Arcinard), отвечающая за космическую политику в Федеральном департаменте / министерстве иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA), отказ от подобных испытаний — пример по-настоящему ответственного поведения в космосе. Однако разногласия по данному вопросу иллюстрируют факт столкновения собственных интересов таких стран, как США и Китай — эти две страны сегодня конкурируют в космосе так же упорно и ожесточенно, как и на Земле.

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон (Bill Nelson) прямо заявил на днях, что между этими двумя державами разворачивается новая космическая гонка. В её рамках NASA развивает программу Artemis, ориентированную на возвращение человека на Луну и подготовку к пилотируемому полёту на Марс, — к этой программе присоединились уже более 50 стран, включая Швейцарию. Параллельно Китай реализует собственную орбитальную стратегию.

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Заявленная цель: стать космической сверхдержавой уже к 2045 году. В рамках этой стратегии он уже собрал образцы с обратной стороны Луны и запустил совместно с Россией проект Международной лунной исследовательской станции. К этой инициативе подключились около 13 стран-партнёров, включая Южную Африку, Венесуэлу и Таиланд. Кроме того, Китай завершил строительство собственной орбитальной станции «Тяньгун», которая стала альтернативой Международной космической станции — после того как Конгресс США заблокировал участие Пекина в программе МКС «по соображениям безопасности».

Принципы работы на орбите: как договариваться в условиях конкуренции

Глава NASA Билл Нельсон (Bill Nelson) также выразил обеспокоенность тем, что гражданская космическая программа Китая тесно связана с оборонной сферой. По данным американской разведки, из примерно 700 действующих китайских спутников около 245 имеют военное назначение. Китай, однако, настаивает на мирном характере своей космической деятельности и подчёркивает приверженность развитию международных механизмов управления орбитальным пространством. Виктория Самсон (Victoria Samson), специалист по космической безопасности из вашингтонского Фонда безопасного мира (Secure World Foundation), считает, что проекты Китая и США необязательно находятся в состоянии прямой конфронтации.

По её словам, обе стороны, несмотря на конкуренцию, могут выстраивать параллельные и даже взаимодополняющие архитектуры сотрудничества на орбите. Китай, подписавший Договор о космосе 1967 года, скорее всего, будет придерживаться схожих принципов при реализации своих лунных миссий — аналогичных тем, что зафиксированы в соглашениях, на основе которых реализуется программа Artemis. Однако, добавляет Виктория Самсон, было бы неплохо, если бы Пекин официально опубликовал собственные нормы и стандарты.

На фоне усиливающегося взаимного недоверия ведущих стран мира Швейцария стремится сыграть посредническую роль. По словам Наталии Арчинард (Natalie Arcinard), руководительницы департамента МИД Швейцарии (ФДИД / EDA), занимающегося, в том числе вопросами предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, такой курс соответствует традиционной роли страны в рамках международной многосторонней дипломатии. Швейцария, по ее словам, активно участвует в международных дискуссиях по регулированию отношений в космическом пространстве, включая процессы под эгидой Организации Объединённых Наций.

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Как отмечает Наталия Арчинард, швейцарская стратегия в этой области строится на пошаговом и прагматичном подходе: она нацелена на разработку и внедрение принципов, часть из которых имеет обязательную юридическую силу, а часть носит только рекомендательный характер. Но все они в своей совокупности направлены на снижение рисков эскалации напряженности на орбите. Одним из форматов такой работу стало участие Швейцарии в работе Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS), где Арчинард возглавляет национальную швейцарскую делегацию.

«Главное — не прекращать диалог»

На этой площадке Швейцарии удалось внести вклад в принятие 21 руководящего принципа по долгосрочной устойчивости космической деятельности, включая принцип D2, касающийся стимулирования технологических решений в сфере решения проблемы космического мусора. «Будучи посредником, Швейцария может содействовать диалогу и поиску общего понимания по ряду ключевых темВнешняя ссылка. А иногда такая работа также означает выдвижение инициатив, способных получить поддержку (от всех релевантных) сторон».

Клеманс Пуарье из ETHZ считает, что Швейцария обладает уникальным опытом, который вполне можно распространить на сферу орбитального менеджмента. Она предлагает рассмотреть целесообразность создания глобальной системы координации движения в космосе, аналогичной управлению воздушным пространством в сфере гражданской авиации. Такая система позволила бы избежать аварийных ситуаций и улучшить взаимодействие между различными национальными операторами соответствующих проектов.

«У Швейцарии нет ни военных спутников, ни противокосмического оружия. — подчёркивает Клеманс Пуарье. — Она сохраняет нейтралитет и может выступать в качестве посредника, особенно в ситуациях, когда крупные державы, такие как США и Китай, заинтересованы в снижении риска столкновений и готовы говорить друг с другом». Виктория Самсон разделяет эту точку зрения. По её словам, если государства будут действовать добросовестно, они смогут выработать общие правила для устойчивого управления космосом. «Главное — не прекращать диалог», — резюмирует она.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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