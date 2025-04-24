Нью-Йорк, Пекин, Токио — путешествия швейцарских коммивояжеров

Федеральный президент Карин Келлер-Зуттер и министр экономики Ги Пармелен (справа) на встрече с министром финансов США Скоттом Бесентом: договорились о сделке? Keystone

В Берне царит политическое затишье — всё вращается вокруг экономики. На этой неделе сразу три министра Федерального совета (правительства Швейцарии) отправились с визитами в Китай, Японию и США. На первый взгляд это может показаться совпадением, но на деле речь идёт вовсе не о рутинной дипломатии. Швейцария — небольшая экспортно ориентированная страна — рискует угодить в жернова экономического противостояния мировых гигантов.

13 минут

Бальц Ригендингер

Я работаю редактором и корреспондентом в Федеральном дворце. Пишу о швейцарской политике для редакции, пишущей о швейцарском зарубежье (Swiss Abroad), и веду наше политическое ток-шоу «Поговорим». Я начал заниматься региональной журналистикой в начале девяностых годов и работал во многих профессиональных направлениях, занимая руководящие должности и освещая самые разные темы. Пришёл в SWI swissinfo.ch в 2017 году.

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Глава Федерального департамента / министерства иностранных дел (ФДИД / EDA) Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) находится сейчас с визитом в Японии и Китае. Одновременно министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) и министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) проводят консультации в США. И всё это внешнеэкономическое гудение возникло вовсе неспроста: Швейцария вынуждена сейчас, по сути, заново определять свою стратегию на мировых рынках в условиях, когда все прежние партнёрства всё чаще и чаще подвергаются жестким проверкам на прочность. Ничто сегодня не занимает швейцарское правительство так, как необходимость адаптироваться к меняющейся глобальной экономике. Каковы цели этих визитов в Китай и США? С какими вызовами сталкивается Швейцария? И чего она действительно сможет добиться? Наша аналитика.

Что представляет собой миссия в США?

США — второй по объёму торговый партнёр Швейцарии после Европейского союза. Именно в этом контексте и следует рассматривать визит туда министра экономики Ги Пармелена (Guy Parmelin) и президента Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), которые до пятницы будут находиться в Нью-Йорке. Оба члена Федерального совета приняли участие в заседаниях Международного валютного фонда (МВФ) — это была официальная часть миссии. Поездка Карин Келлер-Зуттер в США была запланирована уже давно. Предполагалось, что она использует эти дни для установления первых контактов с ключевыми фигурами администрации Дональда Трампа.

Но сегодня именно эта неофициальная часть визита приобрела наивысший приоритет: швейцарское правительство на всех уровнях пытается вывести страну из-под удара «таможенного молота» США: имеется в виду введение таможенных пошлин на швейцарскую продукцию на уровне в 31 процент, уже анонсированное, но пока отложенное. Об этом свидетельствует и расширенный состав швейцарской делегации: в США также отправились три статс-секретаря (первые замы профильных министров) и недавно назначенный посол по особым поручениям Швейцарии в США Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger).

Газета Neue Zürcher Zeitung назвала такую конфигурацию «командой всех звёзд». Дополнительную значимость визиту придаёт и тот факт, что поездка Ги Пармелена, министра экономики, в США изначально вообще не планировалась. Он должен был представить Швейцарию на Всемирной выставке в Осаке (Япония), но в кратчайшие сроки эту часть программы передали министру иностранных дел Иньяцио Кассису (Ignazio Cassis). Такое решение лишний раз говорит о том, что в текущей ситуации приоритет отдан именно экономической повестке дня и двусторонним отношениям с США.

Какова миссия в Китае?

Китай — третий по значимости торговый партнёр Швейцарии, Япония — четвёртый. Визит министра иностранных дел Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis) в Китай стал неожиданностью: он был запланирован на более поздний срок, но в итоге был совмещён с его поездкой в Японию. Официально визит трактуется как удобное дополнение к азиатскому туру швейцарского министра иностранных дел, однако за кулисами повестку определяет «таможенный молот» США.

Внешний контент An honor and a pleasure to celebrate 75 years of our diplomatic relations 🇨🇭 🇨🇳 at the Embassy. Long live our bilateral relationship, long live the chestnut tree planted in Beijing on this historic day @SwissEmbChinaВнешняя ссылка ! pic.twitter.com/zGIEFdSIK3Внешняя ссылка — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) April 24, 2025 Внешняя ссылка

После появления Дональда Трампа на пресс-конференции с тарифными скрижалями в руках в Берне быстро пришли к выводу: Швейцарии, точнее, ее экономике, во многом ориентированной на экспорт, необходимо срочно «пересобрать» (neu stricken) всю свою сеть внешнеторговых отношений и увеличить степень ее диверсификации. В этой логике Китай с его космическим потенциалом промышленного роста — очевидная альтернатива США, особенно с учетом уже действующего с 2014 года соглашения о свободной торговле с Пекином. Дополнительно на повестке дня стоят Индия (согласование теста ССТ с ней было завершено в 2024 году) и блок МЕРКОСУР (с ним соответствующий договор ещё находится в разработке).

Действующее соглашение о свободной торговле с Китаем сейчас пересматривается по инициативе Швейцарии с целью его расширения и адаптации — прежде всего в интересах фармацевтической и машиностроительной отраслей. Но актуальность эта визита продиктована не только экономикой: Берн не хочет терять в Пекине свою «лидирующую стартовую позицию» (Pole-Position).

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Исполняется 75 лет дипотношениям между Швейцарией и Китаем Этот контент был опубликован на Ровно 75 лет назад Швейцария стала одной из первых западных стран, признавших Китайскую Народную Республику. Читать далее Исполняется 75 лет дипотношениям между Швейцарией и Китаем

Ведь если США реально введут обещанные таможенные тарифы, то Китай станет объектом активного внешнеэкономического внимания со стороны и других государств — в первую очередь Германии, тоже делающей ставку на экспорт в Китай продукции отрасли точного машиностроения. Пока у Швейцарии есть на китайском рынке преимущество — устойчивые дипломатические и деловые связи. В Пекине Иньяцио Кассис уже встретился с министром иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi). Официально Швейцария заявляет о «укреплении двусторонних отношений» и «углублении политического диалога», а поводом для встречи стало 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. «Исторические вехи имеют в Китае высокую символическую ценность, — поясняет Курт Херри (Kurt Haerri), знаток Китая и давний председатель Швейцарско-китайской торговой палаты. — А надёжные партнёрские отношения там часто значат больше, чем где-либо ещё».

В чём заключается основной вызов для Швейцарии в США?

Главная задача Швейцарии в США заключается в том, чтобы донести свои интересы до ключевых лиц — в идеале до самого Дональда Трампа. Тот факт, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) стала одной из немногих глав государств, кому удалось провести 25-минутный телефонный разговор с Трампом 9 апреля, показывает, что Берн уже активно продвигает свои интересы на высшем уровне.

Внешний контент

Тем не менее что касается новой администрации и нового американского посла, то тут Швейцария, по сути, находится в самом начале нынешнего этапа налаживания двусторонних отношений. На этом фоне особенно важной стала экономическая составляющая визита. В целом благоприятная основа для укрепления этих связей была уже создана благодаря усилиям швейцарских торгпредств в США и параллельному объявлению о том, что фармацевтические компании Roche (инвестиции в размере 50 млрд франков) и Novartis (23 млрд франков) намерены и дальше расширять масштабы своего присутствия в США.

Дополнительным козырем Берна является «иранский канал». Дональд Трамп проявляет особый интерес к новому ядерному соглашению с Ираном, и здесь Швейцария располагает уникальным потенциалом. С 1980 года она выполняет функцию «почтальона» США в Тегеране в рамках своего мандата страны-посредника. Именно благодаря этому в 2019 году тогдашний президент Ули Маурер (Ueli Maurer) и получил неожиданное приглашение от Трампа в Белый дом. Но с этим курсом связаны и риски. Жёсткая антикитайская позиция Дональда Трампа может привести к тому, что он начнёт требовать от своих партнёров идеологической лояльности по принципу «либо с нами, либо с Пекином». В таком случае Швейцарии придётся принимать непростое решение и начинать поиск сложного баланса между обеспечением своих экономических интересов и сохранением политической самостоятельности.

В чём заключается вызов для Швейцарии в Китае?

Поскольку визит министра иностранных дел Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis) в Китай в первую очередь посвящён укреплению двусторонних отношений, то вроде бы никакого непосредственного «вызова» тут нет. Однако, как и всегда в диалоге между Швейцарией и Китаем, речь идёт о тонкой дипломатической настройке и о поиске баланса между экономическими интересами и политическими ценностями. «Хорошие отношения отнюдь не высечены в камне. Позитивная атмосфера может быть очень легко разрушена», — подчёркивает Курт Херри (Kurt Haerri). В самой Швейцарии партии «Зелёных» (GPS) и социал-демократов (SP) требуют, чтобы в обновлённое соглашение о свободной торговле (ССТ) были включены положения, посвященные принудительному труду в Китае и устойчивому экологическому развитию.

Показать больше

Показать больше Почему Швейцария хочет стать еще ближе к Китаю? Этот контент был опубликован на Берн намерен «оптимизировать» соглашение о свободной торговле (ССТ) с Пекином. Но что это соглашение дало двум странам на сегодняшний день? Читать далее Почему Швейцария хочет стать еще ближе к Китаю?

Цель визита, таким образом, с одной стороны, подчеркнуть заинтересованность Швейцарии в китайском рынке, с другой — объяснить, что ни парламент, ни общественность не откажутся от своего права критически следить за действиями Пекина — или даже открыто их отвергать. «У нас очень амбициозные цели, потому что нам нужно будет убедить не только парламент, но, скорее всего, и народ Швейцарии поддержать расширенное соглашение (о свободной торговле с Китаем)», — заявил Иньяцио Кассис в Пекине.

Чего сможет добиться Швейцария в США?

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) уже провела переговоры со своим американским коллегой Скоттом Бессентом (Scott Bessent), который считается ключевой фигурой в вопросе новых таможенных пошлин. Он, по информации СМИ, даже присутствовал во время недавнего телефонного разговора Дональда Трампа со швейцарским президентом. Таким образом, у швейцарской стороны появилась ещё одна возможность изложить свои аргументы напрямую. Главный посыл и аргумент Берна — масштабное экономическое присутствие Швейцарии в США.

Швейцария занимает шестое место среди иностранных инвесторов в американской экономике. Кроме того, два фармацевтических гиганта — Roche и Novartis — только что объявили о новых инвестициях в США на общую сумму 75 миллиардов долларов. Швейцария также не считает корректной американскую методику подсчёта торгового баланса, на которой основаны новые тарифные угрозы. Во-первых, экспорт золота из Швейцарии в 2024 году существенно увеличил положительное сальдо, искажая реальную картину. Во-вторых, американские услуги, такие как лицензии на программное обеспечение, импортируемые в Швейцарию, в этих расчётах почему-то не учитываются.

Внешний контент Rencontre constructive avec l’ambassadeur Jamieson Greer @USTradeRepВнешняя ссылка pour discuter des relations commerciales bilatérales. Nous nous réjouissons de futurs échanges et de la poursuite de collaborations. pic.twitter.com/QWYdAuflcIВнешняя ссылка — Guy Parmelin (@ParmelinG) April 23, 2025 Внешняя ссылка

Во время встреч министра экономики Ги Пармелена (Guy Parmelin) с министром торговли Джеймисоном Гриром (Jameson Greer) и министром финансов США целью Берна было определить направления для будущих переговоров по таможенному вопросу. Швейцария стремится заложить основы для диалога, который позволит в итоге смягчить потенциальные тарифные риски и сохранить устойчивость двусторонней торговли.

Чего сможет добиться Швейцария в Китае?

Если торговое противостояние между США и Китаем усилится, то на китайском рынке возникнет спрос на новых поставщиков и на новые производственные и сбытовые цепочки — прежде всего в сферах автомобилестроения и машиностроения. Высокие таможенные тарифы могут вынудить американские компании свернуть свою деятельность в Китае, что создаст вакуум, который смогут заполнить швейцарские производители. Ключевое преимущество Швейцарии в этом контексте — действующее соглашение о свободной торговле с Китаем, подписанное в 2014 году. Оно даёт швейцарским компаниям стартовое преимущество по сравнению с другими странами.

Внешний контент

В условиях нынешней геоэкономической напряжённости этот документ становится важным стратегическим ресурсом. На вторую половину 2025 года запланирован второй раунд переговоров по обновлению ССТ с Китаем, инициированный швейцарской стороной. Он должен усилить позиции ключевых секторов швейцарской экономики, в том числе фармацевтики и машиностроения. В Берне подчёркивают: интерес к таким переговорам значительно возрос, это соглашение в Швейцарии рассматривается в качестве одного из главных рычагов для своего долгосрочного закрепления на азиатском рынке.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch