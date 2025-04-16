Швейцария не спешит передавать Украине российские деньги: в чём причина?

Антивоенная акция протеста в Цюрихе через две недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину, 6 марта 2022 года. Keystone-SDA

В чём причина осторожности Швейцарии в вопросе передачи замороженных российских активов на цели восстановления Украины?

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По обе стороны Атлантики все громче звучат призывы разблокировать замороженные государственные активы России и направить их как на военную поддержку Украины, так и на послевоенное восстановление страны. На Швейцарию также оказывается всё более жёсткое давление — от неё ожидают более активной позиции. Однако правовая и институциональная специфика страны делает ситуацию гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

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Война России против Украины, которая продолжается уже четвёртый год, превратилась в затяжной конфликт, финансовое бремя которого становится всё более ощутимым. Новая администрация США демонстрирует всё меньшую готовность оказывать дальнейшую помощь Киеву как в военной, так и в экономической сфере. Принятое в марте 2025 года Дональдом Трампом решение о приостановке американской поддержки зарубежных государств, включая Украину, побудило Европейский союз активизировать собственные усилия.

Одновременно вновь прозвучали призывы начать использовать замороженные за рубежом российские активы. Эту инициативу поддерживают как европейские лидеры, так и сам Дональд Трамп. В распоряжении Европейского союза находятся замороженные активы Центрального банка России на сумму от 200 до 300 миллиардов евро (примерно 185–279 миллиардов швейцарских франков). Проценты, начисленные на эти средства, уже направляются на поддержку Украины.

В конце марта 2025 года министр иностранных дел Испании призвал Евросоюз разработать правовой механизм, который позволил бы использовать на цели поддержки и восстановления Украины не только доходы от активов, но и сами активы. Это заявление прозвучало накануне встречи представителей координационной платформы стран ЕС и Великобритании (так называемой группы G5+), сформированной на фоне изменения позиции США в отношении Украины. В состав этой неформальной группы входят Германия, Франция, Италия, Польша, Испания, Великобритания и институты Европейского союза.

Встреча министров иностранных дел этих стран и представителя Европейского союза состоялась 31 марта 2025 года в Мадриде. На ней обсуждались вопросы усиления санкционного давления на Россию и судьбы замороженных российских активов. По итогам встречи участники заявили, что деньги должны оставаться замороженными вплоть до прекращения военных действий и до последующей компенсации ущерба Украине.

Правовые ограничения и нейтралитет

Швейцария, будучи страной с давними традициями нейтралитета, с самого начала полномасштабной агрессии России демонстрировала сдержанную реакцию. Сначала Берн медлил с ответом на вторжение, но впоследствии всё же присоединился к большинству санкций Европейского союза. Тем не менее в 2023 году Швейцария отказалась направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине, как это сделал ЕС. Причиной стали как внутренние правовые ограничения, так и международные обязательства, соблюдение которых Швейцария считает приоритетом своей внешней политики.

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Глава Федерального департамента / Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA) Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) неоднократно подчёркивал, что у Федерального совета (правительства Швейцарии) нет юридических оснований для конфискации российских средств. По его словам, нарушение действующих правовых норм подорвало бы международную репутацию Швейцарии в качестве нейтральной правовой юрисдикции. Этот вопрос также вызвал в стране острые дебаты о сущности и границах нейтралитета.

В начале 2024 года Европейский союз утвердил нормы, позволяющие национальным центральным депозитариям ценных бумаг (central securities depositories) государств ЕС по согласованию с национальным регулятором передавать Украине чистую прибыль, полученную от замороженных российских денег. Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором хранится значительная часть российских резервов, согласился направить в 2024 году 4 миллиарда евро так называемой «сверхприбыли» в фонд поддержки Украины. Швейцарское правительство, однако, заявило в июле 2024 года, что в его юрисдикции такие доходы не образуются и что ситуация в Швейцарии «отличается от европейской».

Где находятся активы?

По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики страны), на конец марта 2024 года в Швейцарии были заморожены государственные активы России на сумму 7,45 млрд франков. Как пояснил в ответ на запрос SWI swissinfo.ch официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш (Fabian Maienfisch), в Швейцарии центральный депозитарий ценных бумаг не обслуживает активы российского Центрального банка.

В Швейцарии функции центрального депозитария выполняет компания SIX SIS AG, входящая в группу SIX, управляющую швейцарской биржей. Она обеспечивает хранение, учёт и расчёты по ценным бумагам, но, в отличие от бельгийского Euroclear, не обслуживает активы Центробанка России. Поэтому Швейцария и не получает доходов от замороженных российских средств, коль скоро они размещены в коммерческих банках в виде ликвидных активов.

Антивоенная акция протеста в Цюрихе через две недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину, 6 марта 2022 года. Paula Dupraz-Dobias

И всё же швейцарский парламент начал обсуждение перспектив использования этих активов для помощи Украине. В марте 2024 года Совет кантонов (малая палата федерального парламента) одобрил инициативу, ранее принятую Национальным советом (большой палатой), о разработке правовой базы, которая в перспективе позволит направлять такие средства на послевоенное восстановление Украины. Это решение вызвало резкую реакцию Москвы: российское Министерство иностранных дел вызвало посла Швейцарии и заявило о возможных ответных мерах.

Несмотря на всё возрастающее международное давление, правительство Швейцарии до сих пор не сделало никаких публичных заявлений о возможной конфискации российских активов. Представитель SECO сообщил SWI swissinfo.ch, что «Берн внимательно следит за развитием дискуссий в Европейском союзе и намерен определить свою позицию только после их завершения». Власти Швейцарии также наблюдают за обсуждением возможности использования не только доходов от активов, но и самих средств. Однако такой шаг несёт серьёзные юридические и геополитические риски — как для Европы, так и для самой Швейцарии.

Риски, связанные с выделением средств Украине

Несмотря на призывы Европейского союза конфисковать замороженные государственные активы России и направить их на поддержку Украины, сохраняются опасения, что использование не только процентов, но и самих активов может стать тревожным прецедентом. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард (Christine Lagarde) предупреждала, что такой шаг способен подорвать доверие к западным валютам и вызвать сомнения в надёжности хранения международных резервов в евро или долларах. Юристы также указывают на возможные правовые последствия, а политики — на риск прямых и косвенных контрмер со стороны Кремля.

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По итогам встречи группы G5+, состоявшейся в Мадриде в марте 2025 года, министры иностранных дел этих стран заявили, что замороженные активы должны оставаться недоступными до официального завершения войны в Украине. После этого они могут быть использованы для компенсации ущерба, нанесённого стране в результате российской агрессии. Таким образом, участники этого мини-саммита фактически отклонили инициативу Испании, предусматривавшую использование части средств уже сейчас — в качестве аванса в счет будущих российских репарационных платежей.

Замороженные в Европе активы российского Центрального банка в размере от 200 до 300 миллиардов евро, по оценке украинского юриста Дмитро Марчукова (Dmytro Marchukov), недавно выступавшего в Женеве на специальной конференции по вопросам розыска и возврата активов, «безусловно, превышают сумму прямого ущерба, причинённого войной». В интервью порталу SWI swissinfo.ch Дмитро Марчуков, представляющий киевскую юридическую фирму Integrites и специализирующийся на трансграничных судебных спорах, отметил, что необходимо найти «законные средства», позволяющие разблокировать эти ресурсы и направить их на восстановление Украины. Но даже при наличии соответствующего международного правового механизма, по его словам, реализация такого рода планов займёт значительное время.

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«Если бы вы спросили меня об этом три года назад, я бы, возможно, ответил, что это займёт несколько месяцев, — сказал он. — Но тогда была на то политическая воля. А сейчас, я думаю, этот процесс растянется на годы, потому что теперь этой воли больше нет». По словам юриста, «акценты сейчас сместились, агрессора больше не критикуют за бомбардировки жилых кварталов*, потому что он, мол, «хочет мира», куда актуальнее стали биржевые индексы, таможенные тарифы, экономические войны. А мир (в Украине) уходит на второй план. Чтобы эти активы действительно были переданы Украине, нам нужно хотя бы вернуться туда, где мы были. Но вместо этого всё идёт в противоположном направлении».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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*Материал был написан до ракетных ударов России по Кривому Рогу и Сумам, подвергшихся резкой критике со стороны Западной Европы.