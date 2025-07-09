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Швейцарская дипломатия

Швейцария прекращает поддержку культуры Глобального Юга

В условиях предстоящего сокращения швейцарских программ поддержки зарубежных стран портал Swissinfo беседует с художником из Ганы Ибрагимом Махамой о важности глобальных культурных обменов.

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Я контролирую дистрибуцию и каналы соцсетей для англоязычной редакции и пишу новостные статьи на английском языке. Изучала современные языки, английскую и русскую литературу, а затем получила степень магистра международной журналистики в Кардиффе. После этого проработала несколько лет на BBC Education в Манчестере, а затем переехала в Швейцарию.

Репортёр, занимаюсь международными связями Швейцарии, а параллельно подрабатываю редактором в англоязычной редакции. Раньше я отсеивала дезинформацию и занималась проверкой фактов, что время от времени делаю и сейчас.

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После завершения капитального ремонта музей Kunsthalle BernВнешняя ссылка представил масштабную инсталляцию 38-летнего художника из Ганы Ибрагима Махамы. Его работа заняла почти всё выставочное пространство и стала символическим началом новой главы в истории этого швейцарского учреждения культуры.

Проект стал возможен благодаря поддержке со стороны «Фонда культуры Юга» (Südkulturfonds / artlinkВнешняя ссылка), который выделил на реализацию выставки 5 000 швейцарских франков. С годовым бюджетом около 700 000 франков этот Фонд приглашал в Швейцарию художников, писателей и музыкантов из стран Глобального Юга для участия в выставках, резиденциях и переводческих проектах.

По словам Ибрагима Махамы, такая поддержка «даёт публике в Швейцарии шанс познакомиться с искусством из самых разных уголков мира». Он подчёркивает, что, с другой стороны, участие в зарубежных выставках помогает его родному городу Тамале занять своё собственное место на мировой карте искусства, а молодых художников в Гане это мотивирует на создание произведений, выходящих за рамки локального контекста.

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Согласно данным ассоциации artlinkВнешняя ссылка, которая с 1991 года распределяет средства «Фонда культуры Юга» от имени швейцарского правительства, на данный момент в общей сложности поддержку получили более 10 000 представителей культурной сферы стран Глобального Юга. Однако в конце 2024 года парламент Швейцарии принял решение сократить бюджет, выделяемый в целом на международное сотрудничество. Это означает, что деятельность «Фонда культуры Юга» будет прекращена.

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