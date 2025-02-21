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Швейцарская дипломатия

Екатерина Гликман: «Мне больно от того, что происходит с Украиной и с Россией»

Екатерина Гликман (справа) с Еленой Серветтаз.
Екатерина Гликман (справа) с Еленой Серветтаз. © SWI swissinfo.ch / Carlo Pisani

Екатерина Гликман, заместитель главного редактора «Новая газета Европа» — новая героиня On The RecordВнешняя ссылка. Мы поговорили с ней о том, как история пишется в режиме реального времени и почему важна независимая журналистика.

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Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы. Более 25 лет в журналистике. Выпускница факультета журналистики МГУ и Французского института прессы в Париже. Бывшая теле- и радиоведущая во Франции и России. Автор книги и документальных фильмов. Брала интервью у президентов и рок-звёзд.

Я продюсер визуальных сюжетов, специализирующийся на мультимедийных продуктах, выпускаемых в формате «длинного жанра» и сериалов. В сотрудничестве с журналистами совершенствую инструменты и рабочие процессы на разных языках, обеспечиваю единство стиля контента, а также руковожу исследованиями и внедрением инновационных визуальных приёмов. Родился в Италии, вырос в Африке, а теперь мой дом - Швейцария. Изучал режиссуру в Итальянской национальной киношколе и работал редактором документальных фильмов и режиссёром/продюсером в Берлине и Вене. Специализируюсь на создании мультимедийных материалов, расказывающих увлекательные истории.

Внешний контент

После начала войны в Украине часть журналистов «Новой газеты» осталась в России. Они продолжили работу при цензуре и «удивительным образом много делают даже в тех условиях».

Другие уехали, основали медиа в изгнании и дали ему название «Новая газета Европа»Внешняя ссылка, «потому что терять название, которое было у нас в крови, мы не могли», объясняет Екатерина Гликман, заместитель главного редактора «Новой Европа».

Работают без цензуры, но и без родины: «Мы же до сих пор не знаем, можем ли мы туда вернуться когда-либо».

Вместе с мужем-швейцарцем Екатерина Гликман живет в швейцарском городке Шаффхаузен, в то время как большая часть ее коллег — в Латвии. У Екатерины необычное хобби: она изучает долгоносиков, ездит ловить их в тайские джунгли энтомологическим сачком с телескопической ручкой. Трем новым видам дала имена в честь коллег из старой «Новой» — «Муратов», «Рост» и «Саруханов».

Портрет России: что происходит внутри воюющей страны

У «Новой газеты Европа» есть корреспонденты и на оккупированных территориях, и в КиевеВнешняя ссылка, и в России. «Наша цель фиксировать, чтобы не было такого, что преступления были, но стерлись, исчезли и как будто их не было», — говорит Екатерина Гликман.

На что живут медиа в изгнании и чем они отличаются от эмигрантских медиа; как интервьюировать бывших украинских военнопленных об издевательствах и пытках российскими военными; как Шаффхаузен прощался с Алексеем Навальным — в новом выпуске On The Record Елены Серветтаз и Карло Пизани.

Редактор Беньямин фон Виль. 

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