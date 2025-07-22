Армия Швейцарии ищет «современное решение» для бункеров
Вооружённые силы Швейцарии намерены найти «соответствующее современным условиям» решение для неиспользуемых бункеров, ранее предназначенных для размещения крепостных миномётов. В перспективе эти долговременные огневые позиции должны быть преобразованы в труднодоступные оборонительные узлы.
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«В условиях изменившейся ситуации в области вызовов и угроз вооруженные силы ставят перед собой задачу адаптировать бывшие боевые позиции к текущим оборонительным задачам», — говорится в предварительном уведомлении Федерального ведомства по военно-техническому снабжению Вооруженных сил (Armasuisse) на платформе госзакупок Simap. Первыми о тендере сообщили газеты Neue Zürcher Zeitung и Blick.
Согласно документу, решение, соответствующее швейцарской модели призывной армии, должно обеспечивать эффективное поражение как бронированных, так и незащищённых целей на земле, а также низколетящих воздушных целей. При этом существующая инфраструктура бункеров по возможности не должна изменяться, но она должна быть оснащена современными средствами боевого воздействия.
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Тендер адресован стартапам, компаниям и высшим учебным заведениям, работающим в области технологий, имеющих значение для обеспечения безопасности. Дополнительная информация будет предоставлена в середине сентября во время Дня инноваций, организуемого Швейцарским Военно-техническим обществом (Schweizerische Gesellschaft für Technik und Armee STA). «Предложения могут поступать, в том числе, из сфер, не связанных напрямую с оборонной областью», — говорится в тексте тендера.
После начала войны в Украине армия прекратила распродажу бункеров: об этом глава швейцарской армии Томас Зюссли заявил ещё в 2023 году в интервью газетам медиагруппы Tamedia. Тогда он подчеркнул, что Вооруженные силы просматривают весь каталог командных и боевых бункерных сооружений. «Мы должны использовать то, что у нас уже есть», — сказал он. По данным Armasuisse, цель нынешнего проекта: найти эффективное, экономичное и не требующее значительных людских ресурсов решение для использования сохранившихся миномётных укреплений.
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