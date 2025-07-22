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Швейцарская политика

Армия Швейцарии ищет «современное решение» для бункеров

Вооружённые силы Швейцарии намерены найти «соответствующее современным условиям» решение для неиспользуемых бункеров.
Вооружённые силы Швейцарии намерены найти «соответствующее современным условиям» решение для неиспользуемых бункеров. Keystone-SDA

Вооружённые силы Швейцарии намерены найти «соответствующее современным условиям» решение для неиспользуемых бункеров, ранее предназначенных для размещения крепостных миномётов. В перспективе эти долговременные огневые позиции должны быть преобразованы в труднодоступные оборонительные узлы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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«В условиях изменившейся ситуации в области вызовов и угроз вооруженные силы ставят перед собой задачу адаптировать бывшие боевые позиции к текущим оборонительным задачам», — говорится в предварительном уведомлении Федерального ведомства по военно-техническому снабжению Вооруженных сил (Armasuisse) на платформе госзакупок Simap. Первыми о тендере сообщили газеты Neue Zürcher Zeitung и Blick.

Согласно документу, решение, соответствующее швейцарской модели призывной армии, должно обеспечивать эффективное поражение как бронированных, так и незащищённых целей на земле, а также низколетящих воздушных целей. При этом существующая инфраструктура бункеров по возможности не должна изменяться, но она должна быть оснащена современными средствами боевого воздействия.

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Тендер адресован стартапам, компаниям и высшим учебным заведениям, работающим в области технологий, имеющих значение для обеспечения безопасности. Дополнительная информация будет предоставлена в середине сентября во время Дня инноваций, организуемого Швейцарским Военно-техническим обществом (Schweizerische Gesellschaft für Technik und Armee STA). «Предложения могут поступать, в том числе, из сфер, не связанных напрямую с оборонной областью», — говорится в тексте тендера.

После начала войны в Украине армия прекратила распродажу бункеров: об этом глава швейцарской армии Томас Зюссли заявил ещё в 2023 году в интервью газетам медиагруппы Tamedia. Тогда он подчеркнул, что Вооруженные силы просматривают весь каталог командных и боевых бункерных сооружений. «Мы должны использовать то, что у нас уже есть», — сказал он. По данным Armasuisse, цель нынешнего проекта: найти эффективное, экономичное и не требующее значительных людских ресурсов решение для использования сохранившихся миномётных укреплений.

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