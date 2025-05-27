В Швейцарии слишком много госслужащих?

В Швейцарии тоже есть политики, выступающие за сокращение числа «чиновников» с целью оздоровления общественных финансов. Сейчас это модно, но что говорят цифры? Keystone / Christian Beutler

Дональд Трамп и Илон Маск (Elon Musk) предлагают начать «децимацию» государственного аппарата. В Швейцарии тоже есть политики, выступающие за сокращение числа «чиновников» с целью оздоровления общественных финансов. Сейчас это модно, но что говорят цифры?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Этот курс — новая мода: сначала её выбрали Аргентина и США, за ними последовали Великобритания, Канада и Вьетнам. Теперь и в швейцарской политике многие задумываются, а не взять ли им в руки «бензопилу для бюрократии», ту самую, которой символически размахивал Маск. Согласно расчётам швейцарского либерального аналитического центра Avenir Suisse, в Швейцарии в общественном секторе сейчас работают 23% населения.

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По мнению экспертов центра, это слишком много. Они призывают к масштабным реформам — соответствующие предложения уже обсуждаются в федеральном парламенте. Однако на цифры Avenir Suisse, как указывает телеканал SRFВнешняя ссылка, следует смотреть критически: в их статистику входят не только сотрудники федеральной, кантональной и муниципальной администраций, но также работники «Почты», Федеральных железных дорог SBB, университетских клиник, общественного телерадиовещателя SRG и даже субсидируемые из бюджета фермеры.

Таким образом, озвученные 23% охватывают общественные / государственные, полугосударственные и частично субсидируемые рабочие места. Совсем иную картину даёт ОЭСР (OECD), она использует одинаковую методологию во всех странах, что делает возможным международное сравнение. По данным этой организации в 2022 году в органах общественного управления Швейцарии — от федерального уровня до общин / коммун — работало около 595 000 человек, что составляло 11,2% трудоспособного населения.

Согласно расчётам швейцарского либерального аналитического центра Avenir Suisse, в Швейцарии в общественном секторе сейчас работают 23% населения. Keystone / Gaetan Bally

Таким образом, Швейцария находится в нижней трети стран-членов ОЭСР. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет 11,6%, в Норвегии — около 30%, во Франции он находится на уровне 20,9%.

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Один из самых частых доводов критиков: «Государственная машина постоянно разрастается, отрубишь одну голову, а на ее месте вырастают три». Но это не подтверждается цифрами. С 2003 по 2023 год население Швейцарии выросло на 20%, а число полных ставок в федеральных органах власти только на 11,5%. Если соотнести это с численностью населения, то становится видно: число федеральных госслужащих в пересчете на 1 000 человек даже немного сократилось — с 4,6 человек в 2004 году до 4,3 в 2024 году.

Госслужащие зарабатывают слишком много? Эта критика также звучит часто. Президент швейцарской партии «Либералы» (FDP) Тьерри Буркарт (Thierry Burkart) ссылается на среднюю годовую зарплату в госсекторе, которая составляет 130 000 франков. Согласно швейцарскому Федеральному статистическому ведомству (BFS), медианная (не путать со средней) зарплата в государственном секторе действительно выше рынка: 8 094 франка в месяц против 6 510 франков в частном секторе.

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Но это частично объясняется структурой занятости: в госсекторе больше пожилых и высококвалифицированных работников. Кроме того, сравнительное исследование, проведённое аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers по заказу швейцарского правительства (Федерального совета), показало: в целом зарплаты в общественном управленческом секторе Швейцарии сопоставимы с доходами в частном секторе, а руководящие должности в административных и управленческих структурах в ряде случаев оплачиваются даже ниже аналогичных позиций в частном секторе.

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По мнению Avenir Suisse в настоящее время в стране имеет место искажение здоровой конкуренции, что наносит ущерб частной экономике. Но всё зависит от точки зрения. Работодатели вполне могут воспринимать эту ситуацию как невыгодную для себя, но работникам противопоставление «государственное против частного» не даёт никаких практических выгод. На деле же оба сектора тесно связаны между собой. Исследование Европейского центрального банка (ЕЦБ / ECB) показывает: рост реальных зарплат в госсекторе на 1,0% приводит к увеличению зарплат в частном секторе на 0,3%.

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