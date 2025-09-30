Дроны, пенсии и Газа: парламент Швейцарии завершил работу

Венок и свечи в память о скончавшемся национальном советнике Альфреде Хеере (Alfred Heer). Keystone / Alessandro Della Valle

Инициатива Швейцарской народной партии под названием «Против 10-миллионной Швейцарии» превратила осеннюю сессию парламента страны в напряжённый речевой марафон. Неожиданная смерть депутата Альфреда Хеера напомнила, насколько хрупкой остаётся политическая культура страны. Наша аналитика.

13 минут

Мельницы швейцарского парламента мелют медленно — в том числе и в вопросах, имеющих особое значение для граждан Швейцарии, постоянно проживающих за рубежом.

Банковские счета для швейцарцев за границей

В первую очередь речь идёт о возможности для швейцарцев, живущих за пределами страны, открывать банковские счета в самой Швейцарии. Сенатор (депутат Совета кантонов, малая палата парламента) от Женевы Мауро Подджа (Mauro Poggia) вновь поднял эту тему, которую все считали давно уже похороненной. Парламентарий хотел бы, чтобы Федеральный совет (Bundesrat) обязал государственный банк PostFinance предоставлять швейцарцам за границей возможность открывать счета «на справедливых условиях». Однако в последнюю неделю осенней сессии эта инициатива снова исчезла из повестки дня парламента — её рассмотрение было отложено.

Тем временем наметились сдвиги в сфере политического участия зарубежной диаспоры в политической жизни Швейцарии. Национальный совет (большая палата парламента, Nationalrat) выступил за то, чтобы официально разрешить организовывать сбор подписей под народными инициативами и предложениями о проведении референдумов в электронной форме. От этого выиграли бы и швейцарцы за рубежом, ведь до сих пор подписи можно было собирать исключительно внутри страны в «аналоговом формате». Теперь дело за Советом кантонов (Ständerat), который должен будет рассмотреть этот вопрос.

Как быть с пенсиями?

Для тех, кто уже эмигрировал из Швейцарии или только планирует это сделать, важным может оказаться вопрос выплаты им средств из их частных пенсионных накоплений. Здесь намечаются изменения: по замыслу обеих палат парламента, в будущем сбережения в системе частного пенсионного обеспечения можно будет получать частями. Сегодня это возможно лишь единовременно. Национальный совет также разработал реформу, касающуюся так называемых «вдовьих пенсий» (Witwenrenten). До сих пор женщины имели право получать такие выплаты пожизненно, тогда как мужчины получали аналогичные деньги только до момента наступления возраста совершеннолетия у детей. Теперь предлагается выплачивать пособие по случаю потери супруга вне зависимости от семейного положения тому родителю, который остаётся с детьми, вплоть до достижения младшим ребёнком 25 лет.

Национальные советницы от Социал-демократической партии Швейцарии (SP) Фара Руми (Farah Rumy), Тамара Фуничиелло (Tamara Funiciello) и Линда Де Вентура (Linda De Ventura) не скрывают своего скептического отношения к сокращению вдовьих пенсий. Keystone / Alessandro Della Valle

Реформа порядка выплаты «вдовьих пенсий» тесно связана с другой незавершённой реформой в системе AHV (государственное пенсионное страхование, «первый сегмент» пенсионной системы), а именно, с устранением так называемого «брачного наказания» (Heiratsstrafe), то есть финансового неравенства в налогообложении и в пенсионных выплатах между супружескими парами и лицами, проживающими в «гражданском браке». Вопрос передан на дальнейшее рассмотрение в Совет кантонов.

Пенсии вдов и вдовцов Эти пенсии в Швейцарии выплачиваются в рамках «первой опоры» системы государственного страхования AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung). По действующему праву вдовы (Witwen) имеют право на пожизненную пенсию (WitwenrenteВнешняя ссылка), если на момент смерти супруга у них есть дети, либо если они достигли 45 лет и брак длился не менее пяти лет. Вдовцы (Witwer) получают пенсию (Witwerrente) только при наличии детей, и до недавнего времени выплата прекращалась с их совершеннолетием. Европейский суд по правам человека признал такую практику дискриминационной, поэтому швейцарский парламент и обсуждает сейчас, как можно было бы реформировать эту систему. Национальный совет (Nationalrat) предлагает выплачивать пенсию независимо от пола — тому родителю, который остаётся с детьми, — вплоть до достижения младшим ребёнком 25 лет. Размер пенсий колеблется от 1 008 до 2 016 франков в месяц (2025 год) при полном страховом стаже. Окончательное решение должен принять Совет кантонов (Ständerat).

Национальный совет также занимался вопросом финансирования 13-й пенсии AHV. Большинство депутатов высказалось за то, чтобы взять деньги на эти выплаты за счет временного повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Этот проект также возвращён в Совет кантонов на рассмотрение. А тем временем там было принято ещё и другое решение: лица с двойным гражданством Швейцарии и Франции не смогут теперь так просто уклоняться от службы в швейцарской армии. Федеральному совету (Bundesrat) поручено было начать соответствующие переговоры с Парижем. В настоящее время сотни молодых обладателей двойного гражданства ежегодно избегают призыва в Швейцарии, так как во Франции они проходят обязательный, но вполне формальный так называемый «гражданский день» (journée défense et citoyenneté).

Дебаты по инициативе «Против 10-миллионной Швейцарии»

И так мы плавно подошли к нескольким народным законодательным инициативам. Парламент, в частности, выступает против дальнейшего снижения тарифа радио- и телевизионного сбора Serafe, за счет которого (на 50%) финансируется ТРК SRG SSR (этот портал является автономным подразделением этого общественного медиахолдинга). Обе палаты, большая и малая, рекомендовали отклонить инициативу Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) «200 франков достаточно». Не имела шансов в парламенте и инициатива о создании климатического фонда, выдвинутая Социал-демократической партией Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) и Зелёной партией Швейцарии (Grüne Partei der Schweiz, GPS).

Он представил в Национальном совете инициативу «Против 10-миллионной Швейцарии»: главный специалист Швейцарской народной партии (SVP) по вопросам убежища Паскаль Шмид (Pascal Schmid). Keystone / Alessandro Della Valle

Национальный совет (Nationalrat) также выступил против инициативы SVP «Против 10-миллионной Швейцарии». За этим несколько неуклюжим названием скрывается предложение сделать так, чтобы население Швейцарии в среднесрочной перспективе не превышало 10 млн человек. Тема иммиграции стала, как видно, особым «триггером», список депутатов, желавших выступить на эту тему, достиг рекордных 115 человек. В результате парламент пережил самые продолжительные и местами весьма эмоциональные дебаты, едва ли не самые бурные в своей истории.

Национальный совет также рекомендовал отклонить инициативу партии «Центр» (Die Mitte), направленную на отмену уже упомянутого «брачного наказания» (Heiratsstrafe) — финансового неравенства в налоговой системе, ведущего к тому, что супружеские пары оказываются в менее выгодном положении, чем лица, живущие гражданским браком. Парламент поддержал предложение правительства, Федерального совета (Bundesrat) о введении режима индивидуального налогообложения (сейчас супружеские пары заполняют одну на двоих налоговую декларацию). Однако уже ясно, что этот вопрос будет вынесен на всенародное голосование.

Прощание с Альфредом Хеером

Внезапная смерть национального советника (депутата Национального совета) от Швейцарской народной партии Альфреда Хеера (Alfred Heer) стала для всех в стране и парламентом неожиданной утратой. Представитель Цюриха пользовался в парламенте широким признанием. Даже его политические оппоненты характеризовали его как «утонченного человека с большим умом». Будучи политическим бойцом, «он при этом всегда оставался гуманистом и приверженцем идеалов швейцарского консенсуса».

В понедельник 22 сентября большинство членов парламента были в чёрном. Прощальные слова, произнесенные председательницей (спикером) Национального совета (Nationalratspräsidentin) Майей Риникер (Maja Riniker), за которым последовала минута молчания, глубоко затронул зал — и все споры и дебаты вдруг показались мелкими и незначительными, и даже фракция SVP в самый последний момент отменила запланированную акцию своих депутатов в поддержку инициативы «Нет 10-миллионной Швейцарии».

От трагического до комического

Антракт, перемена декораций. Эммануэль Амус (Emmanuel Amoos) — депутат большой палаты парламента от Социал-демократической партии Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) кантона Вале (Wallis). Спустя несколько дней после этого инцидента он сказал в кулуарах Парламентского дворца в беседе со SWI swissinfo.ch: «Депутат в зале может отказаться выступать, это не проблема. Но обычно это происходит по содержательным причинам. А не из-за языка».

А речь идёт вот о чем: Эммануэль Амус хотел задать вопрос депутату от SVP Томасу Маттеру (Thomas Matter), который в тот момент как раз выступал с трибуны. Дискуссия касалась регулирования банковской деятельности. Тут все в последнее время очень непросто: крупнейший и последний крупный банк страны, банк UBS, всё более откровенно намекает, что может принять решение покинуть Швейцарию, если банковское регулирование в стране станет слишком жёстким.

В протоколе заседания палаты читаем следующий диалог:

Председательница: Господин Маттер, господин Амус хочет задать уточняющий вопрос. Вы согласны?

Национальный советник (депутат) Маттер: Вопрос будет задан по-немецки?

Национальный советник (депутат) Амус: Я задам его по-французски, но я буду говорить медленно.

Национальный советник (депутат) Маттер: Тогда я не согласен выслушивать вопрос, мой французский сегодня не очень хорош.

(«Смех в зале» — так отмечено в протоколе заседания).

Этот эпизод не трагичен, скорее комичен — в стране есть дела и поважнее. Но языковой вопрос в Швейцарии, стране с четырьмя национальными языками, всегда играл очень важную роль. Да к тому же как раз сейчас кантон Цюрих (Zürich) намерен отменить преподавание французского языка как иностранного в начальной школе, то есть уже с третьего класса. Федеральный совет встревожен, он опасается, что по языковому миру может быть нанесен удар и поэтому он даже планирует вмешаться в образовательную автономию субъектов федерации и отдельным законом закрепить «ранний французский» в школьной программе.

Война в Газе

Переходим к вопросам внешней политики. Совет кантонов (Ständerat) выступил против признания Швейцарией Палестины в качестве независимого государства. Также было отклонено предложение прекратить военно-техническое сотрудничество с Израилем — об этом шла речь на специальной сессии парламента по Газе, созванной в Национальном совете (Nationalrat). Тем не менее эта тема остаётся в центре внимания депутатов. В последнюю неделю сессии несколько парламентариев из разных партий внесли идентичные по содержанию инициативы. Они требуют, чтобы Федеральный совет (Bundesrat) представил в ООН срочную резолюцию, предусматривающую обеспечение гуманитарного доступа в сектор Газа и ко всем заложникам.

Кроме того, парламент хочет лучше защитить иностранные диаспоры в Швейцарии от давления и репрессий со стороны стран их происхождения. В частности, речь шла о России, а также Китае и Эритрее. Финансирование (в размере 269 миллионов франков) нужд Женевы Международной сокращено не будет. Эти средства призваны укрепить роль Женевы в качестве глобального центра многосторонней дипломатии.

Вопросы обороны

Но главным вызовом для страны остаётся оборона. Обе палаты парламента одобрили военные ассигнования в размере 1,7 миллиарда франков. Дополнительный миллиард на производство или закупку боеприпасов, однако, выделен не был, в противном случае было бы нарушено бюджетное правило «долгового тормоза». Остается на повестке дня и проблема удорожания американских истребителей F-35, которые Швейцария собирается закупить в США для своих ВВС. Вопрос о том, выносить ли соответствующий дополнительный кредит на всенародное голосование, отложен до зимней сессии.

Минобороны Мартин Пфистер (Martin Pfister), самый «молодой» министр Федерального совета (представляет кантон Цуг), в ходе этой сессии окончательно смог утвердиться в своей новой должности. Keystone / Peter Schneider

Минобороны Мартин Пфистер (Martin Pfister), самый «молодой» министр Федерального совета (представляет кантон Цуг), в ходе этой сессии окончательно смог утвердиться в своей новой должности. Программа закупки вооружений на 2025 год принята, на все вопросы он ответил уверенно, СМИ дали ему положительные оценки. Но беспокойство остаётся. НАТО подвергается в Польше, Эстонии и Дании гибридным атакам. Глава оборонного ведомства в интервью SRF назвал ситуацию «гибридной войной» и подчеркнул: «Это должно начать нас тревожить». А председательница Национального совета Майя Риникер (Maja Riniker), выступая во время визита в Берн польской парламентской делегации, заявила: «Очевидные нарушения территориальной целостности (Польши) показывают нам, насколько неустойчива ситуация с безопасностью на нашем континенте».

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика