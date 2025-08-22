Как проголосует Швейцария на референдуме в сентябре?

На фото: министр кабмина Швейцарии Беат Янс, курирующий досье E-ID.

На федеральный референдум 28 сентября 2025 года будут вынесены два вопроса: введение электронного удостоверения личности E-ID и отмена налога на вмененную стоимость жилья, находящегося в собственности (Eigenmietwert). И вот стали известны результаты первого опроса общественного мнения накануне референдума.

Большинство швейцарских граждан готово поддержать введение электронного удостоверения личности (E-ID), но среди соотечественников, живущих за границей и входящих в число так называемой «5-й Швейцарии», настроение заметно сдержаннее. Отмена налога на вменённый доход от собственного жилья (Eigenmietwert) также пользуется широкой поддержкой. Об этом свидетельствует первый опрос, проведённый к федеральному референдуму 28 сентября 2025 года по заказу медиахолдинга SRG Институтом изучения общественного мнения gfs.bern.

Сторонники введения E-IDВнешняя ссылка выходят на финальный этап агитационной кампании с солидным запасом прочности. Закон, предусматривающий государственный, добровольный и бесплатный инструмент электронной идентификации, имеет все шансы пройти проверку прямой демократией: за месяц до голосования его поддерживают 60% граждан, против выступают 36%, а 4% пока не определились. Среди швейцарцев за рубежом («5-я Швейцария») картина иная. Лишь 52% намерены проголосовать в пользу введения «электронного паспорта», 38% — против, а каждый десятый ещё колеблется.

Такая осторожность удивляет, ведь Организация швейцарцев за рубежом (ASO) давно поддерживает проект, подчёркивая, что он облегчит доступ к государственным услугам и станет шагом к внедрению электронного голосования. «Скепсис диаспоры может быть связан с негативным опытом использования подобных удостоверений в странах их проживания», — поясняет политолог института gfs.bern Мартина Муссон (Martina Mousson). Настроения избирателей чётко отражают позиции соответствующих партий.

Явно против выступает только базис правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC). Все остальные политические силы — от левых до либералов — в той или иной форме поддерживают инициативу. Решающим фактором остаётся доверие к государству. «Люди, которые изначально не верят властям, в большинстве своём выступают и против E-ID. Те же, кто доверяет власти, голосуют «за», — подчёркивает Мартина Муссон. Напомним: первый проект E-ID, вынесенный на голосование в 2021 году, был отклонён главным образом потому, что управление этой системой предполагалось передать частным компаниям.

Сегодняшний вариант выглядит куда убедительнее. Ключевой аргумент сторонников «электронного паспорта» состоит в том, что такое удостоверение личности будет полностью находиться под контролем государства, а значит, зависимость от технологических гигантов будет исключена. Противники же проекта указывают на другую опасность: по их мнению, переход к такому инструменту осложнит жизнь тем, кто не обладает достаточными навыками работы с электронными сервисами.

Исход голосования неочевиден

Инициатива по отмене налога на вменённый доход от собственного жилья (EigenmietwertВнешняя ссылка) вступает в горячую фазу политической борьбы с заметным перевесом голосов сторонников реформы. Однако исход сентябрьского голосования остаётся далеко не очевидным. Согласно первому опросу, около 68% владельцев недвижимости готовы поддержать реформу. Для них этот налог — явная «несправедливость»: сегодня они обязаны платить государству реальные деньги, исходя из воображаемого дохода, то есть суммы, которую они могли бы получить, если бы сдавали своё жильё в аренду.

Совсем иная картина среди арендаторов. Почти половина из них (45%) намерены голосовать против, 40% — за, а 15% пока не определились. Это означает, что к дню голосования расклад сил может резко измениться. «В отличие от собственников, которые уже мобилизованы и готовы прийти на избирательные участки, многие арендаторы до сих пор не выработали своей чёткой позиции», — подчёркивает политолог института gfs.bern Мартина Муссон (Martina Mousson). Та же логика проявляется и в географии: жители городов, где преобладают арендаторы, настроены заметно скептичнее, чем население сельских регионов.

Партийная картина предсказуема лишь отчасти. За реформу выступают избиратели правоконсервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), партии «Центр» (Die Mitte) и партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen). Зелёная либеральная партия (Grünliberale Partei, GLP) предоставила своим сторонникам свободу выбора, но большинство её электората склоняется к голосованию в пользу реформы. Неожиданным стало другое: среди сторонников социал-демократической партии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) относительное большинство — 48% против 44% — также намерено поддержать реформу, несмотря на то что руководство партии призывает голосовать категорически «против».

По словам Мартины Муссон, это связано с тем, что в левом лагере обсуждение темы только начинается и пока аргументы сторонников реформы находят в народе больший отклик: значительная часть избирателей считает абсурдным платить реальный налог с «фиктивного дохода». Противники же испытывают с поиском аргументов заметные трудности: их главный тезис о том, что от отмены выиграют прежде всего самые состоятельные граждане, не способен в одиночку переломить настроения людей.

«Ещё слишком много колеблющихся, тема сложная, и итоговое голосование вполне может завершиться минимальной победой той или другой стороны», — подчёркивает Мартина Муссон. Она добавляет, что реальную картину даст только второй опрос. Институт gfs.bern напоминает: в последние годы левые партии не раз выигрывали референдумы и теперь они могут вновь мобилизовать своих сторонников, пользуясь численным преимуществом, ведь Швейцария остаётся страной, где большинство населения живёт в арендованном жилье.

Данная реформа предусматривает не только отмену Eigenmietwert, но и введение специального налога на «вторые» («дачные») квартиры. Эта мера должна компенсировать возможные налоговые потери туристических регионов. В целом пока 58% опрошенных готовы поддержать этот пакет реформ, 33% выступают против, а 9% ещё не определились. Среди швейцарцев за рубежом мнения распределяются примерно так же, как внутри страны. В рамках первого опроса к федеральному референдуму 28 сентября 2025 года институт gfs.bern опросил 13 761 избирателя в период с 4 по 18 августа. Статистическая погрешность составляет ±2,8 процентного пункта.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.