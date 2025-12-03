«Налог на наследство» отклонен, имиджевый ущерб остался?

Швейцария была и остаётся страной предсказуемости и правовой стабильности. Keystone / Gian Ehrenzeller

Швейцария отклонила на референдуме инициативу о введении 50-процентного налога на крупные наследства. Но насколько велик оказался все-таки удар по репутации Швейцарии в качестве юрисдикции, особенно благоприятной для финансов? Мы спросили экспертов.

Марк Лойтенэггер

日本語 ja 超富裕層への相続税案を否決したスイス、「租税回避地」の看板に影響は？ Читать далее 超富裕層への相続税案を否決したスイス、「租税回避地」の看板に影響は？

Швейцария решительно отклонила на референдуме инициативу о введении 50-процентного налога на крупные наследства. Но остаётся вопрос, насколько велик оказался удар по репутации страны в качестве юрисдикции, особенно благоприятной для финансов, которые, как известно, любят счет. И тишину. Продолжим еще одной приписываемой Фрэнсису Бэкону поговоркой semper aliquid haeret, что в переводе на общеупотребительный означает «Ложечки нашлись, но осадок остался».

К инициативе молодёжного крыла Социал-демократической партии, по которой народ голосовал 30 ноября 2025 года, эта максима относится в полной мере. Формально результат референдума однозначен: 78% избирателей отвергли идею обложить сумму наследства свыше 50 миллионов франков 50-процентным налогом. Тем не менее возникает вопрос, насколько глубок оказался «осадок» и насколько велики имиджевые издержки, возникшие по итогам голосования, а главное в ходе политической агитационной компании накануне референдума?

Эксперты сходятся в одном: все что можно было испортить — уже испорчено, весь вред, который только мог быть нанесен, уже был нанесен. Ничего нового ожидать не следует и это одновременно новость и хорошая, и плохая. В самом деле: дискуссия вокруг данной инициативы и сама инициатива действительно насторожили потенциальных новых резидентов, так что в 2025 году число тех, кто выбрал себе по финансовым соображениям на жительство Швейцарию, по сравнению с предыдущими годами заметно снизилось. И это плохая новость.

Хорошая новость состоит в том, что массового оттока богатых жителей, уже проживающих в стране, не произошло. Они, как видно, испытали мгновенный шок, но испугаться по-настоящему не успели. Потому что ведь деньги любят счет и тишину и не любят излишней суеты. Профессор экономики из Университета Цюриха Флориан Шойер (Florian Scheuer) и профессор экономики из Университета Лозанны Мариус Брюльхарт (Marius Brülhart) подчёркивают: данных о каком-то системном исходе состоятельных резидентов в наличии и в самом деле нет.

Полученные за счет налога на богатых средства планировалось направлять «на финансирование мер по борьбе с изменением климата». Keystone / Peter Klaunzer

Федеральный совет (правительство страны) заранее разъяснил всем заинтересованным лицам, что даже если, паче чаяния, эта инициатива вдруг будет одобрена, то у всех, кто захочет покинуть страну, будет достаточный запас времени, чтобы принять решение о переезде. Никаких отрядов «финансовой продразверстки» у дверей уже на следующий день после голосования опасаться не стоит. Такого рода информационная кампания сняла самые серьёзные опасения и во многом предотвратила возможный «массовый исход капитала» из страны.

Иное впечатление сложилось у Юрга Нидербахера (Jürg Niederbacher) из консалтинговой и аудиторской компании PwC Schweiz: «У нас есть клиенты, которые реально уехали из Швейцарии». По его словам, инициатива о налоге на наследство действительно заставила некоторых состоятельных лиц изучить альтернативные опции и присмотреться к иным юрисдикциям, придя к выводу, что из-за действующего налогового законодательства, в том числе и налога на капитал, Швейцария уже сейчас не всегда выгоднее иных стран. Однако ни один из такого рода случаев не стал достоянием публичности.

Почти что единственный широко обсуждаемый налоговый сюжет Внешняя ссылкасвязан с Рено де Плантой (Renaud de Planta), совладельцем банка Pictet & Cie и членом Совета Национального (центрального) банка Швейцарии (SNB), который сменил свою налоговую юрисдикцию на Италию. Италия, напомним, в 2017 году ввела для состоятельных иностранцев льготный режим фиксированного налогообложения.

Но так или иначе, какого-то долгосрочного снижения степени доверия к Швейцарии эксперты не ждут. Профессор налогового права из Университета Люцерна Андреа Опель (Andrea Opel) подчёркивает: «В Швейцарии правила не меняются решением правительства за одну ночь — это всегда решение народа». По её словам, столь ясный и четкий исход голосования стал важным сигналом: бояться не стоит. Швейцария была и остаётся страной предсказуемости и правовой стабильности.

Новая попытка ввести федеральный налог на наследство если и будет предпринята, то очень не скоро. Но в долгосрочной перспективе тема обязательно вернётся на политическую повестку дня Швейцарии. Такого рода вопросы и в самом деле возвращаются регулярно, выдержав паузу в 8–10 лет. В Швейцарии уже существует налог на состояние, который частично выполняет роль «авансового» наследственного налога. И этого на ближайшие годы, как говорит Андреа Опель, будет достаточно.

Флориан Шойер считает, что результат голосования 30 ноября «затруднит обсуждение даже умеренных вариантов налогообложения наследств, при том, что пенсионный фонд, из средств которого финансируется «первый сегмент» пенсионной системы страны (пенсия AHV / AVS), объективно и срочно нуждается в новых источниках финансирования. Очень умеренный налог на наследство — без привязки к климатическим проектам — мог бы внести свой вклад в решение этой проблемы».

Мариус Брюльхарт согласен с этим, но он предупреждает: не стоит придавать результату референдума 30 ноября чрезмерного значения, ведь все было ясно изначально. «Предложенная ставка налога была настолько высокой, что она реально создавала риск обратного эффекта: введенная с целью увеличить налоговые поступления в казну, она бы наоборот эти поступления уменьшила. Но такие парадоксальные эффекты встречаются у нас в стране слава Богу крайне редко». И Флориан Шойер, и Мариус Брюльхарт сходятся в одном: эта тема снова вернется в контексте решения проблемы финансирования пенсий AHV.

«Умеренный налог на наследство, вероятно, был бы меньшим злом, нежели повышение пенсионных отчислений с зарплаты или увеличение ставки НДС», — говорит Мариус Брюльхарт. Юрг Нидербахер из компании PwC добавляет: умеренный налог на наследование мог бы получить поддержку большинства избирателей. «В конце концов, наследство — это получение выгоды, не связанной с собственным трудом. И многие считают справедливым стремление государства получить свою долю».

Показателен и аргумент предпринимателя Петера Шпулера (Peter Spuhler), главы компании Stadler Rail, фактического лидера агитационной кампании, направленной против инициативы швейцарских комсомольцев о 50-процентном налоге на крупные наследства. В ходе политических дебатов накануне голосования 30 ноября он прямо заявил: я был бы готов обсудить умеренный налог на наследство — но только если в ответ будут снижены ставки налога на капитал.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

