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Швейцарская политика

Поросячьи бега стали предметом разбирательства в суде

Суд должен ответить на вопрос, являются ли традиционные поросячьи бега на сельскохозяйственной выставке OLMA в Санкт-Галлене азартной игрой.
Суд должен ответить на вопрос, являются ли традиционные поросячьи бега на сельскохозяйственной выставке OLMA в Санкт-Галлене азартной игрой. Keystone-SDA

Традиционные поросячьи бега, регулярно проводимые на сельскохозяйственной выставке OLMA в Санкт-Галлене, не являются спортивным мероприятием и, по мнению Межкантонального ведомства по надзору за азартными играми (Gespa), они не могут проводиться в формате азартных игр с возможностью делать ставки.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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С целью окончательно прояснить этот вопрос данное ведомство направило в Федеральный суд исковое заявление. Как утверждает Gespa, несмотря на развлекательный характер мероприятия, оно подпадает под действие Закона об азартных играх (Geldspielgesetz) и должно регулироваться в соответствии с ним.

Напомним, что обычно зрители делают ставки на то, какая из свиней первой добежит до кормушки, однако, по мнению надзорного органа, это не освобождает организаторов бегов от необходимости соблюдать установленные правила.

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Ранее административный суд кантона Санкт-Галлен уже отклонил жалобу Gespa и подтвердил законность лицензии, выданной организаторам бегов муниципальными властями.

Однако надзорное ведомство настаивает, что оно имеет полное право определять, является ли ставка на конкретную свинью формой лотереи или иным видом азартной игры. Решение теперь должен принять Федеральный верховный суд.

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