Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?

АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн обеспечивает около 12% всей электроэнергии Швейцарии. Сейчас станция остановлена на длительный ремонт. Keystone / Gaetan Bally

В Швейцарии остановлена АЭС Гёсген. Что это значит для энергоснабжения страны и каким образом это скажется на дебатах по вопросу о будущем мирного атома?

3 минут

В конце мая 2025 года швейцарская атомная электростанция Гёсген (Gösgen) была отключена от сети с целью планового технического обслуживания. Однако перезапустить её до сих пор так и не удалось. Как стало ясно, возобновить работу станция сможет только через полгода.

Почему АЭС Гёсген простаивает дольше, чем планировалось?

Во время ежегодного техосмотра выяснилось, что отдельные узлы и части реактора требуют внепланового технического дооснащения. Работы касаются оборудования за пределами реактора, но и они должны быть предварительно одобрены надзорным органом. Лишь после этого можно будет приступить к модернизации станции. По разным оценкам, этот процесс продлится до февраля 2026 года, хотя сроки могут оказаться как короче, так и длиннее.

Как оценивать такое длительное отключение — есть ли риск аварии?

В последние годы эта станция работала вполне надёжно. Сейчас, однако, речь идёт в самом деле об исключительно длительном простое. Обычно АЭС Гёсген вырабатывает около 8 тераватт-часов в год — примерно 12% всей электроэнергии, в которой нуждается Швейцария. Вклад станции в энергосистему страны весьма значителен.

Из-за нынешнего простоя производство энергии снизится до 2 тераватт-часов. Страна потеряет значительный объём электроэнергии, что наглядно показывает серьёзность ситуации. Подобные остановки, впрочем, случаются и в других странах: так, два года назад во Франции оказались внепланово отключены около половины всех атомных электростанций.

Что это значит для энергобезопасности Швейцарии?

Энергоснабжение страны в целом под угрозой не окажется. Но ситуация двух крупнейших энергетических компаний страны — Alpiq и Axpo — заметно осложнилась. Электроэнергия АЭС Гёсген была ими заранее запланирована и уже продана, а теперь её нужно заменить другими источниками.

Возможные варианты: увеличить выработку на собственных гидроэлектростанциях в горах или закупить недостающий объём в Европе. Однако зимой импортная электроэнергия обычно обходится дороже, чем летом. По расчётам этих двух компаний дополнительные расходы на закупки энергии и на финансирование работ на АЭС Гёсген составят около 500 миллионов франков. Даже для таких гигантов как Alpiq и Axpo это очень крупная сумма.

Как остановка АЭС Гёсген повлияет на политическую дискуссию о будущем мирного атома?

На днях Федеральный совет (Bundesrat, правительство Швейцарии) высказался за то, чтобы вновь разрешить строительство новых атомных электростанций. Окончательное решение будут принимать избиратели на референдуме. Сторонники АЭС будут утверждать, что этот случай лишь подтверждает необходимость создания новых атомных станций: действующие объекты стареют, и длительные остановки будут случаться чаще.

Противники, напротив, будут настаивать, что атомная энергия не так надёжна, как это утверждают её сторонники. В политической дискуссии о запрете строительства новых АЭС они непременно укажут, что остановка АЭС Гёсген привела к потере значительных объёмов электроэнергии.

