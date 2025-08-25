The Swiss voice in the world since 1935
Почему остановлена швейцарская АЭС Гёсген?

АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн обеспечивает около 12% всей электроэнергии Швейцарии. Сейчас станция остановлена на длительный ремонт. Keystone / Gaetan Bally
АЭС Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн обеспечивает около 12% всей электроэнергии Швейцарии. Сейчас станция остановлена на длительный ремонт. Keystone / Gaetan Bally

В Швейцарии остановлена АЭС Гёсген. Что это значит для энергоснабжения страны и каким образом это скажется на дебатах по вопросу о будущем мирного атома?

Этот контент был опубликован на
3 минут
Телеканал SRF / портал Swissinfo

В конце мая 2025 года швейцарская атомная электростанция Гёсген (Gösgen) была отключена от сети с целью планового технического обслуживания. Однако перезапустить её до сих пор так и не удалось. Как стало ясно, возобновить работу станция сможет только через полгода.

Почему АЭС Гёсген простаивает дольше, чем планировалось?

Во время ежегодного техосмотра выяснилось, что отдельные узлы и части реактора требуют внепланового технического дооснащения. Работы касаются оборудования за пределами реактора, но и они должны быть предварительно одобрены надзорным органом. Лишь после этого можно будет приступить к модернизации станции. По разным оценкам, этот процесс продлится до февраля 2026 года, хотя сроки могут оказаться как короче, так и длиннее.

Эксперты предупреждают: несмотря на весь технологический прогресс, риски, связанные с ядерной энергетикой, по-прежнему актуальны.

Сокращение выбросов

Новые надежды, старые риски: Швейцария и ренессанс атомной энергетики

Этот контент был опубликован на Эксперты предупреждают: несмотря на весь технологический прогресс, риски, связанные с ядерной энергетикой, по-прежнему актуальны.

Читать далее Новые надежды, старые риски: Швейцария и ренессанс атомной энергетики

Как оценивать такое длительное отключение — есть ли риск аварии?

В последние годы эта станция работала вполне надёжно. Сейчас, однако, речь идёт в самом деле об исключительно длительном простое. Обычно АЭС Гёсген вырабатывает около 8 тераватт-часов в год — примерно 12% всей электроэнергии, в которой нуждается Швейцария. Вклад станции в энергосистему страны весьма значителен.

Из-за нынешнего простоя производство энергии снизится до 2 тераватт-часов. Страна потеряет значительный объём электроэнергии, что наглядно показывает серьёзность ситуации. Подобные остановки, впрочем, случаются и в других странах: так, два года назад во Франции оказались внепланово отключены около половины всех атомных электростанций.

В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Швейцарская политика

Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Читать далее Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС

Что это значит для энергобезопасности Швейцарии?

Энергоснабжение страны в целом под угрозой не окажется. Но ситуация двух крупнейших энергетических компаний страны — Alpiq и Axpo — заметно осложнилась. Электроэнергия АЭС Гёсген была ими заранее запланирована и уже продана, а теперь её нужно заменить другими источниками.

Возможные варианты: увеличить выработку на собственных гидроэлектростанциях в горах или закупить недостающий объём в Европе. Однако зимой импортная электроэнергия обычно обходится дороже, чем летом. По расчётам этих двух компаний дополнительные расходы на закупки энергии и на финансирование работ на АЭС Гёсген составят около 500 миллионов франков. Даже для таких гигантов как Alpiq и Axpo это очень крупная сумма.

Как остановка АЭС Гёсген повлияет на политическую дискуссию о будущем мирного атома?

На днях Федеральный совет (Bundesrat, правительство Швейцарии) высказался за то, чтобы вновь разрешить строительство новых атомных электростанций. Окончательное решение будут принимать избиратели на референдуме. Сторонники АЭС будут утверждать, что этот случай лишь подтверждает необходимость создания новых атомных станций: действующие объекты стареют, и длительные остановки будут случаться чаще.

Также по теме:

Могут ли швейцарские водохранилища оказаться под контролем европейских компаний-операторов? И этот вопрос далеко не единственный.

Швейцарская политика

Энергетическое соглашение Швейцарии и ЕС: что нужно знать

Этот контент был опубликован на Могут ли швейцарские водохранилища оказаться под контролем европейских компаний-операторов? И этот вопрос далеко не единственный.

Читать далее Энергетическое соглашение Швейцарии и ЕС: что нужно знать

Противники, напротив, будут настаивать, что атомная энергия не так надёжна, как это утверждают её сторонники. В политической дискуссии о запрете строительства новых АЭС они непременно укажут, что остановка АЭС Гёсген привела к потере значительных объёмов электроэнергии.

Наша рассылка по теме Политика

Швейцарская политика

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Новости

Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот контент был опубликован на Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Читать далее Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?
Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

История

Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше

Этот контент был опубликован на Университет Базеля проведёт ряд мероприятий в память о великом немецком философе Фридрихе Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).

Читать далее Университет Базеля отметит 125 лет со дня смерти Ницше
Юрг Эглин (Jürg Eglin), глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине, во время акции в Киеве 7 февраля 2025 года. Украинцы требовали от властей активнее добиваться освобождения военнопленных и выяснения судьбы пропавших без вести. EPA / Сергей Долженко

Внешняя политика

МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»

Этот контент был опубликован на В первые месяцы войны деятельность МККК часто вызывала в Украине резкую критику — главным образом из-за «недостаточной эмпатии».

Читать далее МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»
Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Культура

Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?

Этот контент был опубликован на Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Читать далее Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?
Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

История

В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

Этот контент был опубликован на Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Читать далее В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое
После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Экс-шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне

Этот контент был опубликован на После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Читать далее Экс-шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне
По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Рабочее место

Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля

Этот контент был опубликован на По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Читать далее Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля
Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Рабочее место

Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

Этот контент был опубликован на Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Читать далее Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Axpo

Останется ли российский уран на швейцарских АЭС?

Этот контент был опубликован на Российский уран на швейцарских АЭС: левые оказывают давление на федеральное правительство, правые настроены прямо противоположным образом.

Читать далее Останется ли российский уран на швейцарских АЭС?
Казахстан заключил первый в истории контракт на поставку природного уранового концентрата для нужд швейцарской атомной энергетики.

Казахстан будет поставлять уран для швейцарских АЭС

Этот контент был опубликован на Казахстан заключил первый в истории контракт на поставку природного уранового концентрата для нужд швейцарской атомной энергетики.

Читать далее Казахстан будет поставлять уран для швейцарских АЭС
Скорее всего, всего бежать в бомбоубежище вам не надо, так как это только «проверка связи». А что делать, если нет?

Что делать, если вдруг в Швейцарии завыли сирены?

Этот контент был опубликован на Бежать в бомбоубежище вам, скорее всего, не надо, так как это только «проверка связи». Но что делать, если тревога окажется настоящей?

Читать далее Что делать, если вдруг в Швейцарии завыли сирены?
Швейцарские АЭС Beznau 1 и Beznau 2 будут и дальше производить электроэнергию примерно еще восемь-девять лет.

Концерн Axpo будет эксплуатировать АЭС Beznau до 2033 года

Этот контент был опубликован на Швейцарские АЭС Beznau 1 и Beznau 2 будут и дальше производить электроэнергию примерно еще восемь-девять лет.

Читать далее Концерн Axpo будет эксплуатировать АЭС Beznau до 2033 года
Итоги очередного опроса общественного мнения показали: большинство жителей Швейцарии выступает за строительство новых атомных электростанций

Большинство в Швейцарии выступает за строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на Итоги очередного опроса общественного мнения показали: большинство жителей Швейцарии выступает за строительство новых атомных электростанций.

Читать далее Большинство в Швейцарии выступает за строительство новых АЭС

