Расизм в полиции Лозанны: случайность или система?

Шокирующее признание: представители властей Лозанны и муниципальной полиции сообщают о том, что в частных онлайн-чатах сотрудников городской полиции часто курсирует расистский контент. Keystone / Gabriel Monnet

Впервые официально задокументирован тот факт, что в одном из полицейских управлений Лозанны практиковались дискриминационная культура и системный расизм. Является ли Лозанна исключением?

Этот сюжет начался с фотографии. На ней — полицейский из Лозанны. Он стоит у стены с граффити RIP Mike, посвящённым Майку Бен Питеру (Mike Ben Peter), выходцу из Нигерии, погибшему в 2018 году после жёсткого полицейского задержания. На снимке полицейский улыбается и поднимает большой палец вверх. Когда телеканал RTS показал в эфире этот кадр, в дело сразу вмешалась кантональная прокуратура.

Телефон у полицейского изъяли — и оказалось, что фотография была лишь началом. В памяти аппарата следователи нашли внутренние чаты сотрудников полиции Лозанны. Всего в чате состояли 48 сотрудников — примерно каждый десятый из всего состава городского ведомства полиции. В этих чатах обнаружился весь спектр ненавистнической риторики: расистские реплики, сексистские «шутки», гомофобные оскорбления, насмешки над людьми с инвалидностью, а также прославления нацизма и «Ку-Клукс-Клана».

Повод для расследования: мягко говоря «странное» фото одного из сотрудников полиции Лозанны. Телеканал RTS

То, что среди сотрудников полиции Лозанны давно существовала проблемная субкультура отношения к окружающим, ни для кого не было секретом. Но именно теперь, благодаря кропотливой работе прокуратуры, появились неопровержимые доказательства того, насколько серьезной является эта проблема. «На злоупотребления и проявления расизма в полиции Лозанны я указывал начиная уже с 2005 года, — говорит Фредерик Майяр (Frédéric Maillard), эксперт в области подготовки и обучения полицейских кадров, много лет разрабатывавший учебные программы для сотрудников полиции. — До сих пор нам не хватало доказательств». Но теперь их вполне достаточно. Сегодня Фредерик Майяр активно участвует в реализации программы реформирования лозаннского полицейского управления, тем более что нынешнее руководство полиции города признало масштаб проблемы и уже начало предпринимать шаги с целью исправления ситуации.

«Закон молчания»

Анализируя ситуацию, Фредерик Майяр (Frédéric Maillard) не склонен стричь всех под одну гребенку, он предпочитает говорить о «небольшой группе сотрудников», проявлявшей на протяжении последних 20 лет те или иные образцы девиантного поведения. При этом он признает, что все знали или хотя бы догадывались об этом, но никто из коллег даже и не подумал сообщить об этом по инстанции, тут царил «закон молчания», настоящая омерта. Шеф полиции Лозанны Оливье Боттерон (Olivier Botteron) подчеркивает со своей стороны, насколько он «шокирован» всеми этими разоблачениями.

Внешний контент

«Это противоречит всем нашим ценностям. На данный момент от службы отстранены уже четыре сотрудника полиции». Но при этом возникает вопрос: насколько ситуация в Лозанне является исключением? И насколько — правилом? Или речь в данном случае следует уже вести о «признаках структурного расизма» в швейцарской полиции в целом? «Я могу себе представить, что и другим полицейским ведомствам Швейцарии придётся задуматься и провести самокритичный анализ», — указал Фредерик Майяр в интервью телеканалу RTS.

В то же время он предостерег от поиска простых ответов на сложные вопросы. «Некоторые полицейские, позволяющие себе недопустимые взгляды, внешне ведут себя вполне безупречно. Практика racial profiling в полиции существует, но её нельзя напрямую связывать только с перепиской в этих чатах». Так или иначе, эти слова хорошо сочетаются с тем, о чём вот уже много лет предупреждают правозащитные организации (Amnesty International и Human Rights Watch), а также Федеральная комиссия по вопросам борьбы с расизмом (Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, EKR).

Манифестация в память о чернокожем мигранте, погибшем 25 мая 2025 года в помещениях муниципальной полиции Лозанны. Снимок сделан в субботу, 7 июня 2025 года, в Лозанне. Keystone / Valentin Flauraud

Швейцарской полиции регулярно вменяют в вину практику racial profiling, дискриминационных личных досмотров и проверок на основе только внешности, а не конкретных подозрений. В последние годы критиковали Швейцарию за подобные практики и многие международные структуры. Так, Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ECRI) указала на эту проблему ещё в 2019 году, а независимые эксперты ООН снова сделали это в 2022 году.

В 2023 году федеральные власти Швейцарии признали: структурный расизм в Швейцарии «является реальностью». В подробном спецдокладе Мониторингового и экспертного ведомства по борьбе с расизмом (Fachstelle für Rassismusbekämpfung, FRB) отдельно подчёркивалось, что именно в полиции расизм проявляется наиболее явно и прежде всего в формате уже упомянутого racial profiling. В документе, в частности, говорилось, что личный досмотр только на основе внешности — это форма структурного расизма, так как она соединяет воедино властные отношения, стереотипы и укоренившуюся практику. Речь идёт в данном случае вовсе не о каком-то маргинальном явлении.

Тревожная статистика и молчание в ответ

Федеральная комиссия по вопросам борьбы с расизмом (Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, EKR) ежегодно публикует отчёты, составленные на основе данных примерно двадцати консультационных центров по всей стране, куда обращаются жертвы расовой и иной дискриминации. Эти цифры неуклонно растут из года в год. Отчасти это объясняется тем, что всё больше людей решаются сегодня заявлять о подобных случаях. Но не только этим. В 2023 году всего было зарегистрировано более 1 200 случаев расовой дискриминации — на 40% больше, чем годом ранее. Ровным счётом 116 эпизодов, то есть почти каждый десятый, касались именно правоохранительных органов, из них 76 — непосредственно органов и сотрудников полиции. Причём около 60 случаев были связаны с практикой racial profiling, что составляет примерно 5% от всех жалоб.

Внешний контент

По данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), 7% пострадавших от расистской дискриминации прямо указывали на полицейский контекст. В своём докладе от 2019 года Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ECRI) отмечала, что жалобы на злоупотребления со стороны швейцарской полиции чаще всего поступали от людей с «кочевым образом жизни» — енишей (Jenische) и рома, а также от темнокожих лиц. Эти группы «особенно часто подвергаются полицейским проверкам, которые нередко сопровождаются задержаниями и личными досмотрами в поисках наркотиков». Эксперты ООН также выражали тревогу по поводу того, как органы полиции и судебная система Швейцарии в целом обращаются с людьми африканского происхождения.

Внешний контент

По данным швейцарского Мониторингового и экспертного ведомства по борьбе с расизмом (Fachstelle für Rassismusbekämpfung, FRB), решающим фактором таких произвольных досмотров зачастую является именно цвет кожи. Кроме того, практика racial profiling затрагивает не только африканцев, но и тех, кого воспринимают как азиатов или мусульман. После недавних разоблачений в Лозанне портал SWI swissinfo.ch попытался выяснить, какие меры предпринимаются, чтобы прекратить проявления подобных «токсичных субкультур». С этой целью были направлены запросы в несколько кантональных полицейских ведомств, двум директорам полицейских академий, а также на адрес Конференции (Постоянного совещания) глав полицейских ведомств кантонов (Konferenz der kantonalen Polizeikommandantinnen und -kommandanten). Никто из них пока не оказался готовым дать развернутый ответ, возможно, потому что с момента последних разоблачений в Лозане прошло всего несколько дней.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

