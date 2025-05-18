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Швейцарская политика

Сегодня в Швейцарии пройдут локальные референдумы

Налоги, веломаршруты и социальные детективы: сегодня в Швейцарии нет федерального референдума, но зато голосования пройдут в кантонах и общинах.
Налоги, веломаршруты и социальные детективы: сегодня в Швейцарии нет федерального референдума, но зато голосования пройдут в кантонах и общинах. Keystone / Anthony Anex

Сегодня 18 мая 2025 года в 14 кантонах Швейцарии и ряде городов состоятся важные народные голосования. В центре внимания референдумов — налоговая политика, транспортная инфраструктура, вопросы социальной справедливости и «энергетического перехода».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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В воскресенье 18 мая 2025 года на федеральном уровне референдума не предусмотрено: Федеральный совет (кабинет министров) решил не выносить на федеральный референдум ни одного вопроса.

Тем не менее в 14 кантонах и в десятках общин состоятся значимые голосования, касающиеся повседневной жизни граждан и региональной политики. По данным телеканала SRF Внешняя ссылканаибольший резонанс вызывают темы, связанные с налогами, развитием инфраструктуры, жилищной политикой и с борьбой со злоупотреблениями в социальной сфере. Ниже: самые интересные региональные референдумы.

В кантоне Аргау на голосование вынесена инициатива по обязательному анализу предприятиями структуры заработной платы (Initiative für Lohngleichheit durch Lohnanalysen), направленная на обеспечение равной оплаты труда мужчин и женщин. Вторая важная тема — налоговая реформа (Steuergesetzrevision), предусматривающая снижение налога на имущество и увеличение налоговых вычетов на детей.

В Базеле-городском предметом референдума станет вопрос о том, как использовать дополнительные финансовые поступления от взимания глобального минимального налога с деятельности зарегистрированных в Швейцарии транснациональных корпораций (OECD-Standortförderpaket). Предлагается направить их на стимулирование экономического развития региона. Кроме того, граждане голосуют по инициативе по развитию велоинфраструктуры (Veloinitiative) и по соответствующему контрпредложению.

Кантон Цюрих выносит на голосование предложение о снижении налога на прибыль компаний с 7% до 6% (Senkung der Gewinnsteuer für Unternehmen). Сторонники называют это важным шагом в конкурентной борьбе, противники — угрозой финансовой стабильности.

В Санкт-Галлене вновь рассматривается вопрос либерализации времени работы магазинов (Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten) — тема, которая ранее уже выносилась на референдум и отклонялась народом. Вторая инициатива касается изменений в механизме межмуниципального перераспределения финансовых средств (Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz), в частности, вопрос ставится так: должен ли город Санкт-Галлен получать в рамках этого механизма больше денег.

Решения, принятые на местном уровне, могут в будущем оказать влияние на всю страну.
Решения, принятые на местном уровне, могут в будущем оказать влияние на всю страну. Keystone / Michael Buholzer

В кантоне Шаффхаузен предлагается внести изменения в энергетическое и строительное законодательство (Energie- und Baugesetz), с тем чтобы ускорить развитие возобновляемых источников энергии, в том числе путём выделения специальных зон под ветряные и биогазовые энергогенерирующие установки.

А кстати:

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Избиратели кантона Цуг будут голосовать по инициативе социал-демократической партии (SP) о налогообложении финансовой «дельты», возникающей при приросте стоимости земли (Mehrwert-Initiative), а также по встречному предложению кантонального правительства. В центре обсуждения — вопрос о том, как облагать налогом увеличение стоимости участков, возникающее в результате зонального кадастрового (пере)планирования. Как инициатива, так и контрпредложение предусматривают, что в будущем налог будет взиматься не только при первичном зонировании, но также как при изменении зонально-кадастрового статуса земельных участков, так и при утверждении детальных планов застройки.

В кантоне Ури граждане голосуют по новому местному закону о порядке предоставления социальной помощи (Sozialhilfegesetz), предусматривающему возможность задействовать частных инспекторов для проверки получателей соцпособий в случае подозрения о том, что данном случае могут иметь место те или иные формы злоупотреблений.

В кантоне Женева пройдёт голосование по инициативе Швейцарской народной партии (SVP) «J’y vis, j’y paie» («Я живу здесь — я плачу (налоги) здесь (же)»), которая предусматривает переход к системе налогообложения исключительно по месту жительства, как и в других кантонах. Сегодня жители кантона платят часть налогов по месту работы, что особенно важно для города Женева, получающего в рамках такой системы миллионы франков. Сторонники инициативы утверждают, что уплата налогов по месту жительства более справедлива, поскольку люди пользуются инфраструктурой и иными услугами именно в своих муниципальных образованиях. Кроме того, это обеспечит более прямую связь между налогоплательщиками и органами местного самоуправления.

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Противники инициативы, включая левые партии и профсоюзы, опасаются, что это приведёт к перераспределению налоговых поступлений в пользу богатых пригородов. Это может вынудить Женеву повысить налоги или сократить масштаб предоставляемых госуслуг, в то время как богатые муниципалитеты смогут снижать для своих жителей налоговые ставки.

Оценки показывают, что город Женева может потерять до 50 миллионов франков налоговых поступлений, тогда как такие элитные пригороды, как Колоньи, могут получить дополнительные налоговые доходы. Контрпроект предлагает такую же схему, но с механизмом финансового выравнивания. Хотя трансграничные работники (фронтальеры) и не затронуты напрямую, но все равно существует риск пересмотра налогового соглашения с Францией, что грозит Женеве дополнительными убытками.

Муниципальные голосования также охватывают широкий спектр тем. В Берне решается судьба двух крупных проектов в области городской реконструкции — речь идет о санации бассейна Marzilibad и центральной городской площади Bären-/Waisenhausplatz (цена вопроса около 100 миллионов франков).

В городе Вайнфельден (кантон Тургау) на голосование вынесен проект создания мусульманского участка на местном кладбище (Muslimisches Grabfeld), против которого был инициирован референдум. Таким образом, несмотря на отсутствие федеральных вопросов, день голосования 18 мая 2025 года станет определяющим для многих регионов. Решения, принятые на местном уровне, могут в будущем оказать влияние на всю страну.

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