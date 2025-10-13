Сокращение медиа-сбора Serafe одобряют 53% швейцарцев

Франкоязычная телерадиокомпания RTS (Radio Télévision Suisse) входит в состав национального медиахолдинга SRG SSR (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft / Société suisse de radiodiffusion et télévision). Keystone-SDA

Большинство граждан Швейцарии поддерживают предложение сократить медиа-пошлину Serafe — об этом свидетельствует опрос, проведённый частным швейцарским издательским холдингом Tamedia.

6 минут

Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным в воскресных выпусках газет Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung, 53% швейцарских избирателей поддержали бы инициативу, выдвинутую правой Швейцарской народной партией (SVP / UDC) и молодёжным крылом правоцентристской Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen), о снижении ежегодного тарифа медиа-пошлины Serafe с нынешних 335 до 200 франков. Общенациональный референдум по этому вопросу намечен на 2026 год.

Опрос, проведённый Tamedia с 18 по 26 сентября 2025 года среди 14 775 респондентов, показал, что большинство швейцарцев готовы поддержать сокращение пошлины Serafe (названной по имени рассчетно-кассовой компании, ответственной за техническую сторону сбора пошлины). Именно за счёт этого взноса в стране финансируются общественные электронные СМИ — в первую очередь телерадиокомпания SRG SSR, в состав которой на правах автономного подразделения входит и портал швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch (бывшее Швейцарское Международное радио / S.R.I.)

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы Этот контент был опубликован на Причина — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе. Читать далее Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы

Следует напомнить, что в Швейцарии частные СМИ в основном представлены печатными изданиями, а государственных СМИ не существует. На вопрос: «Как вы проголосуете по инициативе о снижении медиа-пошлины Serafe с 335 до 200 франков с домохозяйства?» 53% респондентов ответили, что проголосуют «за» или «скорее за». Против инициативы выступили 44%, ещё 3% затруднились с ответом. Опрос был проведён в партнёрстве с исследовательской платформой LeeWas изданием 20 MinutenВнешняя ссылка и частным медиа-холдингом Tamedia.

Политические предпочтения

Существенной разницы между ответами мужчин и женщин выявлено не было, зато ключевую роль сыграли политические предпочтения. Среди сторонников Швейцарской народной партии (SVP) инициативу поддержали 86%, среди избирателей FDP — 63%. Левые партии высказались против: 75% сторонников Социал-демократической партии Швейцарии (SP), 65% Зелёной партии Швейцарии (GPS) и 74% сторонников Зелёной либеральной партии (glp) отвергли это предложение. Среди сторонников партии «Центр» (Die Mitte) мнения разделились почти поровну: 56% проголосовали бы против.

Следует напомнить, что в Швейцарии частные СМИ в основном представлены печатными изданиями, а государственных СМИ не существует. SRG/SSR

Инициатива получила поддержку среди всех возрастных групп, кроме граждан старше 65 лет. Статистическая погрешность составляет показатель в ±2%. Если инициатива «200 франков достаточно» будет принята, то годовой бюджет SRG SSR сократится почти вдвое — с текущих 1,3 млрд до примерно 630 млн франков. Сторонники этой инициативы считают, что пришло время «вернуться к основным задачам общественного вещания» и адаптировать устаревшую, по их мнению, модель его финансирования к реалиям цифровой эпохи.

При этом федеральное правительство уже запланировало поэтапное к 2029 году снижение тарифа Serafe до 300 франков в год. Как отмечает газета Le Matin Dimanche, этот альтернативный вариант приведёт к меньшему сокращению бюджета телерадиокомпании SRG SSR, но всё же все равно ощутимо повлияет на ее финансирование.

Медиа-пошлина Serafe остаётся основным источником финансирования SRG SSR — структуры, в которую входят 17 радиостанций, 7 телеканалов и портал SWI swissinfo.ch. В корпорации работает более 7100 человек, SRG SSR выпускает самый широкий спектр культурных, спортивных и общественно значимых теле- и радиопрограмм. Федеральный совет (правительство, Bundesrat) и парламент Швейцарии выступают против дальнейшего сокращения тарифа пошлины Serafe.

Реформа SRG SSR

Парламент недавно рекомендовал отклонить инициативу «200 франков достаточно», не выдвинув своего альтернативного контрпроекта. Напомним, что в 2024 году Федеральный совет уже пошел на уступки, пообещав снизить пошлину до 300 франков и освободить от неё значительное число бизнес-компаний. Курирующий швейцарскую телекоммуникационную отрасль министр Альберт Рёшти (Albert Rösti, партия SVP) предупредил: если инициатива будет одобрена, то нынешняя структура SRG SSR станет финансово нежизнеспособной.

Показать больше

Показать больше Культура Частные и общественные СМИ Швейцарии будут партнёрами Этот контент был опубликован на Общественный электронный медиахолдинг SRG и Союз частных издателей Швейцарии заключили соглашение о кооперации. Читать далее Частные и общественные СМИ Швейцарии будут партнёрами

Это приведёт к жёсткой централизации, что, по словам министра, нанесёт ущерб региональному многообразию общественных СМИ Швейцарии. Именно это — одна из ключевых причин, по которым Федеральный совет выступает против данной инициативы. А тем временем SRG SSR уже реализует собственную программу сокращения расходов: к 2029 году компания планирует уменьшить свои затраты примерно на 270 млн франков в год, что составляет около 17% текущего бюджета.

Уточним, что в состав общественного медиахолдинга SRG SSR (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft / Société suisse de radiodiffusion et télévision) входят следующие общественные телерадиовещательные корпорации:

франкоязычная RTS (Radio Télévision Suisse) ,

, немецкоязычная SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) ,

, италоязычная RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) и

и ретороманоязычная RTR (Radiotelevisiun Svizra Rumantscha).

Помимо этого, в структуру SRG SSR входят мультиязычный международный портал SWI swissinfo.ch и служба SwissTXT, обеспечивающая предоставление мультимедийных и телетекст-услуг для всех подразделений холдинга.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Кабмин Швейцарии намерен снизить медиасбор до 300 франков Этот контент был опубликован на Федеральный совет намерен снизить медиа-сбор (Serafe) до 300 франков в год с семьи с нынешних 335. Читать далее Кабмин Швейцарии намерен снизить медиасбор до 300 франков

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch