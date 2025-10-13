Сокращение медиа-сбора Serafe одобряют 53% швейцарцев
Большинство граждан Швейцарии поддерживают предложение сократить медиа-пошлину Serafe — об этом свидетельствует опрос, проведённый частным швейцарским издательским холдингом Tamedia.
Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным в воскресных выпусках газет Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung, 53% швейцарских избирателей поддержали бы инициативу, выдвинутую правой Швейцарской народной партией (SVP / UDC) и молодёжным крылом правоцентристской Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen), о снижении ежегодного тарифа медиа-пошлины Serafe с нынешних 335 до 200 франков. Общенациональный референдум по этому вопросу намечен на 2026 год.
Опрос, проведённый Tamedia с 18 по 26 сентября 2025 года среди 14 775 респондентов, показал, что большинство швейцарцев готовы поддержать сокращение пошлины Serafe (названной по имени рассчетно-кассовой компании, ответственной за техническую сторону сбора пошлины). Именно за счёт этого взноса в стране финансируются общественные электронные СМИ — в первую очередь телерадиокомпания SRG SSR, в состав которой на правах автономного подразделения входит и портал швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch (бывшее Швейцарское Международное радио / S.R.I.)
Следует напомнить, что в Швейцарии частные СМИ в основном представлены печатными изданиями, а государственных СМИ не существует. На вопрос: «Как вы проголосуете по инициативе о снижении медиа-пошлины Serafe с 335 до 200 франков с домохозяйства?» 53% респондентов ответили, что проголосуют «за» или «скорее за». Против инициативы выступили 44%, ещё 3% затруднились с ответом. Опрос был проведён в партнёрстве с исследовательской платформой LeeWas изданием 20 MinutenВнешняя ссылка и частным медиа-холдингом Tamedia.
Политические предпочтения
Существенной разницы между ответами мужчин и женщин выявлено не было, зато ключевую роль сыграли политические предпочтения. Среди сторонников Швейцарской народной партии (SVP) инициативу поддержали 86%, среди избирателей FDP — 63%. Левые партии высказались против: 75% сторонников Социал-демократической партии Швейцарии (SP), 65% Зелёной партии Швейцарии (GPS) и 74% сторонников Зелёной либеральной партии (glp) отвергли это предложение. Среди сторонников партии «Центр» (Die Mitte) мнения разделились почти поровну: 56% проголосовали бы против.
Инициатива получила поддержку среди всех возрастных групп, кроме граждан старше 65 лет. Статистическая погрешность составляет показатель в ±2%. Если инициатива «200 франков достаточно» будет принята, то годовой бюджет SRG SSR сократится почти вдвое — с текущих 1,3 млрд до примерно 630 млн франков. Сторонники этой инициативы считают, что пришло время «вернуться к основным задачам общественного вещания» и адаптировать устаревшую, по их мнению, модель его финансирования к реалиям цифровой эпохи.
При этом федеральное правительство уже запланировало поэтапное к 2029 году снижение тарифа Serafe до 300 франков в год. Как отмечает газета Le Matin Dimanche, этот альтернативный вариант приведёт к меньшему сокращению бюджета телерадиокомпании SRG SSR, но всё же все равно ощутимо повлияет на ее финансирование.
Медиа-пошлина Serafe остаётся основным источником финансирования SRG SSR — структуры, в которую входят 17 радиостанций, 7 телеканалов и портал SWI swissinfo.ch. В корпорации работает более 7100 человек, SRG SSR выпускает самый широкий спектр культурных, спортивных и общественно значимых теле- и радиопрограмм. Федеральный совет (правительство, Bundesrat) и парламент Швейцарии выступают против дальнейшего сокращения тарифа пошлины Serafe.
Реформа SRG SSR
Парламент недавно рекомендовал отклонить инициативу «200 франков достаточно», не выдвинув своего альтернативного контрпроекта. Напомним, что в 2024 году Федеральный совет уже пошел на уступки, пообещав снизить пошлину до 300 франков и освободить от неё значительное число бизнес-компаний. Курирующий швейцарскую телекоммуникационную отрасль министр Альберт Рёшти (Albert Rösti, партия SVP) предупредил: если инициатива будет одобрена, то нынешняя структура SRG SSR станет финансово нежизнеспособной.
Это приведёт к жёсткой централизации, что, по словам министра, нанесёт ущерб региональному многообразию общественных СМИ Швейцарии. Именно это — одна из ключевых причин, по которым Федеральный совет выступает против данной инициативы. А тем временем SRG SSR уже реализует собственную программу сокращения расходов: к 2029 году компания планирует уменьшить свои затраты примерно на 270 млн франков в год, что составляет около 17% текущего бюджета.
Уточним, что в состав общественного медиахолдинга SRG SSR (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft / Société suisse de radiodiffusion et télévision) входят следующие общественные телерадиовещательные корпорации:
- франкоязычная RTS (Radio Télévision Suisse),
- немецкоязычная SRF (Schweizer Radio und Fernsehen),
- италоязычная RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) и
- ретороманоязычная RTR (Radiotelevisiun Svizra Rumantscha).
Помимо этого, в структуру SRG SSR входят мультиязычный международный портал SWI swissinfo.ch и служба SwissTXT, обеспечивающая предоставление мультимедийных и телетекст-услуг для всех подразделений холдинга.
