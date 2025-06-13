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Швейцарская политика

Швейцарский парламент отклонил снижение платы за радио и телевидение

Народную законодательную инициативу под названием «200 франков достаточно» большая палата парламента решила отклонить.
Народную законодательную инициативу под названием «200 франков достаточно» большая палата парламента решила отклонить. Keystone-SDA

Национальный совет Швейцарии, большая палата федерального парламента, не поддержал предложение о снижении ежегодного платежа на цели финансирования общественных радио и телевидения (сбор Serafe) с нынешних 335 швейцарских франков (около 380 долларов США) до 200 франков в год. Народную законодательную инициативу под названием «200 франков достаточно» палата решила отклонить.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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В четверг 12 июня 2025 года данная инициатива, выдвинутая представителями политических кругов, близких к Швейцарской народной партии (SVP), была отклонена 116 голосами. За инициативу высказались 74 депутата при 2 воздержавшихся. За неё голосовали депутаты от SVP, а также часть парламентариев от правоцентристской партии «Либералы» (FDP).

Инициатива, также известная как «Инициатива о сокращении медиа-пошлины вдвое» (Halbierungsinitiative), касается порядка финансирования швейцарского общественного (негосударственного, в Швейцарии нет госмедиа) холдинга SRG SSR, автономным подразделением которого является и наш сайт SWI swissinfo.ch.

Курирующий парламентский комитет также рассмотрел два соответствующих предложения от парламентских меньшинств, но ни одно из них не набрало нужного числа голосов. Меньшинство от SVP предлагало вернуть инициативу на доработку в курирующий комитет с мандатом на подготовку косвенного контрпредложения к ней.

Ключевые пункты такого контрпредложения включали бы требования о повышении эффективности работы общественных медиа, положения о снижении финансовой нагрузки на домохозяйства и об ограничении деятельности СМИ, входящих в состав SRG SSR, в области развлечений, спорта и онлайн-контента.

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Это предложение не прошло голосование в Совете кантонов (малая палата): 106 голосов были против, 82 — за, и 4 воздержались. Второе предложение — от депутатов социал-демократической партии (SP) и партии «Зелёные» (GLP) — предусматривало прямое контрпредложение в виде нового конституционного пункта. Оно предлагало финансировать общественное радио и телевидения за счет независимого фонда, бюджет которого формировался бы за счёт налога на добавленную стоимость (НДС).

И это предложение тоже было отклонено 128 голосами против, 62 голоса были за предложение при 2 воздержавшихся. Инициатива «200 франков достаточно» будет, скорее всего, вынесена на референдум в марте 2026 года, при этом правительство страны уже решило поэтапно начать снижать медиа-пошлину до 300 франков в год.

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