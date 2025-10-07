Швейцария прекратит финансировать своё иновещание?

В ходе предстоящей зимней парламентской сессии Совет кантонов начнёт обсуждение пакета мер экономии Entlastungspaket-27. Большая палата, Национальный совет, обсудит его, как ожидается, в ходе весенней парламентской сессии 2026 года.

На днях в интернете была опубликована петиция с призывом «спасти швейцарское иновещание/портал Swissinfo» и выступить против решения правительства страны прекратить бюджетное финансирование так называемого зарубежного мандата швейцарской общественной телерадиокомпании SRG SSR.

С призывом подписать эту петициюВнешняя ссылка выступили Организация швейцарцев за рубежом (Auslandschweizer-Organisation, ASO), другие представители так называемой Пятой Швейцарии (Fünfte Schweiz, швейцарская зарубежная диаспора), а также многочисленные швейцарские организации и объединения из области культуры и СМИ. Напомним, что Федеральный совет, правительство Швейцарии, принял решение заметно сократить свои бюджетные расходы: к 2027 году ассигнования по линии федерального общественного бюджета должны быть сокращены на 2,4 млрд франков и далее в 2028 и 2029 годах сокращения должны соответственно составить примерно 3 млрд франков ежегодно.

В сентябре 2025 года правительство одобрило Послание федеральному парламенту относительно проекта „пакета мер“ по сокращению бюджетных расходов начиная с 2027 года (по так называемому Entlastungspaket-27Внешняя ссылка). В состав этого «пакета» входят 57 мер экономии бюджетных расходов, одна из которых предусматривает прекращение федерального бюджетного взноса (в размере более чем 19 млн швейцарских франков), предназначенного для финансирования всего зарубежного вещания в рамках ТРК SRG SSR. Эти ассигнования гарантированы ещё до конца 2026 года, однако Федеральный совет планирует полностью прекратить данную выплату начиная с 1 января 2027 года.

От этого решения напрямую пострадает и портал Swissinfo

В совместном заявлении, распространённом Организацией швейцарцев за рубежом (ASO), а также такими структурами, как Soliswiss, Educationsuisse, Suisseculture, Швейцарское общество коммуникационных и медиаисследований (SGKM) и Профсоюз работников СМИ Швейцарии (SSM), говорится, что такое сокращение бюджетных расходов означало бы конец существования Swissinfo, а вместе с ним — и исчезновение «голоса Швейцарии за рубежом».

Эти организации совместно запустили петицию в защиту Swissinfo и в целом зарубежного мандата SRG, призвав парламент отклонить запланированное правительством сокращение федерального финансирования швейцарского иновещания. На сайте этой инициативы отмечается, что такое сокращение фактически означало бы конец независимого, международно релевантного освещения событий как в самой Швейцарии, так и вокруг неё. С помощью этой петиции её авторы стремятся привлечь внимание депутатов, которым в ходе предстоящей зимней сессии парламента предстоит обсудить Entlastungspaket-27, к роли и значению швейцарского вещания на зарубеж.

Депутат Национального совета (большой палаты парламента) от партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) и председатель парламентского Комитета по внешней политике Национального совета Лоран Верли (Laurent Wehrli) уже выразил свою поддержку этой инициативе. По его словам, швейцарское иновещание Swissinfo помогает швейцарцам, живущим за границей, сохранять связь с исторической родиной. Кроме того, «этот портал способствует созданию за рубежом позитивного имиджа Швейцарии». Лоран Верли подчеркнул также, что «портал Swissinfo вносит ценный вклад в укрепление позиций Швейцарии на международной арене».

Количество граждан Швейцарии, постоянно проживающих за границей, неуклонно растёт: только по официальным данным, на данный момент в швейцарских консульских структурах по всему миру зарегистрировано более 800 тысяч человек с гражданством Швейцарии. Директор Организации швейцарцев за рубежом (ASO) Лукас Вебер (Lukas Weber) отметил, что для швейцарцев за рубежом, а также для широкой международной аудитории Swissinfo является ценнейшим источником достоверной информации о Швейцарии. По его словам, публикации портала отличаются «куда более нюансированной и нейтральной подачей, чем материалы многих других СМИ».

Сокращение финансирования начиная с 2027 года

В своем сопроводительном письме, прилагаемом к пакету сокращения бюджетных ассигнований Entlastungspaket-27, Федеральный совет (правительство Швейцарии) отмечает, что «финансирование Swissinfo должно быть прекращено уже с 2027 года». В документе также подчеркивается, что «достаточное количество контента о Швейцарии и из Швейцарии уже вполне обеспечено самыми разными существующими в настоящее время медиаканалами». Помимо Swissinfo, уточним, под сокращение подпадёт финансирование онлайн-портала tvsvizzera.it, а также участие Швейцарии в международных телеканалах 3Sat (на немецком языке) и TV5Monde (на французском языке).

Контент для швейцарцев, постоянно проживающих за рубежом, по-прежнему будет производиться, уточняет со своей стороны правительство, но в рамках общего мандата телерадиокомпании SRG SSR. Информационное вещание конкретно на зарубеж, как уточняет Федеральный совет, станет «меньше и значительно дешевле, чем прежде, вопрос его организации будет решаться в рамках новой общей государственной вещательной лицензии SRG».

Предполагаемое сокращение бюджетного финансирования работы портала Swissinfo, который сейчас входит в состав SRG на правах автономного подразделения, значительно снизит финансовую нагрузку на телерадиокомпанию SRG SSR в целом, которая уже сама вынуждена сейчас реализовать свой собственный пакет мер экономии расходов. Уточним, что на данный момент SRG покрывает финансирование Swissinfo на паритетной основе наравне с федеральным бюджетом, выделяя ежегодно уже из своего собственного бюджета около 9 млн франков — точно такую же сумму, какую получает наш портал за счет бюджетных ассигнований.

В ходе предстоящей зимней парламентской сессии 2025 года Совет кантонов (Ständerat, малая палата) начнёт обсуждение пакета мер экономии Entlastungspaket-27. Большая палата, Национальный совет (Nationalrat), обсудит его, как ожидается, в ходе весенней парламентской сессии 2026 года. Затем они должны будут прийти к единому мнению и принять окончательное решение. Швейцарская партия «Зелёных» (Grüne Partei der Schweiz, GPS) уже пригрозила вынести весь пакет мер по сокращению бюджетных ассигнований на референдум. Если эту инициативу поддержит достаточное число граждан страны, то всенародное голосование по пакету мер экономии Entlastungspaket-27 сможет состояться уже в 2026 году — и тогда судьба портала Swissinfo, а вместе с ней и всего зарубежного мандата телерадиокомпании SRG SSR, окажется в руках швейцарских избирателей.

