The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Швейцарская политика

Швейцарцы отвергают идею гражданской службы вместо призыва

Молодые люди демонстрируют
Швейцарские комсомольцы смогли запустить своей инициативой общественные дебаты относительно социальной роли «сверхбогатых», но «отнять и поделить»? На это швейцарцы пойти не согласились. Keystone / Philipp Schmidli

За десять дней до референдума 30 ноября 2025 года шансы обеих народных законодательных инициатив, поставленных на голосование — инициативы о введении налога на наследование крупных состояний ради защиты климата (Reichensteuer-Initiative) и «Инициативы о деятельной Швейцарии» (Service-citoyen-Initiative, инициатива о всеобщей гражданской службе) — выглядят неблагоприятно.

Этот контент был опубликован на
5 минут

Как корреспондентка Федерального дворца для SWI swissinfo.ch, я пишу о федеральной политике для швейцарского зарубежья. После учёбы в Академии журналистики и СМИ при Университете Невшателя сначала работала в различных региональных СМИ, в редакциях Journal du Jura, Canal 3 и Radio Jura bernois. С 2015 года тружусь в многоязычном редакционном отделе SWI swissinfo.ch, где продолжаю увлечённо заниматься своей профессией.

Согласно второму социологическому исследованию, проведённому НИИ изучения общественного мнения gfs.bern по заказу швейцарского медиахолдинга SRG SSR (этот портал является его автономным подразделением), большинство граждан Швейцарии — как в стране, так и за рубежом — выступают против обоих предложений.

Налог на наследование крупных состояний: позиции проясняются

Инициатива молодёжного крыла Социал-демократической партии — Juso — о введении 50-процентного налога на наследства и дарения свыше 50 миллионов франков, средства от которого должны направляться на климатическую политику, теряет поддержку в народе. Уже по итогам первого опроса было ясно, что граждане не горят желанием поддержать этот законопроект. А теперь, согласно новым данным, против неё выступают 68% опрошенных — на шесть процентных пунктов больше, чем месяц назад. За неё голосовали бы 30%, ещё 2% затруднились с ответом. Среди швейцарцев, проживающих за рубежом, картина сопоставима: 64% против, 33% за, 3% не определились.

Так что можно считать, что итог предрешен. Причины скепсиса остаются прежними. Более двух третей респондентов опасаются, что наследники предприятий не смогут уплатить налог из ликвидных средств и будут вынуждены продавать свои компании, что нанесет удар по экономике. Это — ключевой аргумент лагеря противников. Схожая доля опрошенных сомневается в эффективности предлагаемой меры: многие считают, что состоятельные лица все равно смогут избежать налогообложения, покинув Швейцарию.

Внешний контент

При этом значительная часть респондентов по-прежнему убеждена, что владельцы крупных состояний должны вносить больший вклад в климатическую политику, поскольку их «углеродный след» якобы «непропорционально велик». «Оппозиция по отношению к инициативе Juso сформировалась рано и лишь усилилась в течение месяца», — отмечает политолог Мартина Муссон (Martina Mousson) из НИИ gfs.bern. По её словам, в ходе дискуссионной кампании накануне голосования внимание общества постепенно сместилось с климатической проблематики к практическим трудностям, связанным с предложенным инструментом. «Все индикаторы указывают на то, что эта инициатива будет отклонена», — подытоживает эксперт.

«Инициатива о деятельной Швейцарии»: тот же тренд

Вторая инициатива, выносимая на голосование 30 ноября, «Инициатива о деятельной Швейцарии» (инициатива о всеобщей гражданской службе), также теряет поддержку. Предложение предусматривает введение обязательной службы на благо общества и окружающей среды для всех граждан страны вместо военной службы по призыву. Сейчас обязанность служить в армии распространяется только на мужчин, женщины могут служить добровольно.

Опрос был проведён НИИ изучения общественного мнения gfs.bern по заказу швейцарского медиахолдинга SRG SSR.
Период сбора данных: с 6 по 20 октября 2025 года.
Средняя дата опроса: 10 октября 2025 года.
Выборка: 14 785 респондентов с избирательными правами, включая граждан Швейцарии, проживающих за рубежом.
Погрешность выборки: ±2,8 процентного пункта.
Формат: комбинированные онлайн-интервью и телефонные опросы, итоги сбалансированы по полу, возрасту, региону и языковой зоне.

По данным нового опроса, 64% респондентов выступают против этой инициативы — этой на 18 процентных пунктов больше, чем месяц назад. Поддерживают её 32%, 4% ещё не определились. Среди швейцарцев, проживающих за границей, результаты аналогичны: 62% против, 34% за, 4% не определились. На начальном этапе кампании поддерживали эту идею в основном сторонники левых партий, однако и эта тенденция теперь сошла на нет: в настоящее время четко поддерживают инициативу лишь представители партии «Зелёных либералов» (glp).

Внешний контент

Критики указывают прежде всего на высокие дополнительные расходы кантонов, с которыми столкнутся субъекты федерации в случае одобрения инициативы — этот аргумент считают серьёзным 70% опрошенных, и его значимость продолжает расти. Идея сторонников инициативы о том, что «всеобщая гражданская служба укрепляет солидарность и чувство ответственности», по-прежнему находит отклик: 64% участников опроса считают, что такая служба действительно усилила бы социальную сплоченность общества. Но одного этого аргумента было недостаточно для того, чтобы преодолеть усиливающийся общий скепсис. Учитывая общую динамику, согласно которой инициативы обычно теряют поддержку по мере приближения дня голосования, аналитики НИИ gfs.bern прогнозируют, что и эта инициатива будет отклонена.

Подробнее? Посмотрите это короткое видео-разъяснение:

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Швейцарская политика

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR