Швейцарцы отвергают идею гражданской службы вместо призыва

Швейцарские комсомольцы смогли запустить своей инициативой общественные дебаты относительно социальной роли «сверхбогатых», но «отнять и поделить»? На это швейцарцы пойти не согласились. Keystone / Philipp Schmidli

За десять дней до референдума 30 ноября 2025 года шансы обеих народных законодательных инициатив, поставленных на голосование — инициативы о введении налога на наследование крупных состояний ради защиты климата (Reichensteuer-Initiative) и «Инициативы о деятельной Швейцарии» (Service-citoyen-Initiative, инициатива о всеобщей гражданской службе) — выглядят неблагоприятно.

5 минут

Согласно второму социологическому исследованию, проведённому НИИ изучения общественного мнения gfs.bern по заказу швейцарского медиахолдинга SRG SSR (этот портал является его автономным подразделением), большинство граждан Швейцарии — как в стране, так и за рубежом — выступают против обоих предложений.

Налог на наследование крупных состояний: позиции проясняются

Инициатива молодёжного крыла Социал-демократической партии — Juso — о введении 50-процентного налога на наследства и дарения свыше 50 миллионов франков, средства от которого должны направляться на климатическую политику, теряет поддержку в народе. Уже по итогам первого опроса было ясно, что граждане не горят желанием поддержать этот законопроект. А теперь, согласно новым данным, против неё выступают 68% опрошенных — на шесть процентных пунктов больше, чем месяц назад. За неё голосовали бы 30%, ещё 2% затруднились с ответом. Среди швейцарцев, проживающих за рубежом, картина сопоставима: 64% против, 33% за, 3% не определились.

Так что можно считать, что итог предрешен. Причины скепсиса остаются прежними. Более двух третей респондентов опасаются, что наследники предприятий не смогут уплатить налог из ликвидных средств и будут вынуждены продавать свои компании, что нанесет удар по экономике. Это — ключевой аргумент лагеря противников. Схожая доля опрошенных сомневается в эффективности предлагаемой меры: многие считают, что состоятельные лица все равно смогут избежать налогообложения, покинув Швейцарию.

При этом значительная часть респондентов по-прежнему убеждена, что владельцы крупных состояний должны вносить больший вклад в климатическую политику, поскольку их «углеродный след» якобы «непропорционально велик». «Оппозиция по отношению к инициативе Juso сформировалась рано и лишь усилилась в течение месяца», — отмечает политолог Мартина Муссон (Martina Mousson) из НИИ gfs.bern. По её словам, в ходе дискуссионной кампании накануне голосования внимание общества постепенно сместилось с климатической проблематики к практическим трудностям, связанным с предложенным инструментом. «Все индикаторы указывают на то, что эта инициатива будет отклонена», — подытоживает эксперт.

«Инициатива о деятельной Швейцарии»: тот же тренд

Вторая инициатива, выносимая на голосование 30 ноября, «Инициатива о деятельной Швейцарии» (инициатива о всеобщей гражданской службе), также теряет поддержку. Предложение предусматривает введение обязательной службы на благо общества и окружающей среды для всех граждан страны вместо военной службы по призыву. Сейчас обязанность служить в армии распространяется только на мужчин, женщины могут служить добровольно.

Методология исследования Опрос был проведён НИИ изучения общественного мнения gfs.bern по заказу швейцарского медиахолдинга SRG SSR.

Период сбора данных: с 6 по 20 октября 2025 года.

Средняя дата опроса: 10 октября 2025 года.

Выборка: 14 785 респондентов с избирательными правами, включая граждан Швейцарии, проживающих за рубежом.

Погрешность выборки: ±2,8 процентного пункта.

Формат: комбинированные онлайн-интервью и телефонные опросы, итоги сбалансированы по полу, возрасту, региону и языковой зоне.

По данным нового опроса, 64% респондентов выступают против этой инициативы — этой на 18 процентных пунктов больше, чем месяц назад. Поддерживают её 32%, 4% ещё не определились. Среди швейцарцев, проживающих за границей, результаты аналогичны: 62% против, 34% за, 4% не определились. На начальном этапе кампании поддерживали эту идею в основном сторонники левых партий, однако и эта тенденция теперь сошла на нет: в настоящее время четко поддерживают инициативу лишь представители партии «Зелёных либералов» (glp).

Критики указывают прежде всего на высокие дополнительные расходы кантонов, с которыми столкнутся субъекты федерации в случае одобрения инициативы — этот аргумент считают серьёзным 70% опрошенных, и его значимость продолжает расти. Идея сторонников инициативы о том, что «всеобщая гражданская служба укрепляет солидарность и чувство ответственности», по-прежнему находит отклик: 64% участников опроса считают, что такая служба действительно усилила бы социальную сплоченность общества. Но одного этого аргумента было недостаточно для того, чтобы преодолеть усиливающийся общий скепсис. Учитывая общую динамику, согласно которой инициативы обычно теряют поддержку по мере приближения дня голосования, аналитики НИИ gfs.bern прогнозируют, что и эта инициатива будет отклонена.

