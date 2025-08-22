Электронный паспорт в Швейцарии вынесут на референдум

Чтобы получить E-ID, пользователю нужно будет загрузить на смартфон специальное приложение, программу Wallet-App, в котором можно будет хранить цифровые документы. Keystone / Cyril Zingaro

На референдуме 28 сентября 2025 года избиратели снова ответят на вопрос о введении в стране системы государственной электронной идентификации личности (E-ID). Для одних это шаг к цифровой трансформации страны, для других — источник новых рисков в сфере защиты персональных данных.

Речь идёт о переработанном варианте федерального закона, который уже был отклонён один раз на референдуме в 2021 году. Тогда проект вызвал протест из-за передачи полномочий по выпуску таких электронных удостоверений личности частным компаниям. Новая редакция закона полностью основана на принципе государственной монополии на выпуск таких документов, и вот теперь она выносится на всенародное голосование.

Что предусматривает новый закон?

Федеральный Закон «Об электронной идентификации личности» (Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise E-IDВнешняя ссылка) в его новой редакции предполагает создание официального, государственного и бесплатного цифрового удостоверения личности. Сегодня граждане страны как в самой Швейцарии, так и за рубежом, по-прежнему вынуждены для подтверждения своей личности использовать физические документы — загранпаспорт или личную пластиковую ID-карту. С введением E-ID это можно будет делать ещё и в цифровом виде, без бумажных или пластиковых носителей.

Использование электронной идентификации будет добровольным. Однако государственные органы и организации, выполняющие публичные функции, обязаны будут её признавать и принимать на равных с другими документами, удостоверяющими личность. Закон также предусматривает возможность продолжать пользоваться только традиционными способами персональной идентификации.

В новой редакции закона точно прописано, какие данные и в каком объёме кем могут быть запрошены. Если, к примеру, кто-то захочет доказать свое совершеннолетие при покупке алкоголя, то E-ID просто подтвердит, что лицу более 18 лет, не раскрывая полную дату рождения. О возможных злоупотреблениях можно будет сообщать в Федеральное Ведомство юстиции (Bundesamt für Justiz, подразделение Министерства юстиции и полиции), которое обязано будет отреагировать соответствующим образом.

Как будет работать E-ID?

Чтобы получить E-ID, пользователю нужно будет загрузить на смартфон специальное приложение, программу Wallet-App, в котором можно будет хранить цифровые документы. Затем заявка подаётся онлайн в Федеральное Ведомство полиции (Bundesamt für Polizei: Fedpol), при этом необходимо будет отсканировать свой загранпаспорт (страница с личными данными) или пластиковое удостоверение личности (обе стороны). Подтверждение личности будет проводиться в формате видеоконференции.

Слева направо: депутаты Герхард Андре (Gerhard Andrey, GP/FR), Мин Ли Марти (Min Li Marti, SP/ZH), Симон Штадлер (Simon Stadler, Mitte/UR), Марсель Доблер (Marcel Dobler, FDP/SG), Франц Грютер (Franz Grüter, SVP/LU) и бывший депутат Йорг Мэдер (Jörg Mäder, GLP). Пресс-конференция межпартийной парламентской группы по новому закону об электронной идентификации. Четверг, 19 июня 2025 года, Федеральный дворец, Берн, Швейцария. Keystone / Anthony Anex

Также предусмотрена возможность подачи заявления на получение электронного паспорта на месте в одном из кантональных центров регистрации актов гражданского состояния или, для швейцарцев за границей, в консульском учреждении Швейцарии. В случае одобрения инициативы на референдуме система E-ID будет внедрена не ранее третьего квартала 2026 года. Тестовая версия E-ID уже доступна для скачиванияВнешняя ссылка и тестирования.

Чем новая версия закона об E-ID отличается от предыдущей?

Первоначально предлагалось, что электронную идентификацию будет организовывать и выпускать частный бизнес-консорциум на основании поручения властей. Эта модель была резко раскритикована и, вероятно, она и привела к провалу предложения ввести электронную верификацию личности на референдуме в 2021 году. Проект закона был полностью переработан: будущая E-ID будет выдаваться исключительно государством.

Личные данные будут храниться децентрализованно — не в единой базе, а непосредственно на смартфоне пользовательницы или пользователя. Это позволит сохранять полный контроль над своими персональными данными, лично при необходимости повышая степень безопасности и совершенствуя режим конфиденциальности.

Почему требуется голосование на референдуме?

Обе палаты парламента одобрили законопроект о введении E-ID подавляющим большинством. Однако в Швейцарии действует прямая демократия. Это значит, что закон, даже одобренный депутатами, может быть оспорен народом. Это и сделал общественный комитет E-ID-Gesetz NeinВнешняя ссылка («Нет закону об E-ID»), который собрал и заверил 55 683 действительных подписи гражданина страны. Это были подписи, поставленные под предложением провести по данному закону референдум. Этого количества было более чем достаточно (минимум – 50 000 подписей). Поэтому теперь окончательное решение должен принять сам народ. И жаловаться потом ему уже будет не на кого.

В Швейцарии действует прямая демократия. Это значит, что закон, даже одобренный депутатами, может быть оспорен народом. На фото: общественный комитет E-ID-Gesetz Nein («Нет закону об E-ID») передает подписи граждан под предложением провести референдум в Федеральную канцелярию в Берне. Keystone / Christian Beutler

Аргументы в пользу электронного паспорта

Власти утверждают, что внедрение E-ID позволит экономить время и ресурсы. В своём послании парламенту по данному вопросу Федеральный совет (правительство страны) назвал электронный паспорт «средством для простого, безопасного и быстрого подтверждения личности». Многие административные процедуры, такие как открытие банковского счёта или заключение договора о поставке услуг мобильной телефонной связи, смогут быстро реализовываться онлайн. Нововведение также облегчит доступ к госуслугам швейцарцев, постоянно проживающих за границей.

Организация швейцарцев за рубежом (Auslandschweizer-Organisation ASO) считает, что в будущем E-ID может стать шагом к реализации системы электронного голосования (E-Voting), что для «Пятой Швейцарии» было бы очень важным нововведением. Кроме того, государственные органы власти подчёркивают, что цифровая идентификация усилит защиту граждан от мошенничества и повысит степень их безопасности в сети.

Инфраструктура E-ID будет доступна кантональным и муниципальным органам власти, а также частным провайдерам и операторам различных услуг. Самые разные личные документы, от справок о месте жительства и выписок из долговых и уголовных реестров вплоть до вузовских дипломов, билетов на концерты и членских удостоверений, можно будет хранить и использовать в цифровом виде.

Аргументы «против»

Признавая значение цифровой трансформации общества, противники новой редакции закона утверждают, что он повторяет ошибки предыдущей версии. Комитет E-ID-Gesetz Nein считает, что новый закон все равно нарушает право граждан на защиту личной жизни. Кроме того, подвергается критике технология, выбранная для реализации данного формата: по мнению оппонентов, она ещё недостаточно зрелая и неспособна противостоять серьёзным хакерским атакам.

Новая версия закона прямо запрещает сбор «ненужных данных», но её противники все равно опасаются, что E-ID может привести к более точному анализу цифрового поведения пользователей прежде всего в коммерческих целях. Профили граждан могут использоваться, например, для таргетированной рекламы. Критики также опасаются, что цифровая идентификация откроет путь к созданию системы тотального наблюдения за гражданами, что будет угрожать демократическому устройству страны. Ещё один довод: определённые услуги очень скоро могут стать по факту доступными только при наличии E-ID, что создаст в обществе цифровое неравенство.

Кто за, кто против?

Закон поддерживают все парламентские партии. Для продвижения проекта сформировалась широкая коалиция: Швейцарская народная партия (SVP), партия «Либералы» (FDP), партия «Центр» (Die Mitte), «Зелёные либералы» (GLP), социал-демократическая партия (SP) и партия «Зелёные» (GPS). Против закона об электронной идентификации и за референдум выступают Пиратская партия, молодёжное крыло SVP (Junge SVP), осколочная правая партия EDU («Федеральный демократический союз»), а также отдельные активисты движений, выступавших во время пандемии против санитарных мер.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

