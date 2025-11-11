Стоит ли заменить призыв в армию службой на благо общества?

На референдуме 30 ноября швейцарцы будут голосовать по инициативе, предлагающей отменить призыв на военную службу и заменить ее всеобщей гражданской службой для всех лиц, имеющих швейцарское гражданство.

На референдуме 30 ноября 2025 года граждане Швейцарии проголосуют по инициативе «За деятельную и активную Швейцарию», которая предлагает заменить нынешнюю воинскую обязанность всеобщей гражданской службой. Наш парламентский корреспондент Кати Роми (Katia Romi) наглядно объясняет, о чём идёт речь.

Сегодня проходить военную службу или службу в системе гражданской обороны (Zivilschutz) в стране обязаны только мужчины призывного возраста, имеющие швейцарское гражданство и постоянно проживающие на территории Швейцарии. Инициатива Service citoyen («За деятельную и активную Швейцарию») Внешняя ссылкапредлагает отменить службу по призыву в армии и ввести вместо неё обязательную общественную службу, которую должны были бы проходить как мужчины, так и женщины, обладающие швейцарским гражданством.

Служить можно было бы, как и раньше, в армии и в структурах гражданской обороны, но теперь к ним могли бы добавиться и другие форматы общественно полезной деятельности. Швейцарцы, проживающие за рубежом, будут освобождены от этой обязанности, однако смогут проходить такую службу добровольно — как это и происходит сейчас в случае с военной службой. Инициатива была запущена одноимённой общественной ассоциацией и получила поддержку представителей самых разных политических течений.

Однако в парламенте за неё высказались лишь партия «Зелёных Либералов» (Grünliberale Partei, GLP) и Евангелическая народная партия (Evangelische Volkspartei der Schweiz, EVP). Федеральный совет (правительство) и парламентское большинство рекомендуют отклонить инициативу. Сторонники называют её современной и равноправной формой службы на благо общества, которая позволит гарантировать достаточную численность Вооружённых сил, а также поможет укрепить чувство общей гражданской солидарности. Противники же опасаются отрицательных последствий для экономики и сомневаются, что новая модель действительно способна стать ответом на вызовы, с которыми сегодня сталкиваются Вооружённые силы страны.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

