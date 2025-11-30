Референдум 30 ноября: как реагируют его участники на итоги голосования?

Голосовали, ждали итогов, получили результаты, прослезились: одни от радости, другие от досады. Как реагировали на итоги последнего в нынешнем году референдума сторонники и противники предложения обложить налогом самых богатых? И каким образом следует интерпретировать столь однозначный результат?
30 ноября 2025 года - 20:00
Почему швейцарцы снова отвергли налог на богатых?
01 декабря 2025 года
Почему разговоры о «налоге на богатых» возникают часто, звучат громко, но почти никогда не приводят к реальному результату?
Результаты референдума в Швейцарии 30 ноября 2025 года
30 ноября 2025 года
Граждане Швейцарии решают на референдуме: призыв в армию или общественная служба для всех; ввести ли налог на наследование.
Швейцария отвергла на референдуме введение налога на наследование
30 ноября 2025 года
Швейцарцы на референдуме решительно отвергли налог на наследование крупных состояний, равно как и идею «всеобщей гражданской службы».
