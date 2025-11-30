The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Швейцарская политика

Референдум 30 ноября: как реагируют его участники на итоги голосования?

Голосовали, ждали итогов, получили результаты, прослезились: одни от радости, другие от досады. Как реагировали на итоги последнего в нынешнем году референдума сторонники и противники предложения обложить налогом самых богатых? И каким образом следует интерпретировать столь однозначный результат?

Этот контент был опубликован на
1 минута
Селин Штегмюллер , Александра Андрист , Беньямин фон Виль
Баннер с надписью "Налоги для богатых"

Демократия

Почему швейцарцы снова отвергли налог на богатых?

Этот контент был опубликован на Почему разговоры о «налоге на богатых» возникают часто, звучат громко, но почти никогда не приводят к реальному результату?

Читать далее Почему швейцарцы снова отвергли налог на богатых?

Здесь вы найдете все результаты воскресного голосования:

Результаты голосования

Швейцарская политика

Результаты референдума в Швейцарии 30 ноября 2025 года

Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии решают на референдуме: призыв в армию или общественная служба для всех; ввести ли налог на наследование.

Читать далее Результаты референдума в Швейцарии 30 ноября 2025 года
Швейцарские избиратели подавляющим большинством голосов отвергли предложения о введении всеобщей гражданской службы и большого налога на наследство: 84,1% высказались против гражданской службы и 78,3% - против большого налога на наследство.

Швейцарская демократия

Швейцария отвергла на референдуме введение налога на наследование

Этот контент был опубликован на Швейцарцы на референдуме решительно отвергли налог на наследование крупных состояний, равно как и идею «всеобщей гражданской службы».

Читать далее Швейцария отвергла на референдуме введение налога на наследование
Наша рассылка на тему демократии

Демократия

Наша рассылка на тему демократии

Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.

Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Читать далее

