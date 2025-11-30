Референдум 30 ноября: как реагируют его участники на итоги голосования?

Голосовали, ждали итогов, получили результаты, прослезились: одни от радости, другие от досады. Как реагировали на итоги последнего в нынешнем году референдума сторонники и противники предложения обложить налогом самых богатых? И каким образом следует интерпретировать столь однозначный результат?

Показать больше

Этот контент был опубликован на Почему разговоры о «налоге на богатых» возникают часто, звучат громко, но почти никогда не приводят к реальному результату?

Здесь вы найдете все результаты воскресного голосования:

Показать больше

Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии решают на референдуме: призыв в армию или общественная служба для всех; ввести ли налог на наследование.

Показать больше

Этот контент был опубликован на Швейцарцы на референдуме решительно отвергли налог на наследование крупных состояний, равно как и идею «всеобщей гражданской службы».

Показать больше

Показать больше

Демократия

Наша рассылка на тему демократии

Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.

Читать далее Наша рассылка на тему демократии