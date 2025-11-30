Die Reaktionen auf das Nein zur Erbschaftssteuer-Initiative

Hier finden Sie alle Resultate vom Abstimmungssonntag:
Resultate der Abstimmung vom 30. November 2025 in der Schweiz
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet, ob sie einen Milizdienst für alle einführen will und Erbschaften auf hohe Vermögen besteuern, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Hier finden Sie alle Resultate.
