Die Reaktionen auf das Nein zur Erbschaftssteuer-Initiative

Swissinfo hat die Stimmung im gegnerischen und befürwortenden Lager erlebt und gefragt, wie das deutliche Abstimmungsresultat einzuschätzen ist.

Lesen Sie hier, wie Steuerexperten das Resultat einschätzen:

Mehr

Mehr Nach dem Nein zur Erbschaftssteuer-Initiative: Wie gross ist der Schaden für die «Steueroase Schweiz»?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz hat eine Erbschaftssteuer für Superreiche deutlich verworfen. Was das für ihr Image und ihre fiskalische Zukunft bedeutet.

Hier finden Sie alle Resultate vom Abstimmungssonntag:

Mehr

Mehr

Schweizer Politik

Resultate der Abstimmung vom 30. November 2025 in der Schweiz

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet, ob sie einen Milizdienst für alle einführen will und Erbschaften auf hohe Vermögen besteuern, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Hier finden Sie alle Resultate.

Mehr Resultate der Abstimmung vom 30. November 2025 in der Schweiz