Die Reaktionen auf das Nein zur Erbschaftssteuer-Initiative

Swissinfo hat die Stimmung im gegnerischen und befürwortenden Lager erlebt und gefragt, wie das deutliche Abstimmungsresultat einzuschätzen ist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
Céline Stegmüller , Alexandra Andrist , Benjamin von Wyl

Lesen Sie hier, wie Steuerexperten das Resultat einschätzen:

Mehr

Hier finden Sie alle Resultate vom Abstimmungssonntag:

Mehr
Abstimmungsresultate

Mehr

Schweizer Politik

Resultate der Abstimmung vom 30. November 2025 in der Schweiz

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet, ob sie einen Milizdienst für alle einführen will und Erbschaften auf hohe Vermögen besteuern, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Hier finden Sie alle Resultate.

Mehr Resultate der Abstimmung vom 30. November 2025 in der Schweiz

Editiert von Samuel Jaberg

