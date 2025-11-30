The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines
Política suiza

Reacciones ante el “No” a la iniciativa del impuesto de sucesiones

Swissinfo recopiló reacciones tanto de partidarios como de opositores de la propuesta y preguntó cómo debería interpretarse el claro resultado.

Este contenido fue publicado en
1 minuto
Céline Stegmüller , Alexandra Andrist , Benjamin von Wyl

Lea el análisis:

Mostrar más
banner reading "gravar a los ricos"

Mostrar más

Democracia

Por qué los llamamientos a ‘gravar a las personas ricas’ son ruidosos, populares y rara vez exitosos

Este contenido fue publicado en La idea de poner límites a las personas ricas suele contar con un amplio apoyo público. En la práctica, rara vez tiene éxito, incluso cuando la ciudadanía puede votar directamente sobre ello. ¿Por qué?

leer más Por qué los llamamientos a ‘gravar a las personas ricas’ son ruidosos, populares y rara vez exitosos

Todos los resultados:

Mostrar más
Resultados de las votaciones

Mostrar más

Política suiza

Resultados del voto del 30 de noviembre de 2025 en Suiza

Este contenido fue publicado en El electorado suizo decide si quiere introducir un servicio ciudadano para todos y si quiere gravar las sucesiones para luchar contra el calentamiento global. Aquí encontrará todos los resultados.

leer más Resultados del voto del 30 de noviembre de 2025 en Suiza

Editado por Samuel Jaberg y traducido por José Kress

Los preferidos del público

Los más discutidos

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

Leer más

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR