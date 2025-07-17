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Швейцарская политика

Все меньше людей в Швейцарии посещают богослужения

Тем не менее религия и «духовность» по-прежнему играют важную роль для многих швейцарцев — особенно в сложные моменты жизни.
Тем не менее религия и «духовность» по-прежнему играют важную роль для многих швейцарцев — особенно в сложные моменты жизни. Keystone-SDA

Согласно данным Федерального статистического Ведомства Швейцарии (BfS), количество людей с четкой религиозной принадлежностью и число тех, кто регулярно практикует религию, в стране продолжает снижаться. При этом религия и духовность по-прежнему играют важную роль для многих швейцарцев — особенно в сложные моменты жизни.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как показывают результаты опросов BfS за 2014–2024 год, в Швейцарии заметно сократилась посещаемость религиозных мероприятий и богослужений. Всё меньше людей ходят на службы, следят за религиозными или духовными программами по радио, телевидению или в Интернете, а также находят время для личной молитвы. Если 10 лет назад в течение года не посещали религиозные мероприятия или службы около трети населения, то к 2024 году эта доля выросла почти до половины.

Зато вырос интерес к индивидуальным и менее официальным формам духовного поиска: около 13–20% опрошенных сообщили, что читают книги, журналы или статьи в Интернете, посвящённые вопросам духовности. Число верующих в Бога продолжает снижаться. В 2014 году 46% опрошенных заявили о вере в «единого Бога», к 2024 году таких осталось 38%. Сильнее всего это снижение заметно среди людей старше 65 лет — минус 14 процентных пунктов за 10 лет. Среди молодёжи до 25 лет доля верующих практически не изменилась.

При этом всё больше людей говорят, что не верят ни в одного, ни в нескольких богов, или же вообще сомневаются в его (их) существовании. Эта тенденция наблюдается и среди тех, кто формально относится к традиционным швейцарским конфессиям. Например, среди бывших католиков доля неверующих и сомневающихся выросла с 20% до 26%, а среди бывших протестантов с 23% до 32%.

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий…

Среди причин отказа от религии респонденты чаще всего называют утрату веры или её отсутствие с самого начала (28%), а также несогласие с позицией своей религиозной общины (26%). Тем не менее религия и духовность продолжают играть заметную роль в жизни многих людей — особенно в трудные периоды. Более половины населения (56%) считает, что вера или духовность помогают им справляться с тяжёлыми жизненными ситуациями, а 52% отмечают, что они важны во время болезни.

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Для 55% пожилых людей (65 лет и старше) религия остаётся важной частью мировоззрения, а для 45% родителей — важным элементом в воспитании детей. Более 20% опрошенных считают, что религия или духовность влияют на их пищевые привычки. Во всех этих аспектах вера и духовность чаще оказываются значимыми для женщин, чем для мужчин. Исследование BfS охватывает период с 2014 по 2024 год и основано на двух репрезентативных опросах: «Язык и религия» и «Культура и досуг». В каждом из них приняли участие по 10 000 случайно выбранных респондентов, дополнительные опросы проводились на уровне кантонов.

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