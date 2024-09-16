События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Реставратор работает над моделью Андреевской церкви в музее «Киев в миниатюре» в Киеве, 22 марта 2024 года. Андреевская церковь, объект культурного наследия и памятник архитектуры, относится к Украинской автокефальной православной церкви, а значит, новый закон, предусматривающий возможность запрета «пророссийских» религиозных общин, ее не коснется. AP Photo/Vadim Ghirda

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

20 минут

Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 9 по 15 сентября 2024 года.

Сегодня в выпуске:

Российский потенциал ядерного сдерживания: был, да (почти) весь вышел!

Защита российской армии не может находиться в интересах Запада

Анастасия Трофимова и фильм «Русские на войне»: «Мне всегда не хватало человеческого измерения»

Православие в Украине: новый закон вызывает споры

«Россия ведет войну с помощью швейцарского оружия — и это позор!»

Российский потенциал ядерного сдерживания: был, да (почти) весь вышел!

Такого мнения придерживается ведущая газета Швейцарии на немецком языке NZZ. «Накануне войны Вашингтон ещё осенью 2021 года определил основную максиму поддержки Украины: оказать как можно больше помощи, не преступая порог, за которым грозило бы прямое столкновение с Россией. Эта стратегия была отголоском холодной войны, которую нынешний президент США Джо Байден помогал формировать с 1970-х годов, будучи тогда ещё сенатором. Вся холодная война, по сути, и заключалась в том, чтобы, с одной стороны, не позволить противоположной стороне поставить под свой контроль дополнительную территорию, а с другой — не допустить прямой конфронтации, в рамках которой одна из сторон не увидела бы никакого другого выхода, кроме применения ядерного оружия.

Озабоченность Запада тем, что Россия может применить ядерное оружие, чтобы сломить волю Украины к сопротивлению, и готовность того же Запада поддерживать Украину с самого начала полномасштабного вторжения в нее России 24 февраля 2022 года находились в прямой зависимости друг от друга. Однако красные линии, которые Вашингтон и Берлин установили для себя в плане военной поддержки Украины, постепенно становились все более призрачными. Чем более успешной была Украина в противостоянии России, тем охотнее Запад оснащал Украину танками, тяжелой артиллерией и истребителями.

Порог применения Россией ядерного оружия оказался значительно выше, чем предполагали или опасались Белый дом в Вашингтоне и Федеральная канцелярия в Берлине. Keystone

И вот теперь перейдена оказалась самая красная из всех красных линий: Украина вторглась на российскую территорию. После этого президент Владимир Зеленский объявил, что «западная наивная иллюзорная концепция так называемых «красных линий» по отношению к России рухнула окончательно». Так или иначе, порог применения Россией ядерного оружия оказался значительно выше, чем предполагали или опасались Белый дом в Вашингтоне и Федеральная канцелярия в Берлине. Путин регулярно блефует, другими словами, Россия по-прежнему убеждена, что издержки от применения ядерного оружия пока выше, чем выгоды.

Ядерная атака на гражданские цели в Украине превратит Россию в изгоя, особенно на Глобальном Юге, который Москва так активно пытается переманить на свою сторону. Ядерная атака значительно осложнит дальнейшее пребывание на стороне России и для Китая. Кроме того, Вашингтон, судя по всему, дал понять Москве, что на российскую ядерную атаку он ответит конвенционально, но так, что мало не покажется. Все это говорит в пользу теории о том, что ядерное оружие — это прежде всего мощный психологический аргумент. В ситуации же конкретного конфликта оно может на самом деле сыграть куда менее значимую роль, чем это кажется многим в настоящее время».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Защита российской армии не может находиться в интересах Запада

«Киеву не разрешают использовать западное дальнобойное оружие против целей на территории России. С юридической и военной точки зрения это абсурдно, с политической точки зрения все гораздо сложнее». Таково мнение ряда газет, выпускаемых швейцарским издательским холдингом ТХ (Tamedia).

«То, что является законной военной целью, то есть — грубо говоря — то, по чему можно стрелять, определяется в рамках так называемого международного права войныВнешняя ссылка. И раз уж Россия решила развязать войну против Украины, то нет никаких сомнений в том, что жертва агрессора имеет право в ответ атаковать цели на территории страны-агрессора. Также нет серьезных сомнений в том, что аэродромы, с которых взлетают российские бомбардировщики и беспилотники со своим убийственным грузом, являются для ВСУ вполне законными целями.

Поэтому с юридической и военной точки зрения абсурдным является положение, когда американское и британское правительства до сих пор не разрешают Киеву использовать поставленное ими оружие дальнего радиуса действия против целей, находящихся глубоко на территории России. По сути, США и Великобритания создают своеобразный защитный купол над российскими аэродромами, при этом взлетающие с них самолеты продолжают обрушивать град бомб и ракет на украинские города. Американцы и британцы, конечно же, знают об этом противоречии.

Нет серьезных сомнений в том, что аэродромы, с которых взлетают российские бомбардировщики и беспилотники со своим убийственным грузом, являются для ВСУ вполне законными целями. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Тот факт, что оно до сих пор не разрешено, связано с третьим, политическим фактором, который также является и причиной отказа той же Германии, например, передать Киеву такое оружие дальнего радиуса действия, как ракета «Таурус». Речь идет о страхе, что война (на территории Украины) может перешагнуть границы Украины или даже превратиться из обычной в ядерную, особенно если крылатые ракеты, поставляемые странами НАТО, внезапно попадут в военные базы, на которых размещен ядерный военный потенциал России.

Оправдан ли этот страх? Дело в том, что, когда мы узнаем ответ на этот вопрос, будет уже слишком поздно. При этом, с одной стороны, несмотря на все свои предупреждения, в реальности Россия до сих пор никак особенно не реагировала на каждое увеличение количества и качества оружия, поставляемого Западом Киеву. Сейчас Украина воюет с помощью реактивных самолетов, танков, артиллерийских орудий и боеприпасов, поступающих из стран НАТО. С другой стороны, отсутствие ядерной эскалации в прошлом не является гарантией того, что ее не будет в будущем.

И когда западные политики думают о том, как не допустить превращения войны в Украине в третью мировую, они демонстрируют не глупость и не трусость, а, скорее, чувство долга. Но это вовсе не значит, что сбалансировать юридические, военные и политические соображения даже в такой ситуации полностью невозможно. Преступная война России делает военные объекты, расположенные даже далеко от линии фронта, законными целями. Запрет на их обстрел из западного оружия должен быть снят. В то же время Украина должна дать твердые гарантии, что она будет ограничиваться только явно военными целями. Защита российской армии, армии агрессора, не может отвечать интересам Запада».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Анастасия Трофимова и фильм «Русские на войне»: «Мне всегда не хватало человеческого измерения»

Ведущая швейцарская газета NZZ публикует интервью с режиссером Анастасией Трофимовой, проведшей семь месяцев с русскими войсками на украинском фронте. Как пишет газета, «за фильм „Русские на войне“ её обвинили в тривиализации военных преступлений, в ответ она говорит, что если ты посмотришь сорок фильмов с точки зрения Украины и ни одного с точки зрения России, то у тебя не будет полной картины».

Газета указывает далее, что «Трофимова балансирует на грани, снимая документальный фильм, который никак не комментирует события. Украинские власти обвинили режиссера в пропаганде. Позже она дала понять в своём письменном заявлении, что считает вторжение России в Украину необоснованным и незаконным и признает необходимость проведения расследования Международным уголовным судом военных преступлений России в Украине».

Ниже приводим несколько основных вопросов и ответов из этого интервью (полная версия онлайн доступна только платящим абонентам).

«Какое впечатление произвели на вас российские солдаты?

Я была очень удивлена тем, насколько обычными были эти люди. Нормальные люди в совершенно ненормальной ситуации. Когда я приехала (на фронт), то я не знала, чего ожидать. Я не знала никого из военных, у меня нет друзей или родственников в армии. Я почти ничего не знала об этой войне. Единственная информация, которой я располагала, была получена из СМИ: российских, украинских, западных. Моя голова была забита противоречивыми суждениями. Поэтому поначалу я была очень осторожна.

Солдаты не выглядят агрессивными, в фильме нет никаких признаков их стремления кинуться в бой.

Для меня это тоже было удивительно. Ты думаешь о солдатах как о людях, у которых есть некая миссия. Что это мужчины, которые образуют некое единое подразделение и которые мыслят определенным образом. Но здесь все было совсем не так. Многие из этих простых людей не имеют никаких политических взглядов. Я даже видела, как некоторые из них сочувствуют, особенно украинским мирным жителям. Они говорят: «Все эти разрушенные здания… Если бы меня здесь не было, возможно, этого бы не случилось».

«Многие из этих простых людей не имеют никаких политических взглядов. Я даже видела, как некоторые из них сочувствуют, особенно украинским мирным жителям». NZZ SWI

Я не ожидала услышать нечто подобное. Но именно поэтому для меня также крайне важно, чтобы мы показывали этих людей и выслушивали их истории, а не просто придумывали что-то. Для меня в публикациях СМИ всегда не хватало человеческого измерения. Конечно, я понимаю, что тут я вступаю на тонкий лёд: то, как воспринимают русских солдат, не является… Как бы это сказать? Мы слишком редко видим их лица.

Рассказы о войне в основном исходят от украинской стороны, и они определяют то, как мы смотрим на русских солдат. Конечно, такой взгляд вполне объясним, на сто процентов. Люди в Украине страдают. Но и русские тоже страдают. Если ты посмотришь сорок фильмов с точки зрения Украины и ни одного с точки зрения России, то у тебя не будет полной картины. Тогда нельзя будет сказать, что ты действительно понимаешь, что происходит на этой войне.

Считаешь ли ты работу СМИ по освещению войны однобокой?

Правило военной журналистики — показывать войну с обеих сторон. И главное — не потерять человечность. Я понимаю, что это сложный вопрос, но страшно видеть, как русских солдат перестают воспринимать как людей. Это приводит к классическому, вопиющему расизму. Все люди — это люди. Это простая истина, которую, однако, уже практически невозможно произнести вслух.

В фильме одного солдата спрашивают о военных преступлениях россиян. Он говорит, что не может представить себе таких вещей. Можем ли мы просто позволить себе оставить в фильме такое заявление без его контекста?

Мы ничего не скрываем. В фильме отражены семь месяцев, которые я провела с солдатами. В западных СМИ много говорят о военных преступлениях, и образ того, что русские солдаты совершают военные преступления, все больше и больше укореняется в общественном сознании. СМИ фокусируются только на этих историях. Этот фильм показывает другую реальность войны. Если бы я была свидетелем военных преступлений в течение семи месяцев, они бы попали в фильм.

Что ты ответишь на обвинения в том, что ты слишком сочувственно показываешь русских солдат?

А где есть свод правил, в которых написано, что этих людей можно показывать как людей, а тех нет? Если мы не будем видеть друг в друге людей, а вместо этого будем распространять стереотипы, как это делают политики и СМИ, то война будет только продолжаться. И это только усилит ненависть».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Православие в Украине: новый закон вызывает споры

«Новый закон, принятый украинским парламентом на прошлой неделе, вызывает бурную реакцию». Об этом информирует общественный швейцарский телеканал SRF, предлагая свою аналитику.

«Новый закон, принятый украинским парламентом, предусматривает возможность запрета религиозных общин, поддерживающих войну России против Украины. Закон направлен прежде всего против Украинской православной церкви Московского патриархата. В первые несколько дней это решение оценивалось в основном с симпатией, потому что оно было призвано ослабить пророссийские силы в Украине. Теперь же верх берет беспокойство по поводу религиозной свободы. Такие же опасения испытывают Папа Римский и Всемирный совет церквей».

Телеканал SRF ссылается далее на мнение профессора Университета Мюнстера (ФРГ) Регины Эльснер (Regina Elsner), которая считает, что «стремление внимательнее присмотреться к тому, как представители московской церкви сотрудничают с Россией и поддерживают российскую идеологию, маскируя её под религиозную доктрину, вполне обосновано, и украинское государство не может сидеть сложа руки. Но при этом оно не должно ограничивать религиозную свободу». Вместо этого «нужно обеспечить украинцам возможность свободно принадлежать к той или иной религиозной общине по своему выбору». И это в ситуации раскола между православными церквами Украины и России?

Новый закон, принятый украинским парламентом, предусматривает возможность запрета религиозных общин, поддерживающих войну России против Украины Keystone

«Всё не так просто, — говорит Стефан Кубе (Stefan Kube), эксперт цюрихского форума «Религия и общество на Востоке и Западе» (Zürcher Forum Religion und Gesellschaft in Ost und West). — Для преодоления раскола необходим диалог. Его сторонники есть в обеих церквях. Однако они лишены поддержки высших иерархов, и это при том, что каждая из двух церквей настаивает, что именно она и является единственной легитимной православной церковью на украинской земле.

Запретить всю Украинскую православную (московскую) церковь без лишних слов не получится, тем более что каждый из примерно 9000 или около того приходов является самостоятельным юридическим лицом.

Для этого потребуется 9000 судебных разбирательств, в ходе которых придется доказывать, что соответствующий приход настроен пророссийски и действует в интересах Москвы». Конечно, говорит далее Стефан Кубе в интервью телеканалу SRF, «отдельные пророссийские общины могли бы быть запрещены или переведены в лояльную Киеву церковь. Однако помешать верующим и священнослужителям продолжать собираться вместе будет не так-то просто. Такие общины просто стали бы незарегистрированными единицами, действующими полулегально, а это не способствовало бы социальному миру в Украине».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

«Россия ведет войну с помощью швейцарского оружия — и это позор»

Газеты SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche пишут о том, что в Украине обнаружился пистолет-пулемет швейцарского производства. По их данным, телохранители президента России Владимира Путина используют автоматы типа MP9, Россия закупила сотню таких пистолетов-пулеметов в 2013 и 2014 годах, что подтвердил их швейцарский производитель. В то время федеральное правительство Швейцарии разрешило эту экспортную сделку, указывая, что на тот момент все условия по линии экспортного контроля были соблюдены. На фотографии, опубликованной одним из российских политиков в социальных сетях, изображен российский военнослужащий в Украине с таким пистолетом-пулеметом. Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики) ничего не знает об этой фотографии. Неясно также, пишут газеты, поступило ли данное конкретно оружие из арсеналов ФСО.

В своем редакционном комментарии главный редактор газеты SonntagsZeitung Артур Рутисхаузер (Arthur Rutishauser) пишет, что «Россия ведет войну с помощью швейцарского оружия — и это позор». «В Украине на линии фронта гибнут люди в масштабах, как никогда раньше огромных. Русские продвигаются все дальше на запад, Запад же безвольно наблюдает за этим. А когда США все же поставляют оружие Украине, то президент Джо Байден ограничивает масштабы его применения. В результате русским разрешено обстреливать Украину, но обратное — запрещено. Если так будет продолжаться, то Украина проиграет войну. Непоследовательность Швейцарии в отношении России также трудно понять. Если в 2014 году, во время первой фазы украинского конфликта, экспорт оружия в Россию был разрешен, то сегодня мы не поставляем в Украину даже защитные бронежилеты.

Газеты SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche пишут о том, что в Украине на российской стороне обнаружился пистолет-пулемет швейцарского производства типа MP9. SonntagsZeitung SWI

Тогдашние швейцарские миротворческие усилия если и можно было бы за что-то критиковать, так только за неэффективность. Сотня наблюдателей ОБСЕ и весь мир наблюдали за тем, как русские в 2014 году захватили Крым и часть Донбасса в 2014 году. Но в то же самое время Швейцария поставила Путину оружие для его телохранителей. И теперь оно появилось в зоне боевых действий на российской стороне. С беспрецедентной последовательностью мы сегодня препятствуем поставкам в Украину швейцарского оружия, даже ржавых танков мы поставить не хотим. Парламентские инициативы с предложением разрешать на определенных условиях реэкспорт вооружений, регулярно проваливаются в парламенте. Обычно это происходит из-за «нечестивых альянсов» между дружественной России Швейцарской народной партии (SVP / UDC) и наивными левыми. Или потому, что Тьерри Буркарт (партия «Либералы» / FDP) и Герхард Пфистер (партия «Центр» / Mitte) не хотят допустить успеха друг друга.

Нарратив SVP о том, что миротворческие усилия Швейцарии нарушают её нейтралитет, сохраняется с 2014 года и по сей день. Шквал нападок ее сторонников на мирную конференцию на Бюргенштоке был просто гротескным. В странный унисон с российскими пропагандистами ими утверждалось, что организация конференции, не устраивающей Россию, — это своего рода объявление ей войны. Так что же должна все-таки делать Швейцария? Вероятно, без повышения налогов и довооружения армии не обойтись, потому что наши соседи не будут вечно терпеть нас в качестве «халявщиков, а не партнёров». Также нам нужно изменить политику в области (ре)экспорта вооружений. И наконец, нам остается только надеяться, что США вместе с ведущими европейскими странами хоть как-то поставят русских на место».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Ниже материалы, которые также были опубликованы у нас за последнюю неделю и которые могли бы Вас заинтересовать:

Олег Радзинский: «Я ничего плохого в сепаратизме не вижу»

Исторические следы швейцарских иммигрантов в США

Насколько сложны могут быть вопросы референдума?

Приглашаем Вас также принять участие в наших актуальных дебатах:

Показать больше Дебаты Ведёт: Яннис Маврис Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета? В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы? Присоединяйтесь к дискуссии 243 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 23 сентября 2024 года. А пока удачной новой недели и приятного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.