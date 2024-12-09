События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Корреспондент SRF Калум Маккензи за несколько дней до взятия Дамаска: «Если Асад падет, это будет означать, что он сделал ставку на Москву и все равно проиграл». © Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским. Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo.

Сегодня в выпуске:

«Если дело дойдет до крупной драки, то Путин бросит Асада»

«Вой сирены — не повод для эмиграции из Украины»

«Все, что мы видим, — это Россия, которая сжигает свои резервы»

Как два брата из Женевы возят в Украину гуманитарную помощь

«Если дело дойдет до крупной драки, то Путин бросит Асада»

Падение Алеппо затрагивает и Россию, которая уже много лет воюет вместе с режимом Асада в Сирии, в основном с помощью истребительной авиации. Корреспондент телеканала SRF по России Калум Маккензи объясняет, что такое развитие событий означает для Москвы и, возможно, для её войны в Украине. По его мнению, «война в Сирии была практически заморожена, и все последние годы она не требовала от Москвы особого внимания. Но теперь Кремлю пришлось отправить в Сирию высокопоставленных командиров, его самолеты наносят удары по повстанцам. Русским также, судя по всему, пришлось даже эвакуировать аэродром, который они использовали под Алеппо.

В 2015 году операция в Сирии стала крупным геополитическим успехом Путина. Спасая режим Асада, он смог показать, что Россию стоит воспринимать всерьез в качестве крупной региональной державы. Кроме того, он сделал Асада зависимым от Кремля, а это означало, что Россия имеет теперь на Ближнем Востоке свой плацдарм. Москва посчитала, что теперь там она может действовать на равных с США. Путин также смог показать, что он будет поддерживать своих союзников в случае, если им будет угрожать серьезная опасность. Теперь же он поставлен в очень неловкое положение — примерно в такое же, в каком оказался Джо Байден после вывода войск из Афганистана.

Сирийская гражданская война привела к полному разрушению целых городов. Алеппо, подвергавшийся наиболее ужасающим бомбардировкам, снова стал театром боевых действий. Keystone

Если Асад падет, это будет означать, что он сделал ставку на Москву и все равно проиграл. Это, по крайней мере, заставит многих задуматься о том, стоит ли и дальше иметь дело с Кремлем. Среди первых таких «мыслителей» явно будет Ким Чен Ын. Пока же Путин будет наблюдать за тем, как Асад пытается справиться с ситуацией в условиях ограниченной российской помощи. Однако если дело дойдет до крупной драки, то Путин, скорее всего, бросит Асада. В конце концов, по идеологическим причинам гораздо важнее для Путина порабощение Украины, влиянием России на Ближнем Востоке можно и пожертвовать. Кроме того, война в Украине гораздо сильнее влияет на репутацию Путина в мире, чем его позиции в Сирии.

И если Тегерану теперь придется активнее участвовать в Сирии, с тем чтобы поддержать Асада, то это может негативно сказаться на иранских поставках вооружений России. Для простых же россиян Сирия — это просто еще один театр военных действий, которые Запад якобы ведет против России. По меньшей мере, таков сейчас пропагандистский нарратив. Но большинство из них уже давно пытаются всеми силами дистанцироваться от вечной истории борьбы России с остальным миром. Как сказал один лояльный Кремлю журналист, взятие Алеппо стало лично для него шоком, хотя в России давно уже всем известно, насколько коррумпированы, мало мотивированы и некомпетентны офицеры и солдаты Асада».

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«Вой сирены — не повод для эмиграции из Украины»

«Когда ресурсов не хватает, то здравый смысл и гуманность требуют сосредоточиться на тех, кто действительно нуждается в помощи». Таково мнение швейцарского журналиста и специалиста по Украине Курта Пельды. «Конечно, российские ракеты, беспилотники и даже крылатые ракеты время от времени наносят удары по Западной Украине. Тем не менее любой, кто путешествует по Украине, заметит четкую разницу между близкими к фронту районами на востоке и юге и регионами на западе, которые в значительной степени избавлены от следов войны. Российские КАБы падают на Харьков почти каждую ночь, в то время как во Львове, расположенном примерно в 900 километрах к западу, ничего подобного не происходит.

Некоторые жители Западной Украины жалуются на бессонницу из-за постоянного воя сирен. Но звук сирены ещё не означает, что вся эта территория является зоной боевых действий. Вместо того чтобы предупреждать сиренами об опасности лишь кратко и конкретно, как в Израиле, украинские власти предпочитает отправлять своих госслужащих, студентов и школьников в убежища иногда на несколько часов. Статистики, показывающей, сколько людей с запада или с востока и юга Украины живут в Швейцарии, сейчас нет. Ограничение условий предоставления «защитного» ВНЖ категории S, принятое парламентом, касается не украинцев, уже приехавших в Швейцарию, а тех, кто может последовать вслед за ними.

В Украине вступила в силу часть нового закона о мобилизации. Многие из украинских мужчин, находящихся за рубежом, разрываются между чувством долга перед родиной и безопасностью. SWI swissinfo.ch

И в случае с этими людьми вполне уместно проводить различие между теми, кто приезжает из зон боевых действий или с оккупированных Россией территорий, и теми, кто приезжает в Швейцарию из относительно безопасных западных районов страны, где риск пострадать в дорожной аварии куда выше, чем риск погибнуть от ракетной атаки. Однако теперь Государственному секретариату по делам миграции (SEM) придется внимательно следить за тем, где проходит линия фронта. Ему также придется анализировать, где особенно часто случаются атаки беспилотников и ракет. В Харькове это было бы легко, но в случае с Одессой, которая все чаще становится целью российских авиаударов, ответственным лицам, вероятно, придется немного попотеть.

Новые правила также позволят устранить одно особенно неприятное обстоятельство: владельцы недвижимости на западе Украины часто сдают свои пустующие квартиры и дома перемещенным лицам с восточных территорий, иногда по абсурдно высокой цене. При этом они сами без проблем живут в Швейцарии в статусе людей, ищущих защиты за счет налогоплательщиков. С такой практикой пора заканчивать. Одновременно парламент Швейцарии не смог устранить и еще одну вопиющую несправедливость: украинцам по-прежнему разрешено проводить до двух недель в отпуске в своей стране, тогда как остальным просителям убежища такого права не предоставлено. Швейцарии также не помешало бы проявлять больше солидарности в области гуманитарной помощи, которая все еще позорно мала, особенно учитывая, что зима не за горами и что Россия прицельно уничтожает именно системы энергоснабжения».

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«Все, что мы видим, — это Россия, которая сжигает свои резервы»

Военный экономист и приват-доцент Швейцарской военной академии при ВТШ Цюриха Маркус Койпп (Dr. Marcus Keupp) анализирует в своем интервью популярному порталу «Ватсон» ситуацию в России и Украине. «Россия направляет все свои ресурсы в оборонную промышленность, что создает очень высокий спрос на рабочую силу. В настоящее время уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне. Особо невежественные журналисты потом пишут, что Путин — победитель года и что санкции не работают. Но это неверно. Все, что мы видим, — это Россия, которая сжигает свои резервы, что сопровождается высокой инфляцией, которая в октябре составила почти 10 процентов. Для сравнения: в Швейцарии в ноябре она составила 0,7 процента.

То, что люди получают в России в виде повышения зарплаты, тут же съедается инфляцией. В некоторых регионах России сливочное масло теперь продается только в специальных упаковках, защищающих от краж. Люди начали воровать масло, потому что оно стало для них слишком дорогим. Если так пойдет и дальше, то мука, масло и зерно тоже подорожают, и тогда российскому режиму придется начать субсидировать основные продукты питания, как это было в Советском Союзе. Если масштабы частного потребления снизятся, а оборонная промышленность останется единственной движущей силой экономики, то экономический рост также затормозится. В этом и заключается великая ирония: Путин был весьма популярен в нулевые годы именно потому, что покончил с экономическим хаосом 1990-х и снизил уровень бедности.

Закрытый филиал «Макдональдс» в России: пусто — и точка! Keystone-SDA

А сейчас он сам разрушает все то процветание, которое он выстраивал последние 25 лет. Пример: среднемесячная зарплата в Тувинском регионе эквивалентна 200 долларам США. Если ты предложишь «контрактнику» 1400 долларов, то он, конечно, поедет воевать. Однако это бессмысленное сжигание человеческих жизней на фронте (его называют «мясными атаками») имеет только психологическую пользу. Путин хочет создать у всех впечатление, что в его распоряжении находятся бесконечные материальные и людские ресурсы, что, конечно же, не соответствует действительности и имеет негативные последствия для экономики. Она и так уже испытывает огромный дефицит рабочей силы. Полная занятость ведь обеспечена только потому, что в стране просто больше нет людей.

В начале первой мобилизации из страны уже уехал миллион человек, в основном высокообразованные специалисты, на данный момент почти 600 000 россиян погибли или были ранены на войне, и их тоже больше нет на рынке труда. К этому добавляется отрицательный прирост населения. Если Путин будет продолжать в том же духе, что и сейчас, то запасы советского военного имущества в России опустеют не позднее 2027 года. Темпы производства не будут успевать за темпами убыли населения. Путин прекрасно понимает, что в долгосрочной перспективе он загоняет свою экономику, оборонную промышленность и общество в тупик. Однако он рассчитывает на то, что Запад перестанет поддерживать Украину еще до того, как его ресурсы будут исчерпаны. И тогда ему все же удастся выиграть войну.

Что касается Украины, то нехватка личного состава — это, конечно, большая проблема ВСУ. Бывает так, что одно и то же подразделение месяцами находится на одной и той же позиции и его просто некем заменить. Именно поэтому В. Зеленский уже направляет на фронт осужденных из тюрем. Но возможности мобилизации у него куда более ограниченны, чем у противника. Россия ведь авторитарная диктатура, ей все равно, гибнут ли на войне ее солдаты. Такая ситуация означает, что Украине придется и дальше компенсировать недостаток солдат материальными средствами. Это возвращает нас к вопросу о поддержке Запада. Все сейчас говорят о Д. Трампе, и его риторика во многом похожа на российскую: её порой нельзя воспринимать всерьез. Но вот что нужно обязательно сказать, притом что я сам далеко не фанат Трампа: вооружал Украину после нападения Путина на Крым в период с 2016 по 2018 год именно он, а не Барак Обама».

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О чем ещё сообщают СМИ Швейцарии?

Как два брата из Женевы возят в Украину гуманитарную помощь

Братья Димитри и Алекс Монтанини (Alex / Dimitri Montanini) из Женевы занимаются перевозкой гуманитарных грузов в Украину с момента начала российского вторжения почти три года назад. Швейцарская газета «Трибюн де Женев» посвящает им свой репортаж. «Дорога до польско-украинской границы занимает два дня. На пограничном пункте польские таможенники очень любят проверять одни и те же документы по нескольку раз. Ожидание может затянуться до десяти часов. Чтобы добраться до Киева, придется потратить еще один день на дорогу. Харьков, крупный город на востоке страны, находится в 500 километрах. А если вы планируете углубиться на юг страны, то это займет ещё больше времени».

В первые дни войны, в конце февраля 2022 года, Алекс и Димитри зафрахтовали шесть минивэнов, набрали водителей из числа друзей и родственников. «Люди говорили нам: «Мы хотим помочь, у нас есть оборудование, но у нас нет возможности доставки. У нас такая (возможность) была. Мы везли лекарства, аптечки, еду (рис, макароны, масло и гречку, которая очень популярна в Украине) и теплую одежду. Мы думали, что это будет единичный случай. Но все оказалось совсем наоборот», — вспоминает Алекс.

Минами и другими взрывоопасными предметами поражено, вероятно, около 23% территории Украины. Keystone-SDA

Последней их крупной акцией стала поставка в середине ноября целой машины для разминирования. Она весит 12 тонн и была разработана фондом Fondation Digger в городе Таванн (кантон Во / VD). Машина была приобретена благодаря деньгам фонда «Швейцарская солидарность» (Glückskette / Chaîne du Bonheur). «Машина была куплена гражданами, доставлена гражданами, она предназначена для граждан», — объясняет Димитри Монтанини. В распоряжении властей Украины таких машин всего около двадцати. Эта страна уже превратилась в огромное минное поле, опасная зона охватывает четверть территории страны».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 16 декабря 2024 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.