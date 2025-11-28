В Церматте представили проект 260-метровой жилой башни Lina Peak

Проект, от которого кружится голова: небоскреб в горах — безумие или этот девелопер просто опережает свое время? DR Heinz Julen

Местный архитектор Хайнц Юлен предложил построить к 2034 году в Церматте 62-этажную жилую башню с видом на культовую гору Маттерхорн. Жители города отреагировали на этот проект очень по-разному.

7 минут

Местный архитектор Хайнц ЮленВнешняя ссылка предлагает построить к 2034 году 62-этажную башню с видом на Маттерхорн. Проект произвёл сильное впечатление и тут же разделил жителей Церматта на его сторонников и яростных критиков. В середине ноября 2025 года Хайнц Юлен представил свой проект Внешняя ссылкажителям Церматта. Презентация собрала полный зал, и публике, особенно молодёжи, более склонной к рискованным экспериментам, было интересно увидеть, каким архитектор видит будущее курорта.

Его репутация смелого и непредсказуемого зодчего известна далеко за пределами страны: это ведь именно он когда-то предлагал построить на высоте 4000 метров на вершине Малого Маттерхорна высотный герметичный отель с искусственной атмосферой — проект, который в кругах альпинистов был воспринят весьма сдержанно. Другая его инициатива оказалась более удачной: в его отеле номера были оснащены поворотной платформой, на которой стояли кровать и ванна, кроме того там предлагалось устроить джакузи, которое могло выезжать через раздвижную крышу на открытый воздух.

Хайнц Юлен (Heinz Julen), уроженец Церматта, художник, архитектор и дизайнер, реализовал уже несколько крупных гостиничных проектов. DR Heinz Julen

Этот объект впоследствии пришлось привести к более классическому и менее экзотичному формату, но о нём говорили буквально по всей стране. А что его новый проект? «Эта идея живёт во мне уже много лет. Я вложил в неё массу времени, хотя пока и не так много денег», — признался Хайнц Юлен после презентации своей башни Lina Peak. Построить ее предлагается на территории четырех небольших и не очень ценных участков сельхозземель в нижней части города Церматт на высоте около 1 500 метров над уровнем моря. Важнейший акцент проекта — панорамный вид на Маттерхорн, гору высотой 4478 метров.

Башня должна опираться на стилобатное основание площадью 40 на 40 метров. В этом «цокольном этаже» архитектор планирует разместить стоянку на тысячу парковочных мест. Предусмотрены также концертный зал на 2 500 мест, рестораны, детский сад, общественный бассейн, спортивный центр, магазины и открытая терраса на самом верху, куда гостей будут доставлять скоростные лифты. Этажи вплоть по тридцать первого, по замыслу архитектора, будут предназначены для местных жителей — прежде всего для сотен сезонных работников из-за рубежа, занятых в гостиницах, ресторанах и работающих таксистами.

Неоднозначные оценки

Из-за высоких цен на землю найти жильё для персонала почти невозможно: свободных квартир тут почти нет, а башня позволила бы предложить им сравнительно доступные квартиры. С тридцать третьего по шестьдесят второй этаж расположились бы апартаменты высшего класса с панорамным остеклением. Церматт — один из самых дорогих курортов Швейцарии, и цены на жильё здесь со времён пандемии растут постоянно и неуклонно. Хайнц Юлен предполагает, что значительная часть покупателей этой недвижимости будет иностранцами, проблема только в том, что по местному законодательству нерезиденты не имеют права приобретать здесь недвижимость — им пришлось бы сначала оформлять регистрацию в Церматте.

Построить башню предлагается на площади четырех небольших участков сельхозземель в нижней части города Церматт. Heinz Julen DR

Оценки проекта от постоянных жителей курорта — а их около 5 800 — резко различаются: от резкой критики до осторожного интереса. Хайнц Юлен подчёркивает, что путь к реализации этого проекта будет долгим. «Сначала нужно собрать 600 подписей, для того чтобы инициировать перевод земель из сельскохозяйственной зоны в строительную зону. Затем потребуется вынести вопрос на местное народное голосование», — говорит он.

Хайнц Юлен предлагает следующую структуру собственности: по 7 процентов отойдут в муниципальную собственность, исторической «Общине граждан Церматта» (структуре, объединяющей и представляющей интересы местных родов, проживающих тут уже несколько столетий), местным компании канатных дорог и железнодорожной компании.

Себе он намерен оставить 45 процентов, а оставшуюся долю передать инвесторам, поддержавшим проект. По его оценке, строительство займёт от пяти до десяти лет и обойдётся примерно в полмиллиарда франков. Доступность объекта, помимо проблем, проистекающих из прямой демократии — это ещё одна сложная тема. Сейчас автомобильный въезд в Церматт ограничен: по подъездной дороге в Церматт могут заезжать лишь владельцы местного жилья.

Читайте также по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности Швейцарская деревня, где иностранцы стали большинством Этот контент был опубликован на В швейцарской деревне Тэш, что недалеко от Церматта, португальцы уже превосходят швейцарцев по численности населения. Читать далее Швейцарская деревня, где иностранцы стали большинством

Остальным надо доезжать до перехватывающей парковки в деревне Тэш, а затем пересаживаться на поезд. Появление «вертикальной деревни» с несколькими тысячами жителей и гостей увеличило бы нагрузку на этот маршрут, и без того работающий на грани возможного. Разработчики предлагают поэтому построить новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ), а также канатную дорогу, которая позволяла бы добираться до башни обход центра курорта.

Башни и сверхтуризм

Для швейцарских горных курортов проект такого масштаба стал бы уникальным прецедентом. На данный момент все примеры высоток — башня Europe в Монтрё и высотные жилые секции под Кран-Монтаной — скорее рассматриваются как примеры архитектурных неудач, искажающих традиционные пейзажи, виды и ландшафты. В Церматте о них сейчас вспоминают регулярно.

А также:

Показать больше

Показать больше Швейцария как никогда привлекательна для богатых иностранцев Этот контент был опубликован на Степень привлекательности Швейцарии для богатых иностранцев остается на высоком уровне, даже несмотря на некоторые правовые барьеры. Читать далее Швейцария как никогда привлекательна для богатых иностранцев

И это при том, что идеи гигантских башен в горных деревнях в стране выдвигались регулярно, но все они так и остались на бумаге. В городе Фальс (Граубюнден) предлагалось, например, построить гостиничную башню высотой 381 метр. Известные архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мерон (Jacques Herzog и Pierre de Meuron) в своё время рассматривали возможность возведения башни высотой 105 метров над Давосом — проект также не получил никакого развития.

Строительство такой башни заняло бы от пяти до десяти лет и обошлось бы примерно в полмиллиарда франков. Heinz Julen DR

К таким опасениям добавляется еще и страх перед «сверхтуризмом». В прошлом 2024 году вершину Малый Маттерхорн посетили более 900 000 человек — рекордная цифра. Именно поэтому звучит вопрос: нужно ли стране вообще продолжать столь активно продвигать Церматт на мировом туристическом рынке, если курорт уже работает на пределе? Будут строить проект Lina Peak или нет — это один вопрос. Но факт остается фактом: дебаты насчет будущего развития Церматта и его жилищной политики получили новую информацию к размышлению.

Показать больше

Показать больше Демография Уродливая Швейцария: между уплотнительной застройкой и культурным наследием Этот контент был опубликован на Швейцария ассоциируется с красотой и уютом, однако и тут, если приглядеться, можно найти немало примеров вопиющего архитектурного уродства. Читать далее Уродливая Швейцария: между уплотнительной застройкой и культурным наследием

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch