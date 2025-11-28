В Церматте представили проект 260-метровой жилой башни Lina Peak
Местный архитектор Хайнц Юлен предложил построить к 2034 году в Церматте 62-этажную жилую башню с видом на культовую гору Маттерхорн. Жители города отреагировали на этот проект очень по-разному.
Местный архитектор Хайнц ЮленВнешняя ссылка предлагает построить к 2034 году 62-этажную башню с видом на Маттерхорн. Проект произвёл сильное впечатление и тут же разделил жителей Церматта на его сторонников и яростных критиков. В середине ноября 2025 года Хайнц Юлен представил свой проект Внешняя ссылкажителям Церматта. Презентация собрала полный зал, и публике, особенно молодёжи, более склонной к рискованным экспериментам, было интересно увидеть, каким архитектор видит будущее курорта.
Его репутация смелого и непредсказуемого зодчего известна далеко за пределами страны: это ведь именно он когда-то предлагал построить на высоте 4000 метров на вершине Малого Маттерхорна высотный герметичный отель с искусственной атмосферой — проект, который в кругах альпинистов был воспринят весьма сдержанно. Другая его инициатива оказалась более удачной: в его отеле номера были оснащены поворотной платформой, на которой стояли кровать и ванна, кроме того там предлагалось устроить джакузи, которое могло выезжать через раздвижную крышу на открытый воздух.
Этот объект впоследствии пришлось привести к более классическому и менее экзотичному формату, но о нём говорили буквально по всей стране. А что его новый проект? «Эта идея живёт во мне уже много лет. Я вложил в неё массу времени, хотя пока и не так много денег», — признался Хайнц Юлен после презентации своей башни Lina Peak. Построить ее предлагается на территории четырех небольших и не очень ценных участков сельхозземель в нижней части города Церматт на высоте около 1 500 метров над уровнем моря. Важнейший акцент проекта — панорамный вид на Маттерхорн, гору высотой 4478 метров.
Башня должна опираться на стилобатное основание площадью 40 на 40 метров. В этом «цокольном этаже» архитектор планирует разместить стоянку на тысячу парковочных мест. Предусмотрены также концертный зал на 2 500 мест, рестораны, детский сад, общественный бассейн, спортивный центр, магазины и открытая терраса на самом верху, куда гостей будут доставлять скоростные лифты. Этажи вплоть по тридцать первого, по замыслу архитектора, будут предназначены для местных жителей — прежде всего для сотен сезонных работников из-за рубежа, занятых в гостиницах, ресторанах и работающих таксистами.
Неоднозначные оценки
Из-за высоких цен на землю найти жильё для персонала почти невозможно: свободных квартир тут почти нет, а башня позволила бы предложить им сравнительно доступные квартиры. С тридцать третьего по шестьдесят второй этаж расположились бы апартаменты высшего класса с панорамным остеклением. Церматт — один из самых дорогих курортов Швейцарии, и цены на жильё здесь со времён пандемии растут постоянно и неуклонно. Хайнц Юлен предполагает, что значительная часть покупателей этой недвижимости будет иностранцами, проблема только в том, что по местному законодательству нерезиденты не имеют права приобретать здесь недвижимость — им пришлось бы сначала оформлять регистрацию в Церматте.
Оценки проекта от постоянных жителей курорта — а их около 5 800 — резко различаются: от резкой критики до осторожного интереса. Хайнц Юлен подчёркивает, что путь к реализации этого проекта будет долгим. «Сначала нужно собрать 600 подписей, для того чтобы инициировать перевод земель из сельскохозяйственной зоны в строительную зону. Затем потребуется вынести вопрос на местное народное голосование», — говорит он.
Хайнц Юлен предлагает следующую структуру собственности: по 7 процентов отойдут в муниципальную собственность, исторической «Общине граждан Церматта» (структуре, объединяющей и представляющей интересы местных родов, проживающих тут уже несколько столетий), местным компании канатных дорог и железнодорожной компании.
Себе он намерен оставить 45 процентов, а оставшуюся долю передать инвесторам, поддержавшим проект. По его оценке, строительство займёт от пяти до десяти лет и обойдётся примерно в полмиллиарда франков. Доступность объекта, помимо проблем, проистекающих из прямой демократии — это ещё одна сложная тема. Сейчас автомобильный въезд в Церматт ограничен: по подъездной дороге в Церматт могут заезжать лишь владельцы местного жилья.
Читайте также по теме:
Показать больше
Швейцарская деревня, где иностранцы стали большинством
Остальным надо доезжать до перехватывающей парковки в деревне Тэш, а затем пересаживаться на поезд. Появление «вертикальной деревни» с несколькими тысячами жителей и гостей увеличило бы нагрузку на этот маршрут, и без того работающий на грани возможного. Разработчики предлагают поэтому построить новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ), а также канатную дорогу, которая позволяла бы добираться до башни обход центра курорта.
Башни и сверхтуризм
Для швейцарских горных курортов проект такого масштаба стал бы уникальным прецедентом. На данный момент все примеры высоток — башня Europe в Монтрё и высотные жилые секции под Кран-Монтаной — скорее рассматриваются как примеры архитектурных неудач, искажающих традиционные пейзажи, виды и ландшафты. В Церматте о них сейчас вспоминают регулярно.
А также:
Показать больше
Швейцария как никогда привлекательна для богатых иностранцев
И это при том, что идеи гигантских башен в горных деревнях в стране выдвигались регулярно, но все они так и остались на бумаге. В городе Фальс (Граубюнден) предлагалось, например, построить гостиничную башню высотой 381 метр. Известные архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мерон (Jacques Herzog и Pierre de Meuron) в своё время рассматривали возможность возведения башни высотой 105 метров над Давосом — проект также не получил никакого развития.
К таким опасениям добавляется еще и страх перед «сверхтуризмом». В прошлом 2024 году вершину Малый Маттерхорн посетили более 900 000 человек — рекордная цифра. Именно поэтому звучит вопрос: нужно ли стране вообще продолжать столь активно продвигать Церматт на мировом туристическом рынке, если курорт уже работает на пределе? Будут строить проект Lina Peak или нет — это один вопрос. Но факт остается фактом: дебаты насчет будущего развития Церматта и его жилищной политики получили новую информацию к размышлению.
Показать больше
Уродливая Швейцария: между уплотнительной застройкой и культурным наследием
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.