Как швейцарский горец похитил из Цюриха два святых черепа

Старейшее известное изображение цюрихских городских Святых Цюриха Феликса и Регулы в украшенном миниатюрами «Штутгартском пассионале» (Stuttgarter Passionale) — иллюминированной рукописи с житиями святых, датируемой 1130 годом. Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

Цюрих пять веков назад: город переживает смутное время. Алтари рушатся, реликвии выносятся из храмов, в поле внимания радикальных реформаторов оказываются и останки Феликса и Регулы, святых покровителей города на реке Лиммат. Но внезапно реликвии исчезают, а спустя некоторое время вновь объявляются в небольшой часовне высоко в Альпах.

Кристоф Куммер (Chistoph Kummer)

Возможно, в тот момент он находился в ризнице среди голых стен, там где ещё недавно мерцал золотой свет священных реликвий. Может быть, это была ночь, за стенами выл ветер, а в перекрытиях скрипели старые балки. Он понимал: если он, Хансли Бенет (Hansli Benet), этого не сделает, то этого не сделает уже никто. Черепа нужно было спасать.

Иначе будет поздно. И в самом деле: в 1524 году Цюрих стоял на пороге совершенно новой эпохи. Реформатор Ульрих Цвингли яростно проповедовал новый Закон, выступая против икон, алтарей и реликвий — против всего, что веками считалось воплощением христианства. Новый взгляд на Веру, по его убеждению, не нуждается ни в костях, ни в образах, ему нужно только Слово. Городской совет поддержал этот курс: алтари убирали, иконы снимали, церковные святыни покидали вековые своды храмов.

Рынок реликвий

Не избежал этой участи и собор Гроссмюнстер. Здесь на протяжении веков покоились останки Святых Феликса и Регулы, небесных покровителей города. По преданию, брат и сестра были членами Фиванского легионаВнешняя ссылка — легендарного войска, отказавшегося поклоняться римским богам и выбравшего Христа. Около 300 года н. э. они бежали в Цюрих, но были схвачены и обезглавлены на месте, где позднее возвели Водную церковь (Wasserkirche), готический храм 15 века. В период Реформации он был превращён в библиотеку, но сегодня он вновь действующий.

Цюрихский алтарный образ с Феликсом и Регулой: городские святые Цюриха приносят Христу свои отсечённые головы, после чего Он вводит их в Царствие небесное. Zvg

Легенда рассказывает, что после казни Феликс и Регула подняли с земли свои отрубленные головы и дошли до холма, где впоследствии построили собор Гроссмюнстер. Этот мрачный сюжет превратил их в символы стойкости в вере, а их кости в почитаемые реликвии. «В позднем Средневековье культ реликвий был особенно сильно распространён, — поясняет историк Петер Опитц (Peter Opitz). — Города и церкви собирали их с особым рвением, возник даже настоящий рынок реликвий. Для церкви это было не только делом веры, но и важным источником дохода».

Но со временем накопилось уж слишком много реликвий и слишком уж много чудес якобы происходило вокруг них. Говорили даже в насмешку, что щепок от Креста Христова теперь столько, что хватило бы построить целый корабль. Распространение массовой грамотности, книгопечатание и церковные скандалы подтачивали доверие к таким святыням. При этом так называемое иконоборчество стало не просто вспышкой разрушительных инстинктов, но выражением тоски по вере, укоренённой не в вещах, а в человеческом сердце.

Похищение священных черепов

Поначалу могилы Феликса и Регулы оставались нетронутыми. Но в декабре 1524 года всё изменилось. Цюрихский хронист Бернхард Висс (Bernhard Wyss) писал, что «все святыни и гробы вместе с костями были удалены (из храмов)». А в октябре 1525-го городские власти решили окончательно избавиться от останков покровителей — вероятно, предав их земле. И тогда вмешался тот, кто знал, как и когда можно проникнуть к их останкам и остаться незамеченным.

Поздние предания называют даже конкретное имя: Хансли Бенет из долины Урзерн (Urserntal), уроженец кантона Ури, об ту пору живший в Цюрихе. Ночью, в полной тишине, он вынес шкатулку с костями и отправился в путь по старым вьючным тропам Готтарда к себе на родину. В горном Андерматте он нашёл то, что искал: маленькую часовню, достаточно уединённую, чтобы спрятать там ныне запретные реликвии.

Новая обитель для реликвий: горная деревня Андерматт (кантон Ури) с католической приходской церковью в центре высокогорной долины Урзернталь (Urserntal, кантон Ури), расположенной на пути через перевал Сен-Готтард. Keystone

Почти столетие об этом сюжете никто не вспоминал и лишь в 1648 году священник из Андерматта записал в приходских анналах, что «в 1525 году некто Хансли Бенет спас реликварий из Цюриха и доставил его в Урзернталь». В 1688 году тайник открыли — при свидетелях и под протокол. Внутри лежали два черепа, бережно помещённые среди мелких костных фрагментов и пергамента с указанием их происхождения. Начиная с 1730 года черепа регулярно выкладывали в богато украшенные реликварии и выносили на свет для участия в религиозных процессиях.

Почитание черепов продолжалось — уже более сдержанное, чем прежде, но всё ещё живое и значимое. В 1988 году учёные решили доподлинно выяснить их возраст. Радиоуглеродный анализ показал: череп Феликса датируется 11–12 веками, то есть поздним Средневековьем. Установить его связь с Гроссмюнстером было уже невозможно. Череп Регулы имел деревянную сердцевину, в которую были вставлены еще два фрагмента черепа римской эпохи, что в целом согласуется с подробностями предания, дошедшего до наших дней.

Подлинность второстепенна

Для современных католиков вопрос подлинности реликвий носит второстепенный характер. «Сегодня культ реликвий чаще понимается с духовной точки зрения: значение имеет не столько подлинность артефактов, сколько то, что они собой символизируют», — отмечает Петер Опитц. В настоящее время черепа хранятся в приходской церкви Андерматта. Они уже не находятся в центре какого-то культа, но при этом остаются молчаливыми свидетелями истории — рассказывая о вере, изгнании и стремлении сохранить себя и свою идентичность в эпоху перемен.

В 1950 году Католическая церковь Святых Феликса и Регулы в Цюрихе (Katholische Kirche St. Felix und Regula in ZürichВнешняя ссылка) получила в свое распоряжение часть этих реликвий в качестве символического возвращения покровителей города на свою исконную родину. А в 2011 году они побывали в Цюрихе уже в полном составе: святые черепа на несколько недель поместили в крипте Гроссмюнстера как часть художественного проекта. Память о Феликсе и Регуле и сегодня остаётся живой, сохраняясь в названиях церквей и улиц, а также в традиции детского стрелкового праздника Knabenschiessen, который, хотя и носит светский характер, но по времени проведения и по символике тесно связан с чествованием Святых Брата и Сестры.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

