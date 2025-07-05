Застежка-липучка: через тернии к культовой швейцарской идее

Современные ортопедические шины немыслимы без застёжки-липучки. Keystone / Gaetan Bally

Швейцарский инженер Жорж де Местраль (George de Mestral, 1907–1990) запатентовал застёжку-липучку ещё в 1950-х годах. Однако его разработка долгое время оставалась в тени: промышленность, индустрия моды и потребители относились к ней с откровенным скепсисом. А потом началась История.

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Переломный момент наступил, когда липучку начали использовать в лунных миссиях NASA «Аполлон» и в спортивной экипировке. Именно в этих сферах её практичность — прочное сцепление, лёгкость использования и отсутствие металлических деталей — проявилась особенно ярко. После этого «липучка» получила международную известность и стремительно вошла в повседневную жизнь людей, став одним из самых узнаваемых швейцарских изобретений 20 века.

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Это приспособление практично, пусть и не слишком элегантно. Тем не менее мы сталкиваемся с ним почти каждый день. Можете ли вы представить себе современную повседневную жизнь без застёжки-липучки? Считается, что эта швейцарская идея входит в число 50 самых значительных изобретений 20 века. Как и некоторые другие изобретения из Швейцарии, она в буквальном смысле изменила мир.

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Принцип действия прост: с одной стороны — мягкая ворсистая лента, с другой — лента с крошечными крючками. При прижатии друг к другу они сцепляются и остаются соединёнными, пока они не будут разъединены — для чего требуется довольно значительное усилие. Однако до получения глобального признания изобретению пришлось пройти долгий путь.

Макросъёмка демонстрирует принцип действия застёжки-липучки. Copyright (C) Dee Breger / Photo Researchers, Inc.

Всё началось в 1941 году, когда 34-летний инженер из кантона Во Жорж де Местраль отправился на охоту со своей собакой. Вернувшись из леса, он с раздражением заметил, что к его одежде и к шерсти собаки прилипли семена репейника. Изучив семена под микроскопом, он обнаружил, что у них нет привычных шипов: вместо этого поверхность была покрыта сотнями крошечных зазубрин, цепляющихся за волокна ткани и шерсти.

На протяжении нескольких лет Ж. де Местраль, инженер-электротехник, пытался воспроизвести найденный им принцип в формате практичной механической застёжки. Он долго экспериментировал с формой крючков и искал подходящий текстильный материал, с тем чтобы создать «ответную часть». В итоге он все-таки изготовил прототип и в 1951 году подал заявку на патентование приспособления под названием Velcro: комбинация французских слов velours (вельвет) и crochet (крючок). Патент в Швейцарии был выдан ему 16 марта 1954 года.

Полезна, но уродлива

Но теперь перед стояла ещё одна сложная задача: как наладить промышленное производство изобретения? Жорж де Местраль оставил свою прежнюю работу, привлёк значительные инвестиции и отправился на поиски производителя, способного построить совершенно новое промышленное оборудование. Решил эту задачу после многолетних неудач один швейцарский производитель текстильных машин. В 1959 году в телепрограмме Schweizer FilmwochenschauВнешняя ссылка (предшественница Tagesschau, вечерних программы новостей на канале SRF) журналист с восторгом рассказал, что «ремни с этой новой застёжкой абсолютно надёжны».

Тем не менее в те годы большинство людей, похоже, ещё не доверяли липучке. Модная индустрия отнеслась к изобретению с холодком, попытка вывести продукт на рынок окончилась провалом. «Модники 1960-х не хотели иметь с ним ничего общего», — писал Smithsonian MagazineВнешняя ссылка, авторитетное издание, специализирующееся на науке, культуре и технологиях. А по словам обозревателей американского портала Mental FlossВнешняя ссылка, известного своими популярными обзорами изобретений и необычных фактов, «липучка была чрезвычайно полезна, но также чрезвычайно уродлива».

Жорж де Местраль (George de Mestral) представляет свою изобретённую застёжку-липучку, февраль 1959 года. Миллионером он, однако, так и не стал. Keystone / Photopress-Archiv / Alain Gassmann

Единственной сферой, где застёжка вызвала подлинный интерес, стала развивающаяся космическая индустрия. Космонавтам было неудобно возиться с молниями и шнурками, надевая и снимая скафандры. В то же время им нужно было как-то удерживать личные вещи и продукты питания от разлёта в невесомости во время пребывания на орбите. Их нисколько не смущал и характерный «хрустящий» звук — хотя, по имеющимся воспоминаниям, именно этот звук и шокировал модную публику того времени в наибольшей степени.

Космическая технология

Незаметным, но важным участником высадки на Луну, наряду с часами Omega Speedmaster и солнечным парусом Бернского университета, липучка стала 21 июля 1969 года. Телерепортажи, которые показывали, астронавты использовали эту застежку, вызвали огромный общественный интерес. Эта технология быстро приобрела статус высокотехнологичного и надёжного решения, особенно удобного для экстремальных условий.

Липучку стали воспринимать в качестве «космической технологии», что в конце 1960-х было почти что гарантией успеха. Вслед за космосом эту простую, но удобную систему крепления открыл для себя и мир спорта. Липучку начали использовать при производстве детской обуви, ортопедических шин, одежды для отдыха и туристического снаряжения.

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Настоящая же популярность пришла к ней в 1980–1990-х годах, когда уличная мода скейтеров и хип-хоп-сцены превратила её в элемент популярного стиля. Кроссовки с липучками стали культовыми. Так что со временем модная индустрия в корне изменила своё к ней отношение. Сегодня застёжку используют не только в повседневной одежде, но и в изделиях высокой моды — той самой, которая когда-то смотрела на неё с такой иронией.

После истечения срока действия патента самые разные производители продолжили развивать изначальный принцип липучки. Появились версии с грибовидными зацепами, с магнитными элементами, варианты из металла, а также нанолипучки, способные прикрепляться даже к совершенно гладким поверхностям. Сегодня липучка уже не считается уродством.

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Она стала частью мира high-tech — и даже искусства. Её заново открыли для себя такие художники, как Рэйчел Фитцпатрик (Rachel Fitzpatrick) и Йонг Джу Ким (Yong Ju Kim), которые в своих работах исследуют эстетический и тактильный потенциал этого приспособления. Жорж де Местраль, который вовсе не стал миллионером и умер в 1990 году в возрасте 82 лет, наверняка был бы от этого в восторге.

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