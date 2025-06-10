Банк UBS создаёт цифровых консультантов на основе ИИ

Цель — сократить накладные расходы и удовлетворить растущий спрос клиентов на видеоконтент. Keystone / Urs Flueeler

Крупнейший банк Швейцарии активно использует большие лингвистические модели от компаний OpenAI и Synthesia, с тем чтобы создавать реалистичные видео-аватары экспертов. Цель — сократить накладные расходы и удовлетворить растущий спрос клиентов на видеоконтент.

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Саймон Фой (Simon Foy), европейский финансовый корреспондент, газета The Financial Times Доступно на 2 других языках English en UBS deploys AI analyst clones Оригинал Читать далее UBS deploys AI analyst clones

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Швейцарский банк UBS начал использовать технологии от компании OpenAI и платформу Synthesia для генерирования текстов и создания цифровых аватаров своих банковских и финансовых аналитиков. Это решение стало ответом на всё более выраженный запрос клиентов на аналитические материалы в формате видеороликов.

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«Это не просто эффектный трюк, — заявил газете Financial Times Скотт Соломон (Scott Solomon), руководитель отдела технологий и глобальных исследований банка UBS. — Здесь мы видим два основных мотива: интерес клиентов к видеоконтенту и необходимость повышения степени эффективности нашей работы. Такая технология помогает нам масштабировать видеопроизводство под растущий спрос, при этом экономя время, которое аналитики обычно тратят на подготовку встреч с клиентами и на сами встречи».

Внешний контент

Программа стартовала в январе 2025 года и отражает, как видно, глобальную тенденцию: крупнейшие финансовые институты мира активно тестируют генеративный ИИ, стремясь снизить затраты и ускорить производственные процессы. Создаваемые банком UBS видеоролики внешне напоминают deepfake-контент — реалистичные изображения, голос и движения, синтезированные нейросетью. Чтобы создать аватары, аналитики приходят в студию Synthesia, где система фиксирует внешность и записывает голос.

Затем языковая модель на основе их аналитических записок формирует видео-скрипт: построчный сценарий разговора. Аналитик может его проверить и утвердить, после чего на этой основе создаётся видео с его цифровым двойником. По словам Скотта Соломона, участие в проекте сугубо добровольное. Эта программа была одобрена отделом кадров UBS, каждый видеоматериал с ИИ-аватаром требует согласия самого аналитика перед тем, как попасть к клиентам.

«Подумайте, насколько больше видео мы потребляем сегодня по сравнению с тем, что было всего пять лет назад, — отмечает Скотт Соломон. — Банк UBS публикует, с другой стороны, около 50 000 аналитических документов ежегодно, при этом мы выпускаем всего около тысячи роликов, именно столько позволяет делать наша традиционная студийная инфраструктура. А ведь просмотры видео растут в геометрической прогрессии».

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В рамках новой инициативы UBS планирует увеличить выпуск роликов до 5 000 видео с аватарами в год. Однако в отдельных случаях банку пришлось тормозить: технология не всегда точно воспроизводит акценты, что влияет на точность воспроизводства индивидуальных черт того или иного аналитика. «Да, акцент немного сглаживался, часть вашей личности могла теряться», — отметил Скотт Соломон.

Актуальными остаются вопросы прозрачности и аутентичности цифровых образов. В UBS подчёркивают: такие видео не будут замещать «аналитиков из плоти и крови». «На протяжении всего видео внизу будет указано, что данный «контент создан с помощью ИИ». Мы никогда не станем выдавать этот продукт за реального аналитика», — подчеркивает Скотт Соломон.

А тем временем генеративные большие языковые модели становятся способными выполнять всё более сложные задачи. Так, в прошлом месяце (апрель 2025 года) стартап из Нью-Йорка Rogo, разработчик чат-бота, имитирующего инвестиционного банкира-консультанта, привлёк нового финансирования на 50 млн от инвесторов во главе с инвестфондом Thrive Capital, так что общая рыночная капитализация компании увеличилась до 350 млн долларов.

Дополнительная информация: Мелисса Хейккиле (Melissa Heikkilä).

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Copyright The Financial Times Limited 2025

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