ИИ связывают со снижением числа вакансий в Швейцарии

Наблюдаемое в последние месяцы охлаждение рынка труда Швейцарии можно объяснить расширением сферы применения искусственного интеллекта (ИИ). Keystone-SDA

По данным рекрутинговой компании Adecco и Цюрихского университета, число трудовых вакансий в стране за год сократилось на 5,6%. Эксперты связывают это с внедрением ИИ и изменением структуры офисных профессий.

Согласно последнему отчёту Adecco, количество открытых вакансий во втором квартале 2025 года снизилось на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 5,6% в годовом выражении. Индекс швейцарского рынка труда (Swiss Job Market Index), рассчитываемый совместно Adecco и Цюрихским университетом (Universität Zürich), на сегодняшний день составляет 133 пункта.

Уточним: Swiss Job Market Index — это индикатор состояния швейцарского рынка труда, который с 2012 года рассчитывают кадровое агентство Adecco и Цюрихский университет. Базовое значение индекса (100 пунктов) соответствует уровню вакансий в четвёртом квартале 2012 года. Текущее значение в 133 пункта означает, что общее количество опубликованных вакансий примерно на 33% выше, чем в начале расчёта этого показателя.

«Согласно данным экономического обзора НИИ изучения проблем промышленной конъюнктуры KOF, во втором квартале 2025 года швейцарская экономика практически остановилась, что связано с падением экспорта и ростом американских таможенных тарифов». Об этом заявил представитель Adecco Марсель Келлер (Marcel Keller). По его словам, «тем не менее, число вакансий в третьем квартале сократилось лишь умеренно, а уровень безработицы вырос незначительно».

Крупнейшая группа

Это может «быть связано со стабилизирующим эффектом со стороны потребительского спроса и с введением режима сокращённого рабочего времени (Kurzarbeit)». Исследование Adecco и Цюрихского университета сосредоточено на офисных и административных профессиях, которые представляют собой крупнейшую профессиональную группу в Швейцарии. Они играют ключевую роль в обеспечении работы бизнеса и государственных учреждений.

Искусственный интеллект стал частью повседневной жизни жителей Швейцарии, и произошло это быстрее, чем в случае любой другой технологии. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

В то же время именно эти профессии первыми оказываются под ударом технологий на основе искусственного интеллекта. За последние два года — начиная с 2023-го — число вакансий в данном сегменте сократилось на 17,4%. «Наличие высшего образования само по себе уже не гарантирует защиты от негативного влияния систем на основе искусственного интеллекта», — предупреждают эксперты Adecco.

По их словам, для адаптации к новым условиям особое значение приобретают дополнительное профессиональное образование в области обработки данных и управления процессами, активное информирование о возможностях и рисках использования ИИ, а также структурная перестройка трудовых функций внутри компаний и учреждений, вызванная внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Этот процесс не ограничивается сокращением или автоматизацией рабочих мест, а представляет собой глубокое изменение логики взаимодействия человека и алгоритмов. В условиях, когда ИИ всё чаще берёт на себя рутинные операции (обработку данных, ведение отчётности, составление графиков, технический контроль) труд человека смещается в сторону анализа, принятия решений, коммуникации и креативных задач.

Логика дополнения

Это означает, что прежние границы между профессиями стираются: часть функций передаётся цифровым системам, появляются совершенно новые профессии, связанные с надзором за алгоритмами, этическим аудитом данных, обучением и адаптацией ИИ к корпоративным процессам. В результате происходит перенастройка организационных структур: меняются профили вакансий, пересматриваются квалификационные требования, а постоянным элементом корпоративной стратегии становится система внутреннего обучения и переобучения персонала.

В Швейцарии значительная часть экономики основана на квалифицированном, в том числе административном, труде, поэтому такого рода перераспределение означает не просто технологическую, но и социально-экономическую революцию. По сути, речь идёт о формировании нового типа рабочей среды, в рамках которой человек и искусственный интеллект взаимодействуют в логике не вытеснения, но взаимного дополнения.

