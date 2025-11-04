ИИ связывают со снижением числа вакансий в Швейцарии
По данным рекрутинговой компании Adecco и Цюрихского университета, число трудовых вакансий в стране за год сократилось на 5,6%. Эксперты связывают это с внедрением ИИ и изменением структуры офисных профессий.
Согласно последнему отчёту Adecco, количество открытых вакансий во втором квартале 2025 года снизилось на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 5,6% в годовом выражении. Индекс швейцарского рынка труда (Swiss Job Market Index), рассчитываемый совместно Adecco и Цюрихским университетом (Universität Zürich), на сегодняшний день составляет 133 пункта.
Уточним: Swiss Job Market Index — это индикатор состояния швейцарского рынка труда, который с 2012 года рассчитывают кадровое агентство Adecco и Цюрихский университет. Базовое значение индекса (100 пунктов) соответствует уровню вакансий в четвёртом квартале 2012 года. Текущее значение в 133 пункта означает, что общее количество опубликованных вакансий примерно на 33% выше, чем в начале расчёта этого показателя.
«Согласно данным экономического обзора НИИ изучения проблем промышленной конъюнктуры KOF, во втором квартале 2025 года швейцарская экономика практически остановилась, что связано с падением экспорта и ростом американских таможенных тарифов». Об этом заявил представитель Adecco Марсель Келлер (Marcel Keller). По его словам, «тем не менее, число вакансий в третьем квартале сократилось лишь умеренно, а уровень безработицы вырос незначительно».
Крупнейшая группа
Это может «быть связано со стабилизирующим эффектом со стороны потребительского спроса и с введением режима сокращённого рабочего времени (Kurzarbeit)». Исследование Adecco и Цюрихского университета сосредоточено на офисных и административных профессиях, которые представляют собой крупнейшую профессиональную группу в Швейцарии. Они играют ключевую роль в обеспечении работы бизнеса и государственных учреждений.
В то же время именно эти профессии первыми оказываются под ударом технологий на основе искусственного интеллекта. За последние два года — начиная с 2023-го — число вакансий в данном сегменте сократилось на 17,4%. «Наличие высшего образования само по себе уже не гарантирует защиты от негативного влияния систем на основе искусственного интеллекта», — предупреждают эксперты Adecco.
По их словам, для адаптации к новым условиям особое значение приобретают дополнительное профессиональное образование в области обработки данных и управления процессами, активное информирование о возможностях и рисках использования ИИ, а также структурная перестройка трудовых функций внутри компаний и учреждений, вызванная внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Читайте также:
Показать больше
«Наши приложения на базе ИИ изменят профессию инженера»
Этот процесс не ограничивается сокращением или автоматизацией рабочих мест, а представляет собой глубокое изменение логики взаимодействия человека и алгоритмов. В условиях, когда ИИ всё чаще берёт на себя рутинные операции (обработку данных, ведение отчётности, составление графиков, технический контроль) труд человека смещается в сторону анализа, принятия решений, коммуникации и креативных задач.
Логика дополнения
Это означает, что прежние границы между профессиями стираются: часть функций передаётся цифровым системам, появляются совершенно новые профессии, связанные с надзором за алгоритмами, этическим аудитом данных, обучением и адаптацией ИИ к корпоративным процессам. В результате происходит перенастройка организационных структур: меняются профили вакансий, пересматриваются квалификационные требования, а постоянным элементом корпоративной стратегии становится система внутреннего обучения и переобучения персонала.
В Швейцарии значительная часть экономики основана на квалифицированном, в том числе административном, труде, поэтому такого рода перераспределение означает не просто технологическую, но и социально-экономическую революцию. По сути, речь идёт о формировании нового типа рабочей среды, в рамках которой человек и искусственный интеллект взаимодействуют в логике не вытеснения, но взаимного дополнения.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Искусственный интеллект и перспективы профтехобразования в Швейцарии
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.