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Швейцарский ИИ

Как ИИ меняет профессию переводчика

«О «конце профессии переводчика» говорят уже последние двадцать лет, тем не менее мы по-прежнему здесь и никуда не делись».
«О «конце профессии переводчика» говорят уже последние двадцать лет, тем не менее мы по-прежнему здесь и никуда не делись». RTS SRF SWI

Бурное развитие искусственного интеллекта вызывает тревогу в среде профессиональных переводчиков. Как им адаптироваться к новым реалиям?

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Аурель Кютта (Aurèle Cuttat) & Фабьен Кренон (Fabien Grenon) / RTS / SWI

Виолéн (Violaine) 29 лет, она с детства увлекалась языками — её интерес был настолько глубоким, что она решила изучать искусство перевода в Австрии. Однако возвращение в Швейцарию оказалось разочарованием: уже во время обучения она поняла, что профессия, которую она выбрала, быстро меняется под влиянием новейших технологий. А первые шаги на рынке труда окончательно развеяли её прежние иллюзии.

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«Атмосфера оказалась очень напряжённой, — рассказала Виолайн в интервью франкоязычному швейцарскому телевидению RTSВнешняя ссылка. — Вакансий мало, конкуренция высокая, особенно со стороны тех, кто уже имеет многолетний опыт. Закрепиться крайне сложно». В результате она решила сменить направление: стала логопедом в надежде, что в этой профессии её будет сложнее заменить на компьютерную программу. «Я не повторю эту ошибку. Если бы я знала, насколько ненадёжна профессия переводчика, я бы никогда не выбрала её».

Живой опыт против машинной логики

Максенс (Maxence), студент факультета устного и письменного перевода (Faculté de traduction et d’interprétation FTI) Женевского университета, напротив, сохраняет веру в будущее этой отрасли. При этом он старается оставаться реалистом и осознаёт, что, возможно, ему придётся переосмыслить суть и смысл своей работы: «Я уже предполагаю, что в будущем, возможно, буду работать, например, редактором или корректором». Параллельно с учёбой Максенс переводит эротические романы с английского на французский.

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Эта работа регулярно напоминает ему о границах машинного перевода: двусмысленные выражения, культурные отсылки или чувственные образы часто оказываются за пределами того, что способен корректно обработать ИИ. «Программа ChatGPT никогда ни с кем не спала, она не ходила в школу, не переживала первый раз свои влюбленности и не обсуждала секс с родителями. У технологий нет этих интимных человеческих переживаний, а именно они и формируют нашу чувственность», — говорит Максенс.

По его мнению, именно жизненный опыт позволяет передавать эмоции — а значит, делает человека незаменимым. На просьбу RTS прокомментировать ситуацию преподавательница FTI Марианна Старландер (Marianne Starlander) выразила близкую позицию, уточнив, правда, что о «конце профессии переводчика» говорят уже последние двадцать лет, тем не менее мы по-прежнему здесь и никуда не делись. По её словам, перевод — это не только точный подбор слов, но и форма человеческого взаимодействия. Именно это делает профессию живой — и даёт ей шанс на будущее, несмотря на все технологические инновации.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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