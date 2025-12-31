Как искусственный интеллект изменит Швейцарию в 2026 году

С мая 2026 года Университетская клиника Лозанны (CHUV) начнет тестировать генеративный искусственный интеллект в отделении неотложной помощи. EPFL

В 2026 году искусственный интеллект продолжит менять Швейцарию, он будет присутствовать во всех сферах, от медицины до политики.

Что ожидается в 2026 году? Совершенствование швейцарской модели Apertus, ИИ-системы начнут работать в больницах, тема технологического суверенитета выйдет на первые позиции в политической повестке дня, так или иначе, в 2026 году искусственный интеллект останется одним из ключевых факторов трансформации общества, экономики и политики Швейцарии.

1. Швейцарская модель искусственного интеллекта, ориентированная на практическое использование

В 2025 году в Швейцарии была представлена Apertus, первая в стране большая языковая модель (Large Language Model, LLM), созданная в качестве публичного, многоязычного инструмента с открытым кодом. Модель была запущена в сентябре и стала важным базовым элементом еще только формирующейся национальной инфраструктуры в области искусственного интеллекта.

Модель Apertus разработана в рамках инициативы Swiss AI InitiativeВнешняя ссылка, которая финансируется за счет средств федерального бюджета в размере 20 млн франков (на период до 2028 года). Этот проект останется в центре внимания и в 2026 году, запланированы дальнейшие технические доработки и расширение числа практических сценариев применения модели. Ключевая особенность Apertus заключается в том, что открыты не только результаты её работы, но и сам процесс её создания. Доступны программный код, архитектура и методы обучения.

Иными словами, можно не только видеть, что система выдаёт на выходе, но и понимать, как именно она устроена и обучалась, а также адаптировать её под собственные задачи без зависимости от какого-то одного коммерческого провайдера. «Такой уровень открытости означает, что инженеры и ученые могут не просто пользоваться моделью, но и разбираться в её внутреннем устройстве. Это даёт тысячам специалистов в Швейцарии возможность освоить разработку базовых ИИ-моделей — компетенцию, которая до сих пор была сосредоточена на базе ограниченного числа лабораторий в США и Китае.

Что такое Apertus — и чем она не является? Подробное разъяснение — в нашем материале в формате fact checking.

Хотя Apertus изначально разрабатывался прежде всего для частных компаний и исследовательских организаций, с момента запуска модель была сгружена самыми разными пользователями уже более одного миллиона раз. В 2026 году команда проекта планирует сосредоточиться на функциях, имеющих наибольшее значение для практических пользователей — в том числе бизнеса и прикладных исследований. «Наша цель — не просто улучшать саму модель, а выстроить вокруг Apertus устойчивую экосистему инструментов и приложений. Именно такой подход способен обеспечить долгосрочный эффект», — говорит Александр Илич (Alexander Ilic), руководитель Центра искусственного интеллекта при федеральной Высшей технической школы Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich).

При этом, по оценке Тило Штадельманна (Thilo Stadelmann), профессора Цюрихской Высшей школы прикладных наук и руководителя Центра искусственного интеллекта при ZHAW, экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в Швейцарии будет связан не столько с флагманскими проектами, сколько с множеством менее заметных локальных инициатив. Речь идёт о разработках на уровне малых и средних предприятий и научно-исследовательских институтов, которые редко попадают в заголовки, но именно они постепенно и трансформируют целые новые сектора и отрасли экономики.

В качестве примера он приводит стартап из Цюриха, который планирует использовать ИИ для потоковой трансляции культурных мероприятий. Проект задуман в качестве платформы по модели «Netflix для исполнителей музыкальных сочинений» и, в случае успеха, он может привести к появлению в мире СМИ новой швейцарской медиаплатформы. «Именно такие проекты и обладают наибольшим потенциалом создания добавленной стоимости и новых рабочих мест»,— подчёркивает Тило Штадельманн.

2. Швейцарские клиники тестируют генеративный ИИ вместе с пациентами

В 2026 году внимание инициативы Swiss AI Initiative будет сосредоточено также на специализированных моделях, создаваемых на базе Apertus, прежде всего в области медицины. В мае нового года Университетская клиника Лозанны (Centre hospitalier universitaire vaudois, CHUV) начнёт тестирование системы Meditron, швейцарской большой языковой модели, предназначенной для поддержки персонала при принятии ими медицинских решений. Первым этапом станет её применение в отделении неотложной помощи.

Ключевое же преимущество моделей с открытым исходным кодом заключается в возможности адаптировать их под конкретные задачи и запускать локально без передачи данных на внешние серверы. Keystone

В 2025 году оценивали Meditron на основе гипотетических клинических случаев более трёх сотен специалистов. «Такой масштаб участия в проекте говорит о значительном интересе к этой технологии, но одновременно и о скептическом отношении к тем результатам, которые она пока способна выдавать на данный момент», — поясняет врач и ученая-исследовательница Ноэми Бланко Буйя (Noémie Blanco Boillat). По словам Мэри-Энн Хартли (Mary-Anne Hartley), преподавательницы федеральной Высшей технической школы Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) и координатора проекта Meditron, многие коммерческие модели, применяемые сегодня в медицинской практике, оказались ненадёжными.

Основная причина — в строгих требованиях к защите данных: такие модели, как правило, не могут обучаться на частной информации о пациентах, что серьёзно ограничивает их клиническую применимость. Тем не менее, более 70% врачей из разных стран, участвовавших в проекте Meditron, сообщили, что уже используют в своей работе инструменты вроде ChatGPT. Ключевое же преимущество моделей с открытым исходным кодом заключается в возможности адаптировать их под конкретные задачи и запускать локально без передачи данных на внешние серверы. «Открытые модели дают нам возможность учитывать значительно больше контекста и повышать качество ответов, не нарушая режим защиты персональных данных», — подчёркивает Мэри-Энн Хартли.

3. Технологический суверенитет вышел на первый план

В 2025 году технологический суверенитетВнешняя ссылка перестал быть нишевой темой и стал одной из ключевых задач как для Швейцарии, так и для Европы. Причинами этому стали всё более нестабильная геополитическая обстановка. «Федеральное правительство признало, что зависимость от других стран в вопросах функционирования базовой инфраструктуры — это не лучшая идея», — отмечает Тило Штадельманн, обращая внимание на то, что значительная часть цифровых инструментов в Швейцарии управляется компаниями, чьи штаб-квартиры находятся за её пределами.

В 2026 году федеральное правительство намерено заняться выявлением рисков в сфере безопасности и внешней политики, а также разработкой соответствующих компенсирующих мер. Параллельно оно будет руководствоваться новыми принципами, направленными на снижение зависимости от монопольных поставщиков услуг и технологий — в основном американских — и на усиление контроля над цифровыми инфраструктурами и массивами данных.

Путь Швейцарии к суверенитету в области искусственного интеллекта остаётся долгим и непростым. Почему — читайте в нашем материале ниже по ссылке.

Проекты вроде Apertus соответствуют этой долгосрочной стратегии, однако… «С одной стороны, мы говорим о технологическом суверенитете, с другой — продолжаем опираться на ограниченное число крупных зарубежных игроков», — подчёркивает Тило Штадельманн. В ближайшие два года Конфедерация, в самом деле, планирует потратить только на продление лицензий Microsoft 140 млн франков. Менять поставщика цифровых услуг сейчас? Это «слишком рискованно и накладно», но, по словам Тило Штадельманна, правительство всё же рассматривает в настоящее время и «более устойчивые альтернативы».

4. Гарантии защиты от дискриминации, связанной с ИИ

После некоторых колебаний в выборе своего подхода к этой проблемной сфере Швейцария решила не создавать некий общий «Закон об искусственном интеллекте» по образцу европейского Регламента в области искусственного интеллекта (European Union Artificial Intelligence Act, EU AI Act), который предусматривает жёсткие требования к системам ИИ, считающимся высокорисковыми с точки зрения воздействия на тех или иных отдельных лиц. Вместо этого Конфедерация намерена ратифицироватьВнешняя ссылка Рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права (Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of LawВнешняя ссылка) и соответствующим образом адаптировать национальное законодательство.

Антропоморфный робот на основе искусственного интеллекта во время глобального саммита Международного союза электросвязи (МСЭ) «ИИ во благо» в Женеве 30 мая 2024 года. Afp Or Licensors

К концу 2026 года швейцарские эксперты и законодатели разработают меры как обязательного, так и рекомендательного характера для так называемых «сфер с повышенной социальной и правовой значимостью», таких как здравоохранение и автономная транспортная мобильность. В Швейцарии считают, что по мере увеличения масштабов использования искусственного интеллекта в таких областях, как найм персонала или частное кредитование, возрастает и риск «алгоритмической дискриминации».

Это явление возникает тогда, когда ИИ-модели выдают искажённые или несправедливые результаты, систематически ставящие в неблагоприятное положение отдельных людей или отдельные группы лиц. «В ближайший год Швейцария намерена усилить защиту населения от дискриминации, связанной с использованием ИИ». Об этом в разговоре со Swissinfo заявила министр внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider).

Тило Штадельманн считает, что любая инновация, приводящая к масштабным общественным изменениям, должна быть объектом правового регулирования. При этом, по его мнению, законодательство должно в первую очередь концентрироваться не на самих технологиях, а на бизнес-моделях, которые на них опираются. «Наибольший риск для общества представляет не технология как таковая, а модели извлечения прибыли, использующие искусственный интеллект для задержки внимания пользователей и формирования их зависимости от той или иной продукции. Мы уже видим последствия этого применительно к молодому поколению», — подчёркивает он.

Говоря об этом, Тило Штадельманн имеет в виду влияние на молодых людей социальных сетей, применяющих инструменты на основе искусственного интеллекта для того, чтобы удерживать молодых пользователей на своих платформах как можно дольше.

5. Подготовка к саммиту по искусственному интеллекту в Женеве (намечен на 2027 год)

В 2027 году Швейцария примет у себяВнешняя ссылка в Женеве очередной AI Action Summit, Международный саммит по вопросам действий в сфере искусственного интеллекта, событие, призванное придать новый импульс стремлению страны занять ведущие позиции в области глобального управления технологическим развитием. Выбор места проведения саммита не случаен: Женева является штаб-квартирой многочисленных международных организаций и на протяжении десятилетий остаётся одним из ключевых мировых центров посредничества и многостороннего дипломатического диалога.

Читайте также:

«Я убеждён, что Швейцария должна показать, какой вклад она способна внести в решение (актуальных глобальных задач)», — заявил выступивший с инициативой провести саммит именно в Женеве Альберт Рёшти, федеральный министр, курирующий коммуникации. Подготовительная фаза начнется в начале 2026 года; тогда же будут объявлена и сумма предполагаемых расходов. Уже сейчас Швейцария сотрудничает с Индией в рамках подготовки к международному Саммиту по искусственному интеллекту, который состоится в Нью-Дели в конце февраля 2026 года.

По мнению Тило Штадельманна, женевский саммит даст стране возможность выйти за рамки сугубо технического регулирования ИИ и содействовать формированию глобальной рамки, ориентированной на защиту человеческого достоинства и автономии личности, а также на сохранение качества социальных связей в эпоху искусственного интеллекта. «Благодаря нейтралитету и своим гуманитарным традициям Швейцария способна собрать за одним столом самых разных участников так же, как это произошло в своё время при создании Женевских конвенций», — подчёркивает он.

Также по теме:

