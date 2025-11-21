Швейцария делает ставку на искусственный интеллект в онкологии

Инициатива NAIPO создаёт цифровую инфраструктуру и новые клинические инструменты для применения ИИ в диагностике и терапии пациентов с онкологическими патологиями. Keystone / Anthony Anex

Пациент, поступающий сегодня в онкологическое отделение швейцарской клиники, в реальной практике почти не сталкивается с искусственным интеллектом (ИИ), несмотря на весь ажиотаж вокруг него. Новая совместная инициатива университетов, клиник и частных компаний, разрабатывающая инновационные системы на основе ИИ с целью диагностики и терапии онкологических патологий, имеет шанс изменить эту ситуацию к лучшему.

Проект под названием NAIPOВнешняя ссылка (National AI Initiative for Precision Oncology — Национальная инициатива по применению искусственного интеллекта в прецизионной онкологии) направлен на создание единой базы данных, которая объединит медицинские карты пациентов и содержащиеся в них диагностические заключения в единый массив информации. На следующем этапе для анализа накопленной информации планируется использование больших лингвистических моделей (Large Language Models, LLM). Кроме того, искусственный интеллект будет внедрён в радиологию, патоморфологию и другие клинические дисциплины.

Программа рассчитана на 5 лет и финансируется в объёме 8,25 млн швейцарских франков (10,4 миллиона долларов США) за счёт средств агентства Innosuisse, федерального Ведомства Швейцарии, отвечающего за поддержку инновационных технологических разработок. Ещё 10 миллионов франков в проект вкладывают участвующие в нем научные и медицинские учреждения. Такой объём финансирования делает NAIPO одним из наиболее обеспеченных средствами онкологических исследовательских проектов, реализуемых сегодня в Швейцарии.

Прецизионная онкология (Precision Oncology) Современное направление клинической медицины, основанное на индивидуальном подборе терапии для каждого пациента с учётом генетических, молекулярных и биомаркёрных особенностей его опухоли. В отличие от традиционного подхода, когда лечение определяется типом и стадией рака, прецизионная онкология использует результаты молекулярного секвенирования ДНК и РНК опухолевых клеток для выявления специфических мутаций и выбора таргетных или иммунотерапевтических препаратов, воздействующих именно на данные выявленные аномалии. Такой подход позволяет существенно повысить эффективность терапии и снизить токсичность лечения. Искусственный интеллект и системы анализа больших данных в этом контексте применяются для обработки генетических профилей, прогнозирования отклика на лечение и поддержки решений в рамках молекулярных онкологических консилиумов. Источник: по ссылкеВнешняя ссылка

«По завершении программы мы должны будем сделать так, чтобы пациенты, проходящие прецизионное онкологическое лечение, смогли в полной мере воспользоваться преимуществами разработок на основе искусственного интеллекта и чтобы терапия онкологических патологий стала еще более точной и эффективной», — поясняет профессор Оливье Миселин (Olivier MichielinВнешняя ссылка), заведующий онкологическим Отделением Университетской клиники Женевы (Hôpitaux universitaires de Genève, HUG) и один из координаторов проекта. «Окончательная цель, как и всегда в онкологии — повышение степени выживаемости пациентов и улучшение всех показателей эффективности лечения», — добавляет Оливье Миселин.

Как будет работать инициатива NAIPO

На первом этапе планируется создание централизованного хранилища больших массивов данных, объединяющее медицинские карты и протоколы лечения пациентов, давших на это своё информированное согласие. На основе этих данных будут разработаны большие лингвистические модели (Large Language Models, LLM), способные систематизировать клиническую информацию, обеспечивая согласованность лечебного процесса. Отдельное направление в рамках NAIPO сосредоточено на разработке инструментов искусственного интеллекта в сфере клинической практики, прежде всего в радиологии и патоморфологии — дисциплинах, где уже сегодня обрабатываются огромные массивы сложнейших по своей природе данных, включая генетическую информацию и микроскопические изображения тканей.

Параллельно ученые намерены использовать ИИ для анализа опухолевых образцов с уровнем детализации и точности, недостижимым в случае применения существующих сейчас технологий. Полученные данные будут передаваться в распоряжение молекулярных онкологических консилиумов (molecular tumor boards), междисциплинарных экспертных групп с участием таких специалистов, как онкологи, патологи, генетики и другие специалисты. На таких консилиумах обсуждаются самые интересные случаи из клинической практики, ставятся диагнозы и выбираются терапевтические стратегии. Подобные структуры действуют как в отдельных клиниках, так и на национальном уровне, где рассматриваются наиболее сложные случаи из более чем 50 000 онкологических диагнозов, ежегодно устанавливаемых в Швейцарии.

Завершающий компонент проекта предусматривает возможность вовлечение в процесс терапии самих пациентов при помощи специально разработанного мобильного приложения, позволяющего пациентам получать актуальную информацию о ходе лечения и даже участвовать в принятии медицинских решений. Инициатива NAIPO опирается на опыт программы Swiss Precision Oncology, реализуемой в рамках Swiss Personalized Health Network (SPHN) — федерального проекта, запущенного в 2018 году и расширенного в 2022 году. Программа SPHN направлена на создание национального хранилища клинических данных и внедрение передовых методов их сбора с целью поддержки работы онкологических консилиумов. Некоторые партнёры, участвующие сегодня в проекте NAIPO, уже были задействованы и в программе Swiss Precision OncologyВнешняя ссылка, что обеспечивает на будущее научную и клиническую преемственность усилий в этой области.

ИИ-консилиум в Цюрихе

Инициатива NAIPO — далеко не первая попытка внедрить технологии искусственного интеллекта в клиническую практику. В мае 2025 года Университетская клиника Цюриха (Universitätsspital Zürich, USZ) объявила о создании онкологического консилиума на основе ИИ (AI Tumor Board), который начнёт работу в ноябре 2025 года. Намерение использовать ИИ в онкологии во многом обусловлено развитием технологии, известной как «секвенирование следующего поколения» (Next-Generation Sequencing, NGS). Эта методика, активно совершенствовавшаяся на протяжении последних десятилетий, позволяет анализировать ДНК опухолевых клеток, обеспечивая невиданный ранее уровень детализации данных.

Объём получаемой информации оказался, однако, настолько велик, что его интерпретация требует применения машинного анализа высокой вычислительной мощности. По словам профессора Андреаса Викки (Andreas WickiВнешняя ссылка), заместителя заведующего Отделением онкологии и гематологии Университетской клиники Цюриха, почти все университетские клиники Швейцарии в основном внедрили NGS-анализ уже примерно 10 лет назад. «Это был первый случай, когда мы получили объём данных, несопоставимый с тем, что мы имели раньше», — отмечает он. Многие типы злокачественных опухолей характеризуются мутациями в ДНК, и определение конкретного типа мутации имеет порой решающее значение для точной классификации заболевания и выбора соответствующей терапевтической стратегии.

Как ИИ-консилиум, так и инициатива NAIPO ставят перед собой задачу использовать искусственный интеллект для выявления закономерностей, которые могли бы остаться незамеченными при традиционном анализе, и предоставлять эти данные врачам в клинически применимой форме. «Даже если пациент находится в стандартной клинической ситуации, то ИИ все равно может помочь выбрать оптимальный вариант из списка эквивалентных схем терапии, — поясняет Андреас Викки. — Кроме того, эта система способна рекомендовать даже участие самого пациента в клинических испытаниях новых методов лечения, а также сопоставлять данные пациентов с похожими характеристиками, помогая медикам координировать и разрабатывать индивидуальные планы терапии».

Искусственный интеллект в цифровой патоморфологии

От применения искусственного интеллекта (ИИ) в области цифровой патоморфологии (digital pathology) ожидают если не чуда, то очень многого. Эта дисциплина во многом развивается сейчас примерно также, как когда-то развивалась технология «секвенирования следующего поколения». Обе методики начинаются с биопсии опухолевой ткани, однако они сосредоточены на разных уровнях анализа. Секвенирование следующего поколения изучает ДНК опухолевых клеток, выявляя генетические изменения, тогда как цифровая патоморфология исследует структуру самой ткани, оцифровывая гистологические срезы тканей для последующего анализа.

Такой подход позволяет увидеть, как именно расположены клетки, какую морфологию они имеют и как реагируют на специальные красители и химические реагенты, которые делают отдельные структуры более отчётливо видимыми под микроскопом. Использование обоих методов в тандеме обеспечивает наиболее полное представление об опухоли, предоставляя взгляд на неё как «изнутри» (на уровне генов), так и «снаружи» (на уровне тканевой архитектуры). В Женеве исследовательская группа профессора Оливье Миселина разрабатывает в настоящее время алгоритмы искусственного интеллекта, предназначенные для прогнозирования эффективности конкретных видов терапии. Например, если применяемая модель показывает, что вероятность положительного ответа на данную иммунотерапию у пациента крайне низка, онкологи могут пересмотреть приоритеты лечения и выбрать иную стратегию.

«И это лишь один из компонентов многоаспектной системы принятия решений, определяющей, как именно лечить пациента», — поясняет профессор Оливье Миселин. Его алгоритм был обучен на данных примерно 100 пациентов и в настоящий момент проходит валидацию на примере около 500 клинических случаев. Валидация проводится, как говорят медики, ретроспективно: учёные анализируют образцы тканей пациентов, уже прошедших лечение, и сравнивают прогнозы модели с реальными результатами терапии, оценивая точность и надёжность системы на основе ИИ. Фармацевтическая компания Roche, один из ключевых частных партнёров проекта NAIPO и давний научный партнёр Университетской клиники Цюриха (Universitätsspital Zürich, USZ), разработала широкий набор инструментов искусственного интеллекта, предназначенных для поддержки патологов при диагностике онкологических заболеваний.

Искусственный интеллект в онкологии: европейский контекст

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в онкологии стремительно превращается во всём мире в одну из центральных тем медицинских исследований и дискуссий. В ноябре 2025 года в Берлине состоится конференция, организуемая Европейским обществом медицинской онкологии (European Society for Medical Oncology, ESMO) — профессиональной ассоциацией, объединяющей более 30 000 специалистов, то есть большинство практикующих онкологов Европы.

«Когда мы только начинали обсуждать проведение конференции, предполагалось, что в ней примут участие, может быть, человек сто пятьдесят. Но в ходе подготовки стало ясно, что тема чрезвычайно актуальна, и теперь мероприятие примет более тысячи участников», — рассказывает врач-онколог Рудольф Ферманн (Rudolf Fehrmann) из Университетского медицинского центра Гронингена (University Medical Center Groningen, Нидерланды), один из организаторов форума. Проект NAIPO в этом году не включён в повестку конференции, однако, как отмечает профессор Оливье Миселин, «на следующих сессиях форума результаты NAIPO непременно будут представлены научной общественности». Европейские страны в целом активно инвестируют значительные ресурсы, стремясь интегрировать технологии искусственного интеллекта в онкологическую диагностику и терапию.

Во Франции в 2023 году под руководством частной компании Owkin и исследовательского онкоцентра Gustave Roussy был запущен проект PortrAIt, финансируемый Европейским союзом. Его бюджет составляет 30,6 миллиона швейцарских франков, а цель — сделать Францию мировым лидером в сфере ИИ-диагностики онкологических заболеваний. За первые два года консорциум разработал серию диагностических алгоритмов, которые уже внедряются в лабораториях по всей стране. На уровне ЕС реализуется также программа EUCAIM (European Federation for Cancer Images) — крупный общеевропейский проект, направленный на создание единой цифровой инфраструктуры для обработки медицинских изображений онкологических патологий.

В проекте участвуют 76 партнёров, объединённых для сбора, стандартизации и обмена деперсонализированными медицинскими данными, использующимися для обучения систем ИИ-диагностики и прогностического моделирования. Программа рассчитана на период 2023–2027 годов и располагает общим бюджетом около 17,5 миллиона швейцарских франков. В Великобритании Национальная служба здравоохранения Англии (National Health Service England, NHS) запускает облачную платформу AIR-SP (AI Research Screening Platform) для масштабного внедрения ИИ в программы национального скрининга, включая раннее выявление рака молочной железы. Стоимость этой инициативы оценивается в 6,4 миллиона франков.

Платформа призвана ускорить внедрение медицинских инноваций, снизить издержки, снять логистические барьеры, а также позволить сразу многим клиникам одновременно тестировать и оценивать эффективность одних и тех же алгоритмов на базе ИИ. Сегодня использование искусственного интеллекта в онкологии остаётся ограниченным нишевым направлением, но ситуация быстро меняется. Учёные надеются, что швейцарская инициатива NAIPO станет ещё одним шагом к повышению точности диагностики и эффективности терапии онкологических пациентов — не только в Швейцарии, но и за её пределами.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

