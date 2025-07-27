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Горечавка жёлтая — символ швейцарской Юры с вековой историей

Горечавка жёлтая — символ швейцарской Юры с вековой историей
Горечавка жёлтая — символ швейцарской Юры с вековой историей. Jacques Sierpinski

Часы, лошади региона Franches-Montagnes, сыр Vacherin Mont-d'Or — швейцарская Юра славится традициями, завоевавшими признание как в Швейцарии, так и за ее пределами. Среди этих региональных сокровищ особое место занимает горечавка — растение, ставшее известным в мире аперитивов, пусть и под французским флагом.

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В основном я занимаюсь переводом, корректурой и публикацией статей для сайта SWI swissinfo.ch. Также иногда пишу обзоры прессы и собственные статьи о «швейцарских диковинках» - вещах, которые делают Швейцарию уникальной. Получив образование в области истории и религиоведения, я начал свою журналистскую карьеру на Радио Фрибура. После работы в отделе новостей Швейцарского телеграфного агентства в 2000 году я пришёл в SWI swissinfo.ch, где специализировался на федеральной политике и истории. Сейчас занимаюсь переводами, корректурой и подготовкой материалов.

Горечавка жёлтая (Gentiana lutea) широко распространена в горных районах Швейцарии и Франции. Она такой же символ Юры, как эдельвейс для Альп. Это растение, обладающее лечебными свойствами, используется в винокуренном деле, а его стебли применяют в часовом производстве.

Горечавка произрастает на высоте около 1000 метров, предпочитая меловые почвы, которыми богат регион Юры. Во время прогулки по этим горам трудно не заметить её: крепкие стебли с яркими желтыми цветами могут достигать полутора метров в высоту. Уникальна она и своим жизненным циклом — горечавка живет до пятидесяти лет, но зацветает только на десятом году жизни.

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Среди природных богатств Юры горечавка занимает особое место. Ее используют в медицине, из нее делают крепкий горький бренди, а в часовом деле она служит материалом для полировки деталей часовых механизмов. Это растение, воплощающее собой богатые культурные традиции региона Юры, остаётся и сегодня неотъемлемой частью его культурного наследия.

Сокровища под землей

Главная ценность горечавки, однако, скрыта от глаз под землей — это её корневища. С древних времен их использовали в медицине, приписывая им противопаразитарные, противорвотные, жаропонижающие, антисептические и очищающие свойства. Эти качества сделали горечавку важным источником средств народной медицины.

С 17 века корни горечавки начали применять и в производстве алкоголя. По данным банка данных «Кулинарное наследие Швейцарии» (Kulinarisches Erbe der Schweiz), первое упоминание о дистилляции горечавки встречается в немецких документах 1620 года, а в Швейцарии эту практику впервые зафиксировали в Невшателе в 1796 году.

Suze, знаменитый аперитив, который Пабло Пикассо увековечил на одной из своих картин.
Бренд Suze, знаменитый аперитив, который Пабло Пикассо увековечил на одной из своих картин. Kemper Art Museum

Сбор корней горечавки, однако, — трудоемкий процесс, требующий значительных усилий. Их добывают вручную, используя специальный инструмент — крок. Корни собирают только у растений, возраст которых составляет не менее 7–10 лет. За это время они успевают вырасти до 1,5 метров в длину, стать до 10 сантиметров в диаметре и набрать массу от 5 до 7 килограммов. Их извлечение из почвы — сложная и физически тяжелая работа, требующая навыков и терпения.

Напиток с характером: одни обожают, другие ненавидят

Для получения 5–7 литров горечавочного бренди требуется около 100 кг корней — это вдвое больше, чем при производстве фруктовых спиртов. Сбор сырья связан с большими трудностями: корни уходят глубоко в почву, а их добыча строго регулируется властями. В некоторых кантонах Швейцарии это растение охраняется законом, его сбор возможен только при наличии специального разрешения.

Сегодня производство горечавочного бренди остается нишевым явлением: в Швейцарии его выпускают лишь несколько винокурен в Юре и в регионах предгорья Альп. Дефицит сырья, сложность сбора и небольшие урожаи делают этот напиток дороже большинства фруктовых бренди.

Интенсивный горький вкус с землистыми нотами делает горечавочный бренди крайне специфическим напитком. Банк данных Kulinarisches Erbe der SchweizВнешняя ссылка отмечает, что его резкий аромат и характерная горечь вызывают противоречивые эмоции: одни ценят его сложный вкус, другие считают невыносимым. Это один из тех редких напитков, которые невозможно пить равнодушно: его либо любят, либо категорически отвергают.

Аперитив Suze: французский напиток со швейцарскими корнями?

Корни желтой горечавки используют не только для производства традиционного швейцарского бренди — они служат сырьём и для производства других алкогольных напитков. Самый известный из них — напиток Suze, знаменитый аперитив, который Пабло Пикассо увековечил на одной из своих картин. Во Франции считается, что этот популярный продукт, ныне принадлежащий группе Pernod-Ricard, был создан под Парижем Фернаном Муро, зарегистрировавшим марку Suze в 1889 году.

Первоначально напиток продавался на фермах региона под названием «Альпийское золото».
Первоначально напиток продавался на фермах региона под названием «Альпийское золото». Lecoeuvre Phototheque

По распространенной версии, название Suze связано с Сюзанной, невесткой Муро, которая особенно любила этот янтарный напиток. Швейцарская версия происхождения напитка звучит иначе. По одной из версий, автором рецепта был Ганс Каппелер, травник из деревни Сонвилье в Бернской Юре. Первоначально напиток продавался на фермах региона под названием «Альпийское золото».

По другой версии, название Suze связано с одноименной рекой, протекающей рядом с домом травника и впадающей в Бильское озеро. Не исключено, что обе истории все-таки взаимосвязаны: согласно некоторым источникам, Ганс Каппелер, испытывая финансовые трудности, передал свой рецепт французскому торговцу — возможно, самому Фернану Муро.

Горечавка в часовом деле: традиция, пережившая века

В горах Юры горечавка ценится не только как сырье для производства алкоголя. Ее используют и в другом знаковом для региона ремесле — часовом производстве. Из стеблей горечавки изготавливают традиционные полировальные приспособления часовщиков. После сбора их высушивают, затем расщепляют и превращают в полировочные щетки.

Их текстура одновременно плотная и тонкая, она устраняет микроцарапины и придает деталям мягкий блеск, не повреждая их поверхность. Сегодня этот традиционный метод сохранился лишь в производстве часов высшего ценового сегмента. Некоторые швейцарские мануфактуры, такие как Blancpain, продолжают использовать его и сегодня.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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