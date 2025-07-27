Горечавка жёлтая — символ швейцарской Юры с вековой историей

Горечавка жёлтая — символ швейцарской Юры с вековой историей. Jacques Sierpinski

Часы, лошади региона Franches-Montagnes, сыр Vacherin Mont-d'Or — швейцарская Юра славится традициями, завоевавшими признание как в Швейцарии, так и за ее пределами. Среди этих региональных сокровищ особое место занимает горечавка — растение, ставшее известным в мире аперитивов, пусть и под французским флагом.

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Горечавка жёлтая (Gentiana lutea) широко распространена в горных районах Швейцарии и Франции. Она такой же символ Юры, как эдельвейс для Альп. Это растение, обладающее лечебными свойствами, используется в винокуренном деле, а его стебли применяют в часовом производстве.

Горечавка произрастает на высоте около 1000 метров, предпочитая меловые почвы, которыми богат регион Юры. Во время прогулки по этим горам трудно не заметить её: крепкие стебли с яркими желтыми цветами могут достигать полутора метров в высоту. Уникальна она и своим жизненным циклом — горечавка живет до пятидесяти лет, но зацветает только на десятом году жизни.

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Среди природных богатств Юры горечавка занимает особое место. Ее используют в медицине, из нее делают крепкий горький бренди, а в часовом деле она служит материалом для полировки деталей часовых механизмов. Это растение, воплощающее собой богатые культурные традиции региона Юры, остаётся и сегодня неотъемлемой частью его культурного наследия.

Сокровища под землей

Главная ценность горечавки, однако, скрыта от глаз под землей — это её корневища. С древних времен их использовали в медицине, приписывая им противопаразитарные, противорвотные, жаропонижающие, антисептические и очищающие свойства. Эти качества сделали горечавку важным источником средств народной медицины.

С 17 века корни горечавки начали применять и в производстве алкоголя. По данным банка данных «Кулинарное наследие Швейцарии» (Kulinarisches Erbe der Schweiz), первое упоминание о дистилляции горечавки встречается в немецких документах 1620 года, а в Швейцарии эту практику впервые зафиксировали в Невшателе в 1796 году.

Бренд Suze, знаменитый аперитив, который Пабло Пикассо увековечил на одной из своих картин. Kemper Art Museum

Сбор корней горечавки, однако, — трудоемкий процесс, требующий значительных усилий. Их добывают вручную, используя специальный инструмент — крок. Корни собирают только у растений, возраст которых составляет не менее 7–10 лет. За это время они успевают вырасти до 1,5 метров в длину, стать до 10 сантиметров в диаметре и набрать массу от 5 до 7 килограммов. Их извлечение из почвы — сложная и физически тяжелая работа, требующая навыков и терпения.

Напиток с характером: одни обожают, другие ненавидят

Для получения 5–7 литров горечавочного бренди требуется около 100 кг корней — это вдвое больше, чем при производстве фруктовых спиртов. Сбор сырья связан с большими трудностями: корни уходят глубоко в почву, а их добыча строго регулируется властями. В некоторых кантонах Швейцарии это растение охраняется законом, его сбор возможен только при наличии специального разрешения.

Сегодня производство горечавочного бренди остается нишевым явлением: в Швейцарии его выпускают лишь несколько винокурен в Юре и в регионах предгорья Альп. Дефицит сырья, сложность сбора и небольшие урожаи делают этот напиток дороже большинства фруктовых бренди.

Интенсивный горький вкус с землистыми нотами делает горечавочный бренди крайне специфическим напитком. Банк данных Kulinarisches Erbe der SchweizВнешняя ссылка отмечает, что его резкий аромат и характерная горечь вызывают противоречивые эмоции: одни ценят его сложный вкус, другие считают невыносимым. Это один из тех редких напитков, которые невозможно пить равнодушно: его либо любят, либо категорически отвергают.

Аперитив Suze: французский напиток со швейцарскими корнями?

Корни желтой горечавки используют не только для производства традиционного швейцарского бренди — они служат сырьём и для производства других алкогольных напитков. Самый известный из них — напиток Suze, знаменитый аперитив, который Пабло Пикассо увековечил на одной из своих картин. Во Франции считается, что этот популярный продукт, ныне принадлежащий группе Pernod-Ricard, был создан под Парижем Фернаном Муро, зарегистрировавшим марку Suze в 1889 году.

Первоначально напиток продавался на фермах региона под названием «Альпийское золото». Lecoeuvre Phototheque

По распространенной версии, название Suze связано с Сюзанной, невесткой Муро, которая особенно любила этот янтарный напиток. Швейцарская версия происхождения напитка звучит иначе. По одной из версий, автором рецепта был Ганс Каппелер, травник из деревни Сонвилье в Бернской Юре. Первоначально напиток продавался на фермах региона под названием «Альпийское золото».

По другой версии, название Suze связано с одноименной рекой, протекающей рядом с домом травника и впадающей в Бильское озеро. Не исключено, что обе истории все-таки взаимосвязаны: согласно некоторым источникам, Ганс Каппелер, испытывая финансовые трудности, передал свой рецепт французскому торговцу — возможно, самому Фернану Муро.

Горечавка в часовом деле: традиция, пережившая века

В горах Юры горечавка ценится не только как сырье для производства алкоголя. Ее используют и в другом знаковом для региона ремесле — часовом производстве. Из стеблей горечавки изготавливают традиционные полировальные приспособления часовщиков. После сбора их высушивают, затем расщепляют и превращают в полировочные щетки.

Их текстура одновременно плотная и тонкая, она устраняет микроцарапины и придает деталям мягкий блеск, не повреждая их поверхность. Сегодня этот традиционный метод сохранился лишь в производстве часов высшего ценового сегмента. Некоторые швейцарские мануфактуры, такие как Blancpain, продолжают использовать его и сегодня.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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