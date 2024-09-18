Пассажиры сами управляют канатной дорогой в Швейцарии

В швейцарском кантоне Нидвальден пассажиры теперь могут сами управлять канатной дорогой с помощью смартфона. SRF/Primus Ettlin

В швейцарском кантоне Нидвальден пассажиры теперь могут сами управлять канатной дорогой с помощью смартфона. Для небольшой канатной дороги, совершающей около 6000 поездок в год, это огромное подспорье.

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Деревянный ящик на стальном тросе: именно так сто лет назад начиналась история фуникулёра в кантоне Нидвальден под названием WaldibahnВнешняя ссылка. Тогда с его помощью просто доставляли молоко с горного пастбища «Эмметтер Альп» (Emmetter Alp) в долину. Сегодня шестиминутной поездкой на современном подъемнике пользуются в основном отдыхающие и однодневные туристы, заглянувшие в это историческое сердце Швейцарии.

Раньше для оплаты проезда мм приходилось покупать жетоны или пополняемую чип-карту. Но теперь этой канатной дорогой можно управлять совершенно самостоятельно с помощью смартфона — круглосуточно, семь дней в неделю. Для этого следует сосканировать QR-код на нижней станции и купить билет с помощью кредитной карты. Швейцарские граждане часто пользуются платежным приложением Twint. Затем у вас есть две минуты, чтобы сесть в кабину, после чего канатная дорога подаст звуковой сигнал и отправится в путь.

предыдущий следующий Хотите прокатиться? Для этого следует сосканировать QR-код на нижней станции и купить билет с помощью кредитной карты. Кто пользуется подъемником регулярно, тот получает скидку. SRF/Primus Ettlin Раньше для оплаты проезда мм приходилось покупать жетоны или пополняемую чип-карту. SRF/Primus Ettlin Деревянный ящик на стальном тросе: именно так сто лет назад начиналась история фуникулёра в кантоне Нидвальден под названием Waldibahn. SRF/Primus Ettlin Сегодня шестиминутной поездкой на современном подъемнике пользуются в основном отдыхающие и однодневные туристы, заглянувшие в это историческое сердце Швейцарии. SRF/Primus Ettlin «Такая новая система управления подъемником сможет стать подспорьем для канатных дорог по всей стране». В этом убежден Ули Шмиттер (Ueli Schmitter) из Ассоциации канатных дорог Нидвальдена (Nidwaldner Seilbahnverband). SRF/Primus Ettlin Картина 1

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Такой системы пока нет нигде в мире. Томас Чумперлинн (Thomas Tschümperlin), председатель совета директоров компании Waldibahn, говорит, что пользователи ценят такую непрерывную работу и возможность обходиться без наличных денег, при этом со своей стороны компания экономит значительные расходы, так как отпадает необходимость управления канатной дорогой не нужно обслуживать билетные автоматы. Для небольшой канатной дороги, совершающей около 6000 поездок в год, это огромное подспорье.

«При этом мы особенно следим за безопасностью», — подчеркивает Томас Чумперлин. Например, на дороге действуют датчики, которые автоматически отключают канатную дорогу при сильном ветре. Кроме того, в компании Waldibahn есть должность инженера по технике безопасности и техническому обслуживанию. Он тоже может остановить работу канатной дороги в случае приближения грозы — теперь он может удобно сделать это посредством смартфона.

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Подъемник «Вальдибан» — одна из примерно 200 небольших канатных дорог в Швейцарии. Только в одной Центральной Швейцарии таких насчитывается более восьми десятков. Густая сеть подъемников в этом регионе страны была включена в 2023 году в каталог живых традиций ЮНЕСКО. Несмотря на такую честь количество небольших канатных дорог всё равно постепенно сокращается.

Затраты на их обслуживание зачастую слишком высоки, они перестают быть рентабельными. «Такая новая система управления подъемником сможет стать подспорьем для канатных дорог по всей стране». В этом убежден Ули Шмиттер (Ueli Schmitter) из Ассоциации канатных дорог Нидвальдена (Nidwaldner SeilbahnverbandВнешняя ссылка). Именно поэтому Ассоциация и оказала финансовую поддержку этому пилотному проекту.

Особенно выиграют от нового порядка работы подъемника те фермерские семьи, что кроме производства молока или сыра в качестве дополнительного заработка эксплуатируют ещё и небольшие канатные дороги: «Фермер может отправиться на сенокос или за покупками, а турист мог бы сам управлять канатной дорогой». В настоящее время подъемник Waldibahn все еще работает на жетонах, однако в долгосрочной перспективе, по мнению Ули Шмиттера, решение с опорой на смартфон станет стандартом: «Таков дух времени».

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