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Экология и Альпы

Традиционный фестиваль воздушных шаров прошёл в Шато-д’О

На фестивале воздушных шаров в Шато-д'О (кантон Во) побывало почти 50 000 посетителей.
На фестивале воздушных шаров в Шато-д'О (кантон Во) побывало почти 50 000 посетителей. Keystone-SDA

Сорок пятый Международный фестиваль воздушных шаров в Шато-д'О (Château-d’Œx, кантон Во) привлек почти 50 000 посетителей. Девятидневный праздник завершился в воскресенье под ярким солнечным небом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Несмотря на несколько дождливых дней и отмену юбилейного вечера, организаторы объявили, что фестиваль прошел с большим успехом. В течение пяти дней пилоты и зрители могли в полной мере наслаждаться полетами воздушных шаров. Всего было выполнено более 220 полетов, а их суммарная продолжительность составила около 300 летных часов.

Одним из самых запоминающихся моментов субботней программы стало прощание с легендарным воздушным шаром Piper, выполненным в форме шотландского волынщика. Он был специально доставлен из Англии. Под звуки волынки шар в последний раз наполнили воздухом. Впервые он поднялся в небо именно в Шато-д’О в 1996 году, но теперь из-за износа швов больше не пригоден для полетов.

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